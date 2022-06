Červen je tu zas – grilovaných dobrot nastal čas!

Červen, doba, kdy je krásné počasí, venkovní teploty jsou vysoko a stmívá se pozdě. Čas, kdy můžeme posedět s přáteli či rodinou u dokonale vychlazených nápojů a vynikajícího jídla, které potěší nejeden žaludek. A když mluvíme o žaludku, tak my pro vás máme ty nejlepší tipy na grilované dobrůtky po kterých se jen zapráší!

Sladko-pikantní grilovací omáčka

Doba přípravy – 30 minut, Doba vaření – 35 minut + chlazení

Co budete potřebovat:

1 středně velká cibule, pokrájená

1 poléková lžíce řepkového oleje

1 stroužek česneku, nasekaný

1 až 3 čajové lžičky chilli

¼ čajové lžičky kajenského pepře

¼ čajové lžičky hrubě mletého pepře

1 hrnek kečupu

1/3 šálku melasy

2 polévkové lžíce jablečného octa

2 polévkové lžíce worcesterské omáčky

2 polévkové lžíce pikantní hořčice

½ čajové lžičky pálivé feferonkové omáčky (může být Tabasco)

Postup: Ve velkém hrnci či na větší hluboké pánvi na oleji orestujte cibuli do měkka. Přidejte česnek a vařte 1 minutu. Vmíchejte chilli prášek, kajenský pepř a pepř a vařte o 1 minutu déle. Vmíchejte kečup, melasu, ocet, worcesterskou omáčku, hořčici a pálivou omáčku. Přiveďte k varu. Snižte teplo a duste odkryté po dobu 30 – 40 minut nebo dokud omáčka nedosáhne požadované konzistence. Nechte vychladnout po dobu 15 minut. Přeceďte omáčku přes jemné sítko přes velkou mísu, vše přebytečné, co zůstane v sítku, vyhoďte. Uchovávejte ve vzduchotěsné nádobě v chladničce po dobu 1 měsíce. Používejte jako omáčku ke grilovanému masu.

Nejlepší grilovaná kuřecí prsa

Doba přípravy – 20 minut, Doba vaření – 10 minut, Celkový čas – 30 minut + minimálně 4 hodiny marinování, Počet porcí – 4

Co budete potřebovat:

800 gramů vykostěných kuřecích prsou bez kůže

6 polévkových lžic extra panenského olivového oleje

4 velké stroužky česneku, nasekaného

1 čajová lžička sušeného tymiánu

½ čajové lžičky sušeného oregana

1 ¼ čajové lžičky soli

½ čajové lžičky čerstvě mletého černého pepře

1 ½ čajové lžičky citronové kůry, z jednoho citronu

Postup: Kuřecí prsa po jednom umístěte do většího sáčku na zip, pomocí paličky maso natlučte na stejnoměrnou tloušťku 1,3 cm. Smíchejte všechny ingredience kromě kuřete dohromady ve větším sáčku na zip (pokud je stále v dobrém stavu, použijte ten, který jste použili na tlučení). Přidejte kuřecí prsa do sáčku a marinádu vmasírujte do masa, dokud nebude rovnoměrně potažené. Uzavřete sáček a vložte do misky do chladničky (miska chrání před vytečením), nechte kuře marinovat alespoň po dobu 4 hodin, nejlépe přes noc. Připravte si gril a rošty naolejujte. Kuřecí prsa položte na gril a přikryté opékejte 2 až 3 minuty z každé strany. Nepřepečte! Kuře přendejte na talíř a servírujte.

Grilované žampiony

Příprava – 5 minut, Celková doba – 15 minut, Počet porcí – 4

Co budete potřebovat:

300 gramů středně velkých čerstvých žampionů

¼ šálku másla, rozpuštěného

½ čajové lžičky kopru

½ čajové lžičky česnekové soli

grilované plátky citronu, volitelné

Postup: Houby napíchněte na čtyři kovové grilovací jehlice nebo na čtyři namočené dřevěné špejle. Smíchejte máslo, kopr a česnekovou sůl, potřete směsí houby. Griluje zakryté na středně vysokém ohni do měkka, 10-15 minut, každých 5 minut podlévejte a otáčejte. V případě potřeby podávejte s grilovanými plátky citronu.

Grilovaný flank steak se zázvorovou marinádou

Doba přípravy – 10 minut, Doba vaření – 10 minut, Počet porcí – 3

Co budete potřebovat:

1 (13 cm) kousek zázvoru, nakrájený na tenké plátky

60 ml sezamového oleje

8 středních stroužků česneku, rozdrcených

2 čajové lžičky čerstvě vymačkané limetkové šťávy

1 polévková lžíce medu

2 čajové lžičky soli

1 čajová lžička čerstvě mletého černého pepře

700 gramů flank steaku, zbaveného tuku a šlach

Postup:

Na marinádu: V nereaktivní nádobě nebo velkém znovu uzavíratelném plastovém sáčku smíchejte všechny ingredience kromě steaku a důkladně promíchejte. Přidejte steak a otočte, aby se důkladně obalil. Zakryjte misku nebo zavřete sáček a nechte 30 minut marinovat při pokojové teplotě. (Pokud připravujete předem, zakryjte a vložte do chladničky. V lednici lze marinovat až 24 hodin.)

Na grilovaný flank steak: Jakmile je steak marinovaný, vyjměte jej z chladničky a nechte aspoň 15 minut při pokojové teplotě. Připravte si gril. Když je gril nahřátý, vyjměte steak z marinády, setřeste přebytek a vložte na gril, kde steak opékejte asi 6-8 minut z každé strany pro medium rare. Přendejte na prkénko, dochuťte solí, pepřem a nechte 10-15 minut odpočívat. Nakrájejte na tenké plátky přes zrno a podávejte.

Grilovaný hermelín

Doba přípravy – 10 minut, Doba vaření – 10 minut, Počet porcí – 4

Co budete potřebovat:

4 hermelíny (nebo jiné kulaté sýry)

grilovací koření (můžete zvolit i pikantní, pokud máte rádi pálivá jídla)

olivový olej

alobal, 4 větší čtverce

brusinky, volitelné

Postup: Ve větší misce smícháme přiměřené množství oleje spolu s grilovacím kořením dle vlastní volby. Jednotlivě ve směsi obalujeme sýry a důkladně pokryté je vkládáme na alobalové čtverce a zabalíme. Rozpálíme gril a sýry v alobalu vložíme na rošt. Necháme grilovat cca 10 minut, ale raději sýr kontrolujeme, aby kůrka nepraskla a sýr nám nevytekl. Správná konzistence je taková, že je sýr na dotek měkký a „prohýbá se“. Nakonec můžete dochutit brusinkami.