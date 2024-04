Bezpečnost mazlíčků především: 9 jarních tipů, které vám s tím pomohou!

Jaro nabízí spoustu výhod – od pobytu na čerstvém vzduchu a slunečních paprsků až po zelenou trávu a čichání k ní – to vše milujeme nejen my, ale i naši domácí mazlíčci pro které to však může být potenciální nebezpečí. Některé z těchto nástrah lze snadno zmírnit, jako například sezónní alergie, zatímco jiná mohou být životu nebezpečná, například pokud se váš pes dostane k hnojivu na trávník. Dokonce i některé předměty v interiéru, jako jsou čerstvě řezané květiny a čisticí prostředky, mohou vašemu zvířeti ublížit.

Hnojiva a přípravky na trávník skladujte mimo dosah ruky

Uzavřete hnojiva, přípravky na hubení plevele a další nádoby na péči o trávník a držte je mimo dosah vašich domácích mazlíčků. Pokud by došlo ke konzumaci těchto produktů, mohlo by to vést k žaludečním potížím, zvracení nebo průjmu, zvlášť, pokud se dostanou do pytle s produktem a zkonzumují několik soust. Pokud se domníváte, že vaše zvíře požilo některou z těchto chemických látek, ihned kontaktujte svého veterináře.

U citlivých domácích zvířat, kterým se na tlapky dostanou zbytky hnojiva, může dojít k podráždění kůže nebo drobným žaludečním potížím, pokud si tlapky olíznou, avšak tyto příznaky obvykle samy odezní. Případnou citlivost můžete omezit tím, že po dobu doporučené čekací doby po aplikaci přípravku nebudete domácí zvířata pouštět na trávník.

Udržujte krok s přípravky proti blechám a klíšťatům

Udržujte letos na jaře svého domácího mazlíčka v bezpečí díky lékům proti blechám, klíšťatům a srdečním červům. Lokalita, zdraví domácího mazlíčka a snadnost aplikace hrají hlavní roli při výběru správného léku pro vašeho domácího mazlíčka, takže doporučujeme, abyste možnosti prodiskutovali s vaším veterinářem. Mnoho přípravků proti klíšťatům zabíjí tyto škůdce dříve, než stihnou přenést boreliózu nebo jiné nemoci přenášené klíšťaty. I tak byste měli klíště co nejdříve odstranit. Po delším pobytu venku, zejména v hustě zalesněných nebo křovinatých oblastech, své domácí mazlíčky vždy důkladně vyčesávejte nebo kartáčujte.

Očkování proti borelióze

V některých oblastech jsou klíšťata a borelióza obzvláště rozšířené. Pokud máte neustálý problém s klíšťaty a obáváte se o svého domácího mazlíčka, poraďte se se svým veterinárním lékařem o možnosti očkování proti borelióze.

Kočky a lilie k sobě nepatří

Celá rostlina lilie je pro kočky extrémně toxická a může způsobit selhání ledvin, záchvaty, a dokonce i smrt. Lilie se často objevují v květinových vazbách, zvlášť při významných dnech, jako jsou Velikonoce a Den matek, takže pokud máte kočku, která ráda žvýkala rostliny, měli byste lilie v zájmu její bezpečnosti držet mimo domov a zahradu.

Naučte se znát své venkovní rostliny

Až začnete s jarní úpravou krajiny a zahradničením, vzpomeňte si na venkovní rostliny a stromy, které jsou pro zvířata toxické. Pozor na japonské tisy, které obsahují toxiny, jež mohou při požití způsobit problémy se srdečním tepem a krevním tlakem, a také na cibulky narcisů, tulipánů a dalších květin. Ty mohou při vykopání a konzumaci způsobit žaludeční potíže nebo obstipaci. Pokud si nejste jisti, zda je určitá rostlina pro vaše domácí mazlíčky bezpečná, podívejte se do příručky.

Pozor na včely

Závažnost včelího bodnutí částečně závisí na tom, kde je zvíře bodnuto. Žihadlo s menším otokem na tlapce, noze nebo jiné části těla pravděpodobně nezpůsobí větší problémy, avšak i přesto se doporučuje poradit se s veterinářem o použití volně prodejného přípravku Benadryl k léčbě otoku. Naproti tomu žihadlo na obličeji může být vážnější. Pokud máte podezření, že vaše zvíře bodla včela, ihned zavolejte veterináře a sledujte, zda se u něj neobjeví příznaky alergické reakce.

Sezónní alergie mohou mít i domácí zvířata

I váš domácí mazlíček může být alergický na venkovní alergeny, jako je pyl a tráva. Proto si dávejte pozor na známky podráždění: neustálé žvýkání nebo olizování tlapek, opakující se ušní infekce a celkově svědivá kůže. V závislosti na závažnosti alergie existují léky na předpis i volně prodejné léky, které mohou příznaky vašeho zvířete vyléčit. Poraďte se se svým veterinářem, jaké možnosti by pro vás mohly být nejvhodnější.

Udržujte čisticí prostředky mimo dosah

Pokud se vaše rodina plánuje pustit do jarního úklidu, věnujte pozornost tomu, kde skladujete čisticí prostředky a chemikálie. Mnoho čisticích prostředků, které jsou zředěné, jako je víceúčelový sprej nebo čisticí prostředek na desky, by mohlo způsobit žaludeční potíže. Koncentrovanější a silnější čisticí prostředky by však mohly vést k vážnějším problémům, včetně vředů v ústech a jícnu.

Všechny čisticí prostředky skladujte mimo dosah domácích mazlíčků a nepouštějte je do čerstvě vyčištěných prostor, dokud prostředky zcela nezaschnou. Pokud se váš mazlíček dostane k nějakému čisticímu prostředku, kontaktujte svého veterinárního lékaře.

Aktualizace identifikačních štítků a mikročipů

Vzhledem k tomu, že nyní trávíte venku více času a užíváte si hezkého počasí, zajistěte, aby měl váš mazlíček správně padnoucí obojek s visačkou, na které jsou uvedeny identifikační údaje, včetně jména, adresy a telefonního čísla, a zvažte, zda ho ještě nenecháte očipovat mikročipem. Pokud je váš mazlíček označen mikročipem a vy jste se od té doby přestěhovali, věnujte nějaký čas aktualizaci kontaktních údajů, aby se v případě, že se váš mazlíček někdy ztratí, mohl snáze vrátit domů v pořádku.

Zdroj