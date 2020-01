Jak zužitkovat přezrálé banány? Zkuste neodolatelný banánový chlebíček (v originále Banana Bread), který už začíná být oblíbený i u nás. Není příliš sladký, ale o to vláčnější a voňavější. My ho bereme rádi třeba na piknik nebo jen tak k nedělní kávičce. Příležitost si vždy najdeme, zejména, když jsou doma flekaté banány, které už by nikdo nejedl. Právě ty jsou totiž k přípravě tohoto dezertu nejlepší. Recept je na klasickou formu srnčího hřbetu (cca 20 x 15 x 8 cm).

Budete potřebovat:

4 menší přezrálé banány

200 g hladké mouky

80 g celozrnné hladké mouky

1 lžičku jedlé sody

140 g třtinového cukru

3 vejce vel M

100 ml oleje

špetku soli

50 g sekaných vlašských ořechů

50 g čokolády na kousky

Dále: oříšek másla na vymazání formy

Postup:

Troubu předehřejte na 180 °C. Srnčí hřbet důkladně vymastěte máslem. V mixéru rozmixujte banány s vejci a olejem, přidejte všechny ostatní suroviny krom ořechů a čokolády. Směs rozmixujte v tužší, ale ještě tekuté těsto, do kterého nakonec ručně přimíchejte nasekané ořechy a čokoládu (my jsme použili 2 figurky z kolekce ze stromečku). Těsto vlijte do formy a dejte do trouby asi na hodinu, dokud povrch nebude tmavohnědý a těsto se nebude lepit na špejli. Nechte chvíli chladnout ve formě a následně vyklepněte na mřížku. Podávejte pocukrované nebo jen tak.