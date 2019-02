Chcete udělat ptáčkům radost? Připravte jim krmítko z kokosu

Venku je pořádná zima, a proto by člověk neměl myslet jenom na sebe, ale i na ostatní. Především na zvířátka, ptáčky nevyjímaje. Můžete jim vyrobit úplně jednoduché krmítko z kokosového ořechu. Určitě vám za to poděkují. Za okny si pak budete moci užít krásnou podívanou v podobě zobajících sýkorek a ostatních opeřenců a vám to nezabere déle než hodinu.

Nejdříve si pochutnáte na ořechu

Jak vyrobit krmítko z kokosu? Naprosto jednoduše. Vydejte se do supermarketu a kupte si pěkný, velký kokosový ořech. Kromě toho budete potřebovat ještě klubíčko provázku, vrtačku či tavnou pistoli a také pilku. A samozřejmě, když už v tom supermarketu budete, nezapomeňte na pořádný pytel ptačího zobu, ať máte zásoby. Co potom? Koukněte se na tmavá očka na kokosu. Jedno z nic má trochu slabší stěnu. Ostrou špičkou nože ho propíchněte. Teď si můžete užít i vy. Strčte do otvoru brčko a vypijte kokosovou vodu. Je velmi výživná, obsahuje spoustu vitamínů a minerálů, takže budete mít chutnou svačinku.

Potřebujete vrtačku a provázky

Prázdný ořech potom přepůlíte pilkou. Musíte pak ale ještě vydlabat jedlou část ořechu. Potom vyvrtejte v každé půlce kokosu dva otvory naproti sobě – v okraji. Potom je svažte provázkem. Výsledkem je, že spodní polovina kokosu je svázaná s jeho horní polovinou, přitom je ale mezi nimi dost prostoru. Do spodní kokosové misky nasypte ptačí zob. Horní polovina pak slouží jako stříška krmítka, aby do něj nesněžilo a nepršelo. Jestli nemáte vrtačku, můžete poloviny provázkem omotat a přichytit ho tavnou pistolí. Varianta s provrtáním a svázáním je ovšem spolehlivější a trvanlivější.

Varianta s tyčkou

Existuje i další varianta krmítka, kdy se neobejdete bez vrtačky. Tentokrát ale budete potřebovat ještě dřevěnou tyčku, šroubovák a dva šroubky. Tentokrát vyvrtáte otvory do vrcholu poloviček kokosového ořechu. Do jedné poloviny také musíte vyvrtat otvory dva, a sice jeden poslouží pro zašroubování tyčky, druhý pro provázek. Do otvoru zasunete šrobek a zašroubujete do tyčky. U druhé poloviny ořechu uděláte totéž – opět vložíte šroubek a zašroubujete do spodní části tyčky. Takhle vlastně pomocí tyčky a šroubků spojíte obě půlky kokosu a zůstane dost prostoru pro ptáčky. Dalším, druhým otvorem v jedné z půlek můžete protáhnout provázek na zavěšení. Buď na něj navlečte nějaký větší korálek a konec zauzlujte, aby se neprotáhl a nevyvlékl. Také můžete provázek ovázat a zauzlovat kolem tyčky, to je druhá možnost.

Ať už se rozhodnete pro kteroukoli variantu kokosového krmítka, můžete si být jisti, že uděláte ptáčkům ohromnou radost, a to za to stojí, ne?