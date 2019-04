Chcete mít květinovou oázu po celé léto? Nezapomeňte si založit letničkový záhon

Určitě chcete mít v zahradě spoustu květin, které vám celé léto bude dělat radost. Vaše přání splní záhon plný letniček a duben a květen je tím nejvhodnějším časem, kdy ho založit a osít. Někdy se to dá stihnout i v červnu, letničky kvetou už za pár týdnů.

Směsi obsahují 15 i více druhů květin

Předpěstovat květiny je mnohdy náročné a pracujícím lidem na to nezbývá čas. Naštěstí je ale možné letničky vysévat přímo, takže máte potom nádherný kvetoucí záhon skoro bez námahy. Na trhu už jsou dnes krásně vyladěné směsi semínek letniček, které můžete použít. Obsahují spoustu druhů květin, mnohdy třeba i více než 15 druhů. Kvetou v různém období, jsou různých barev i různě vysoké. Díky tomu získáváte oázu, ve které budou po celé léto krásně barevné květy evokující louku. Jaké květiny ve směsích najdete? Třeba krásně modré chrpy, dále měsíčky, sluncovky, ostálky…

Vyberte správné místo a čas

Letničkám se bude dařit nejlépe na slunném místě, rozhodně nevolte místo v plném stínu. Je dobré také vybrat prostor, který je dostatečně chráněný před větrem, a to hlavně tehdy, když jsou součástí směsi vyšší letničky. Ideální je pro tyto květiny zásaditá, propustná, spíše lehčí půda. Jak připravit záhon, abyste měli zaručený pěstitelský úspěch? Základem je vybrat nejenom to správné místo, ale i správný čas, přitom však nic neuspěchat. Pokud ještě hrozí poslední jarní mrazíky, je lepší přípravu ještě odložit. Malé rostlinky by nemusely přežít. Ani v červnu není pozdě, protože letničky vám rozkvetou brzy.

Odstranění plevele se vyplatí

Budoucí záhon nejprve zryjte a rozdělte drny. Pokud věnujte čas odstranění plevele, rozhodně se vám to vyplatí, odměnou vám bude spousta květin. Pro rostliny je samozřejmě plevel nepříjemnou konkurencí, se kterou se musí vypořádat. Když přidáte na záhon čerstvý substrát, tím lépe, květiny budou mít dostatek živin. Chcete-li si užívat opravdu nádherných silných rostlin, klidně můžete přihnojit, a to například minerálním hnojivem nebo kostní moučkou a hnojivo zapracovat do země přerytím. Jeli půda kyselejší, přidejte mletý vápenec.

Zalévejte, ale s vodou to nepřehánějte

Směs semínek si nasypte do větší misky a promíchejte s pískem. Sejte odhadem asi 2 gramy semínek na čtvereční metr. Hráběmi zapracujte semínka zhruba do hloubky asi 3 cm. Velmi důležité je potom záhonek zalévat. Přibližně první dva týdny po zasetí byste měli zalévat každé dva nebo tři dny. Rostlinky pak budou mít optimální podmínky k vyklíčení. Jakmile rostliny vyraší do výše asi 5 cm, můžete plít. Mnoho lidí si ale není jisto, co vlastně vytrhává. Pokud máte strach, abyste společně s plevelem nevytrhali i květiny, počkejte. Po vyklíčení a vyrašení rostlinek už není nutné zalévat, spíše jenom tehdy, když nastane delší sucho a vadnou listy. Letničky totiž nemají rády příliš velké množství vody. Jak vidíte, vytvořit si nádhernou květinovou oázu v zahradě není tak složité a přinese to spoustu radosti.