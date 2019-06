Chcete přilepšit vodnímu ptactvu?

Kam jinam by v tomto krásném počasí mohly vést naše kroky, než k rybníku. Pamatujete si, jak jste jako malí chodili s rodiči a krmili labutě? Určitě máte na toto období hezké vzpomínky a tak je budete chtít dopřát i vašim dětem. Naplánujete tedy procházku k vodě a s sebou zabalíte pár rohlíku? Pozor! To totiž vůbec není správné! Je jasné, že vodním zvířatům rozhodně nechcete ublížit ale právě naopak, chcete jim dopřát něco dobrého. A právě proto raději rohlíky nebo chleba nechte doma. Mláďatům labutí nebo kachen byste totiž mohli nevědomky velmi ublížit a dokonce jim způsobit i trvalé následky. O tomto faktu málokdo ví a přitom je to tak důležité!

Proč je pečivo špatně?

Možná vám proběhlo hlavou, že jste do vody vždy házeli jen pečivo. Není to tedy jen nějaký moderní výmysl? Můžeme vás ubezpečit, že tak to rozhodně není a pokud jste tuto chybu dělali také, je čas na změnu. Větší množství pečiva není dobré pro žádný druh vodních ptáků. Může jim opravdu způsobit vážné zdravotní komplikace. Je pravdou, že zvířatům chutná, ale prospěšné rozhodně není. Proč tomu tak je? Všichni jistě víme, že pečivo obsahuje velké množství sacharidů. Zatím to nezní nijak hrozně že? Bohužel má tento fakt za následek to, že pečivo nemá téměř žádnou výživovou hodnotu. Vodním ptákům tak sice zaplní jejich prázdné žaludky, ale nedá jim žádné potřebné vitamíny, minerály ani stopové prvky. Zvíře tak díky tomu může trpět podvýživou. Je logické, že nejvíce jsou nebezpečí vystaveni mláďata. Ve vážných případech jim totiž hrozí vážné vývojové poruchy, deformace páteře a kostí. To ve finále může vést až k tomu, že tato vodní zvířata již nebudou moci ani létat. Pokud ptáci budou mít na výběr, vždy si vyberou pečivo, protože jim chutná více než salát. To je poměrně logické. Většina z nás by si také raději dala čokoládu místo okurky. To ale rozhodně neznamená, že je to dobře. Myslete na to, a pokud uvidíte, jak někdo tyto vodní ptáky krmí pečivem, upozorněte ho na toto nebezpečí!

Co je pro vodní ptactvo bezpečné?

A teď je na čase si říci, čím je naprosto bezpečné krmit. K vodě příště tedy raději vyrazte s kukuřicí, pšenicí, žitem, nebo jinými obilninami, hlávkovým, nebo jiným druhem salátu, zbytky zeleniny, hráškem nebo ptačím zobem. Možné je také zakoupit přímo granule pro vrubozubé ptáky. Těmito potravinami ptáky nejen nakrmíte ale zároveň jim tím nemůžete způsobit žádné zdravotní komplikace.