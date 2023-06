Chytré produkty pro domácí mazlíčky, které si můžete vyrobit doma

Péče o naše domácí mazlíčky je pro nás nezbytná, ale připusťme si, že někdy může být i finančně náročná. Co kdybychom vám řekli, že existuje způsob, jak si vyrobit vlastní chytré produkty pro vaše mazlíčky, které jsou nejen cenově dostupné, ale také přírodní a bezpečné? V našem článku vám představíme jednoduché návody na výrobu užitečných věcí, které denně využijete. Odstraníte tak nejen zbytečné náklady, ale také předejdete případným škodlivým látkám, které se mohou skrývat v komerčních výrobcích. Připojte se k nám a objevte jednoduché způsoby, jak poskytnout vašim mazlíčkům kvalitní péči přímo z vaší kuchyně nebo přírodních zdrojů.

Pro psy: Suchý šampon

Nahrazením komerčního suchého šamponu pro psy jedinou složkou – krabičkou jedlé sody – můžete ušetřit velké peníze. Přestože váš mazlíček bude i nadále potřebovat občasné umytí vodou a mýdlem, aby se odstranila usazená špína, tak suchý šampon udrží vašeho psa čistého a svěže vonícího během chladného počasí nebo v případě, že budete na cestách. Prvním krokem je otestovat citlivost tak, že vetřete trochu jedlé sody do srsti vašeho psa mezi ušima (tam, kde se nedá olíznout). Počkejte pět minut a zkontrolujte, zda nedošlo k zarudnutí nebo jiným známkám podráždění. Pokud se žádné neobjeví, pokračujte a vtírejte jedlou sodu do srsti psa až ke kůži. Dávejte pozor, abyste se vyhnuli očím, nosu, tlamě a uším. Nechte sodu v srsti působit celou minutu, aby absorbovala olej a zápach. Po uplynutí minuty vyčesávejte srst kartáčem na zvířata, dokud se neodstraní veškerá jedlá soda a nečistoty.

Pro psy: Salát

Přinášíme vám chutný doplněk stravy pro vašeho psa. Výroba vlastního salátu stojí velmi málo a je mnohem čerstvější a kvalitnější, než kupovaná verze. Pro začátek smíchejte šálek nastrouhané mrkve s třetinou šálku vařené hnědé rýže. Psi mají rádi mrkev, která pomáhá při trávení, osvěžuje dech a dodává vitamíny. V samostatné misce smíchejte půl hrnku odtučněného jogurtu se čtvrt hrnkem rostlinného oleje (jogurt je šetrný k trávení). Touto směsí zalijte mrkev a rýži a vše promíchejte. Podávejte asi 4 polévkové lžíce každý den spolu s hlavním jídlem nebo jako pochoutku.

Pro psy: Prášek proti blechám

Tento levný pudr zanechá vašeho psa svěže vonícího a pomůže mu odpudit blechy. Navíc je bezpečné jej aplikovat tak často, jak je potřeba. Vyprázdněte krabici jedlé sody do misky a pokapejte ji vonným esenciálním olejem – rozmarýnem, levandulí, eukalyptem nebo jakoukoli jinou vůní, kterou preferujete. Promíchejte. Zapracujte ošetřenou jedlou sodu do srsti psa, začněte u krku (kde se blechy shromažďují) a postupujte směrem k ocasu. Prášek nepoužívejte v blízkosti nosu, tlamy, očí a uší. Nechte prášek na psovi působit 10 minut a poté ho vyčesejte spolu se špínou a blechami. Pokud máte velkého psa, možná budete muset připravit větší množství.

Pro psy: Olej proti roztočům v uších

Ušní roztoči mohou u psů vést k závažným infekcím a problémům, včetně ztráty sluchu. Problémům – a drahým účtům za veterináře – můžete předejít tímto jednoduchým ošetřením. Jehlou propíchněte kapsli s vitaminem E (500 m.j.) a vymačkejte obsah do malé lahvičky s kapátkem. Přidejte čtvrt šálku minerálního oleje a protřepejte. Uchovávejte při pokojové teplotě. Pro aplikaci držte lahvičku několik minut v ruce, aby se olej zahřál. Dejte dvě nebo tři kapky teplého oleje do zvukovodu psa a jemně masírujte po dobu 10 minut. Nechte psa potřást hlavou a poté opatrně setřete olej a nečistoty z ucha. Postup opakujte i v druhém uchu. Aplikujte každý druhý den po celý týden. Pokud se opozdíte a problém přetrvává, poraďte se s veterinárním lékařem. Mohlo by se jednat o kvasinkovou infekci.

Pro psy: Deodorační mátový přípravek

Když se váš pes vyválí v něčem zapáchajícím – což se často stává – zavřete ho venku a běžte si pro pomoc do koupelnové skříňky. Vezměte tubu zubní pasty a vetřete pastu do srsti psa od hlavy až k ocasu. Držte se bílé zubní pasty tradičního složení, protože barevné nebo gelové pasty mohou srst psa zabarvit. Zubní pastu nechte 20 minut zaschnout na vzduchu. Poté psa navlhčete a naneste na něj šampon pro psy a vytvořte na něm pěnu. Ve velkém kbelíku smíchejte čtvrt hrnku octa se čtyřmi litry teplé vody. Tímto roztokem psa opláchněte (u velkých psů ho zdvojnásobte) a osušte jako obvykle. Nebojte se proceduru opakovat, dokud zápach nezmizí.

Pro kočky: Stelivo vonící po dětském pudru

Nejúčinnější způsob, jak zabránit zápachu kočičího steliva, je také úsporný: místo vyhazování peněz za naplnění steliva až po vrch, stačí nasypat mělkou vrstvu, která stačí pokrýt dno boxu. Použijte pouze pět až osm centimetrů, aby stelivo mohlo rychle vyschnout. Na vrchní část steliva nasypte třetinu šálku dětského pudru a promíchejte. Pro dosažení nejlepších výsledků měňte stelivo alespoň jednou týdně.

Pro kočky: Suchý šampon

Zbavte svou kočku stresu z koupání tím, že ji „umyjete“ tímto uklidňujícím suchým šamponem. Jako bonus ušetříte nějaké drobné, protože je vyroben z běžných surovin ze spíže. Smíchejte třetinu hrnku nezpracovaných otrub, třetinu hrnku kukuřičné mouky a třetinu hrnku ovesných vloček. Zrna nasypte do plastové nádoby vhodné do mikrovlnné trouby, uzavřete ji a pořádně protřepejte. Zahřívejte ji v mikrovlnné troubě na nízký výkon po dobu 10 sekund. Po dokončení vetřete teplá zrna do srsti vašeho domácího mazlíčka. Po skončení vyčešte zrníčka spolu s olejem, nečistotami a chlupy.

Pro kočky: Voňavý přípravek proti blechám

Pro léčbu blech nakapejte šest kapek levandulového esenciálního oleje a tři lžičky minerálního nebo dětského oleje do malé lahvičky s kapátkem a protřepejte. Olej zahřejte tak, že lahvičku podržíte několik minut v rukou. Před aplikací mějte na paměti, že kočky mohou být citlivé na jakýkoli přípravek proti blechám, zejména na toxické komerční prášky proti blechám. Proto nejprve vyzkoušejte tuto směs na malém kousku kůže na břiše kočky a počkejte jeden den, abyste zjistili, zda dojde k reakci. Pokud ne, pokračujte a vmasírujte teplý olej do oblasti krku a spodní části ocasu, kde se blechy shromažďují, a poté do všech částí těla kočky, přičemž dávejte pozor, abyste se vyhnuli kontaktu s očima, ušima, nosem a tlamou. Ošetření opakujte. Abyste se zbavili bleších vajíček, budete muset kočce vyprat podestýlku a důkladně vyluxovat dům.

Pro ptáky: Pochoutky pro pěnkavy a kanáry

Přinášíme vám výživný pamlsek, který snadno připravíte pro malé zpěvné ptáky, jako jsou pěnkavy a kanárci. Je čerstvější a mnohem levnější než pamlsky kupované v obchodě. Ve středně velké misce smíchejte čtvrt hrnku křupavého neslazeného arašídového másla s půl hrnkem kvalitní směsi semen pro pěnkavy/ptáky. V případě potřeby přidejte další semínka, abyste vytvořili tuhé těsto. Do mělkého talířku nasypte čtvrt hrnku pšeničných klíčků. Ze směsi arašídového másla vytvarujte malé kuličky a obalte je v pšeničných klíčcích. Jednu kuličku podávejte jako pamlsek v misce vhodné pro ptáky. Zbytky skladujte v zakryté nádobě v chladničce až jeden měsíc nebo je zmrazte až na tři měsíce. Ze směsi by mělo vzniknout asi osm pamlsků.

Pro morčata: Salát

Čerstvá zelenina a ovoce by měly být nezbytnou součástí jídelníčku morčete. Sušené pamlsky prodávané v obchodech se zvířaty jsou v nouzi dobré, ale jsou drahé a jsou špatnou náhradou čerstvých pamlsků. Tento čerstvý salát je bohatý na vitamíny, snadno se připravuje a je dostatečně dobrý na to, abyste se o něj mohli podělit se svým morčetem. Do misky vhoďte půl hrnku nasekaného čerstvého špenátu, čtvrt hrnku nastrouhané mrkve a půl hrnku nasekaných jahod. Přidejte čtvrt hrnku pomerančové šťávy a promíchejte. Podávejte v misce na krmení. Po čtyřech hodinách vyjměte a nesnězený salát vyhoďte. Zbytky skladujte v uzavřené nádobě v chladničce.

Pro křečky: Ovocný pohár

Odborníci se shodují, že sušené granule a pamlsky pro křečky neposkytují plnohodnotnou stravu. Váš křeček se však rád vrhne k misce pro tuto cenově výhodnou sladkou pochoutku, kterou navíc můžete připravit během chvilky z čerstvého ovoce a zeleniny. Rozkrojte půlku banánu a v misce ho smíchejte se čtvrt hrnkem nastrouhané mrkve. Přidejte trochu citronové šťávy, aby se nezbarvily. Šťávu z misky slijte, přidejte tři lžičky rozinek a lžičku medu a rozmačkejte vidličkou. Polovinu podávejte v misce na pohoštění a zbytek uchovávejte v zakryté nádobě v chladničce. Po čtyřech hodinách nesnědené pamlsky vyjměte a vyhoďte.

Pro pískomily/králíky: Salát

Je důležité nabízet domácím hlodavcům čerstvé ovoce a zeleninu bohaté na vitamíny. Takže je jisté, že vaši pískomilové a králíci tento zdravý salát uvítají. Smíchejte čtvrt hrnku jemně nasekaného špenátu nebo listového salátu se čtvrt hrnkem nastrouhané mrkve. Pokud chcete ušetřit, požádejte v prodejně zeleniny, na farmářském trhu nebo v salátovém baru v restauraci o vyřazené vnější listy (které jsou bohatší na vitamíny než vnitřní listy). Doplňte je lžičkou slunečnicových nebo dýňových semínek (pro zpestření můžete semínka střídat) a podávejte v malé misce. Zbytky skladujte v uzavřené nádobě v chladničce po dobu jednoho dne. Po čtyřech hodinách nesnědené čerstvé potraviny vyjměte a zlikvidujte.

