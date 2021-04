Barevný balkon vykouzlí begonie

Nápadné letničky přetékají z nádob, zdobí truhlíky i zahradní záhony a představují skvělou alternativu tradičním muškátům. Pěstují se na polostinných stanovištích, ideálně na východně či severně orientovaných parapetech. Dají se vysazovat samostatně nebo skládat do svěžích barevných kombinací.

Nádherné závěsy i funkční obruby záhonů

Krásky původem ze stinných pralesů Jižní Ameriky rozsvítí ten nejmenší balkon i zahrádku jako dlaň. Uplatní se prakticky všude: dají se skvěle využít uvnitř letničkových záhonů nebo v jejich obrubách, návštěvy okouzlí v závěsných nádobách a kolemjdoucí zase v okenních truhlících. Rozzáří každý tmavý kout zahrady. Upoutají na sebe pozornost a vaší zahradě dodají pestrobarevné kouzlo, které vás do ní každý den přitáhne. A to je vůbec nejdůležitější: nejen zahradu krásně osázet, ale trávit v ní venku co nejvíce času, odpočinout si a nasytit se energie z přírody.

Begonie si libují na polostinných stanovištích

Možná si vzpomenete, že begonie patří k oblíbeným „hrobovým květinám“. Právě hřbitovy jim totiž poskytují stanoviště podobné jejich původní domovině. V Jižní Americe se begonie pnuly po stavbách starých Inků a dodnes zdobí pozůstatky jejich obydlí. Vykukovaly pod mohutnými stromy a chladily se ve stínu starých rostlin. Podobné podmínky jim svou přirozeností poskytuje také řada hřbitovů. Na vaší zahradě se bude většině begonií dařit na přistíněných místech. Vybrat si můžete ale také druhy begonií, kterým vyhovuje slunečné stanoviště.

Co byste měli vědět o pěstování begonií

vyžadují kyprou humózní půdu, která bude stále vlhká,

uvítají hnojení dusíkem,

nesnesou sebemenší mráz, proto je vysazujte až po tzv. zmrzlých mužích.

Begonie a jejich kombinace

Na letničkových záhonech můžete begonie kombinovat s řadou nižších i vyšších rostlin. „K výsadbě letničkových záhonů přistupujte podobně jako příroda a vysazujte rostliny po menších skupinách. Pět begonií, tři lobelky a tak dále. Hned to bude celé hrát a vypadat velmi přirozeně. V přírodě rostou stejné rostliny ve skupinách a působí harmonickým a uklidňujícím dojmem, stejný pocit můžete mít i ve vaší zahradě,“ vysvětluje Václav Mařík ml., zahradník ze Zahradnictví Flos Praha. K begoniím by pro pestré a nápadité truhlíkové kombinace doporučil vrbiny, lobelky a povijnice. Zkusíte je letos sesadit dohromady?