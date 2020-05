Cestujeme do pohádek

U nás v redakci jsou v dnešní době jen ti, kteří jsou pro chod nezbytně nutní. Zbytek je doma s dětmi. Právě od jednoho našeho redaktora na home office přišel tip na zajímavou deskovou hru. Návodů, jak zabavit děti smysluplně a třeba i edukativně, totiž není nikdy dost. Když jsme se navíc dozvěděli, že se jedná o ryze českou hru, vyrobenou u nás a s licencí pohádek České televize, nemohli jsme jinak, než si jít s dětmi zahrát.

4v1

Několik her v jedné krabici. To máme rádi-a ne 100 krabic po jedné hře. Hry jsou vhodné pro 2-6 hráčů a jsou vhodné i pro malé děti od 4 let. Těm mohou počítání políček podle hodu na kostce dopomoci starší sourozenci. Dvě hry se hrají na oboustranném herním plánu. Jde o hry Pohádkový šnek a Kouzelné pohádky. Pohádkový šnek je velmi jednoduchý, po prvním přečtení návodu jsme hned věděli, jak na to a děti už si hrají samy. Kouzelné pohádky jsou malinko složitější, krásně bystří dětské mozečky. Navíc začíná hráč, který ten den vstal jako první. Hurááá! Konečně jednou začíná maminka!

K oběma hrám využijete pevné pexeso. To si samozřejmě můžete zahrát i jen tak. A tím máme na světě třetí hru. Čtvrtou hrou je klasická karetní hra Černý Petr. I tyto karty jsou samozřejmě s pohádkovými postavičkami.

Musím se přiznat, že moje děti (4 a 7 let) ne všechny pohádkové postavičky znaly. Přeci jen dávají přednost zahraničnímu animovanému filmu. Neváhali jsme a našli stará DVD s klasickými českými večerníčkovými pohádkami, jako je Ťuk a Bzuk, Víla Amálka nebo Káťa a Škubánek.

Hru pořídíte asi za 350 Kč. Ale pozor! Výrobce Dino Toys nabízí na svých stránkách ještě dnes slevu na veškeré zboží ve výši 20% navíc s poštovným nad 450 Kč zcela zdarma. Stačí zadat do košíku vaší objednávky slevový kód „karantena20“. Vybírat můžete na e-shopu https://www.mojedino.cz/