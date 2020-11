Báječné recepty na domácí potpourri, díky nímž bude váš domov vonět přímo nebesky

Jednou z oblíbených podzimních činností za dlouhých večerů a sychravého počasí, je domácí výroba potpourri. Nejen, že krásně provoní domov, ale některé z nich jsou díky svému svátečnímu aroma předzvěstí přicházejících Vánoc. Přinášíme vám 6 receptů na jejich výrobu, které si prostě zamilujete. Všechny jsou velmi jednoduché na přípravu, nepotřebujete k nim mnoho přísad a vyjdou vás mnohem levněji, než svíčky a osvěžující spreje, které můžete najít běžně v obchodech.

Uklidňující levandulové potpourri

Co budete potřebovat:

hrst sušené levandule

několik větviček čerstvého rozmarýnu

několik badyánových lusků

2 čajové lžičky citronového extraktu

2 šálky vody

Postup:

Všechny ingredience vložte do malého kastrolu, zalijte vodou a nechte vařit na mírném ohni. Nezapomeňte vodu doplňovat, protože se vám bude postupně vypařovat. Takto nechte na sporáku, dokud budete chtít. Aby vůně působila, tak musí být voda neustále horká, aby se esence vypařovaly do vzduchu. Poté stačí nechat směs vychladnout a slít do nějaké nádobky. Druhý den ji znovu ohřejte v hrnci – opět nádherně provoní váš dům.

Pomerančovo-skořicové potpourri

Pomerančová kůra, skořice a hřebíček jsou perfektními vůněmi v období svátků. Navíc je toto potpourri lehké na přípravu a můžete v něm použít jakýkoli druh citrusů, který chcete. Tím si můžete pohrát s vonnou kombinací.

Co budete potřebovat:

2-3 lusky badyánu (má lékořicovou vůni)

3 skořicové tyčinky

3-5 sušených bobkových listů

1 polévkovou lžíci hřebíčku (může být mletý nebo celý)

kůru z jednoho pomeranče

Postup:

Naplňte hrnec vodou, poté ho umístěte na sporák na velmi mírný oheň. Všechny ingredience vložte do hrnce a nechte je vařit tak dlouho, dokud se všechna voda neodpaří. Dolijte vodu a takto opakujte. Nechte potpourri vařit celý den na sporáku, nebo zkrátka jen tak dlouho, jak budete chtít – než se provoní váš domov.

Květinové potpourri

Kdykoli dostanete nějaké květiny, nevyhazujte je. Místo toho si je otrhejte a usušte. Jakmile se usuší, můžete je použít jako nádherně vonící potpourri, které nebude potřebovat ani mnoho přísad.

Co budete potřebovat:

květiny

pánev

pečící papír (může být i pergamenový)

nůžky

esenciální oleje

láhev s rozprašovačem

citrusové plody (volitelné)

čerstvé bylinky (volitelné)

koření (volitelné)

Postup:

Shromážděte si květiny, které budete chtít použít k výrobě potpourri. Můžete na to použít jakýkoli druh, nejlépe ale fungují ty, které výrazně voní – například růže. Květiny s malými samostatnými okvětními lístky jsou skvělé, protože můžete použít buď jen je, nebo celé hlavičky. Předehřejte si troubu na 90°C. Pokryjte plech pečícím či pergamenovým papírem. Odřízněte květiny od stonků, aby vám zůstaly jen hlavičky a položte je na plech. Můžete také odtrhávat jednotlivé okvětní lístky a ty vyskládat vedle sebe. Chcete-li svým potpourri dodat vůni, nakrájejte na tenké plátky kůru z citrusových plodů, nebo ke květinám přidejte větvičky rozmarýnu, levandule či tymiánu. Můžete také přidat koření jako je skořice, hřebíček, badyán, nové koření, které nejen pěkně vypadají, ale také krásně voní. Přidejte 10-15 kapek svého oblíbeného esenciálního oleje do jedné polévkové lžíce vody, tuto směs nalijte do lahvičky s rozprašovačem, důkladně promíchejte/protřepejte a mixem postříkejte potpourri. Poté vložte plech do trouby. Sušte v troubě po dobu nejméně dvou hodin, nebo dokud nejsou květy křehké a vysušené, ale nesmí být spálené! Proto je raději pravidelně kontrolujte. Když je potpourri vysušené, vyjměte ho z trouby a znovu ho postříkejte rozprašovačem s esenciální směsí. Jakmile má potpourri pokojovou teplotu, jemně ho promíchejte a nasypte do malé misky. Chcete-li vůni zvýraznit, jednoduše opět postříkejte hotovou směs rozprašovačem.

Lahodné kávové potpourri

Upřímně, co by mohlo vonět lépe, než káva? S tímto voňavým potpourri vám bude připadat, jako byste ji doma měli celý hrnec. Obsahuje pravá kávová zrna, skořici a mnoho dalších úžasných přísad. Navíc, dokáže zakrýt zápach v domácnosti, což se hodí, pokud vlastníte nějakého domácího mazlíčka či jste ještě nestihli vynést odpadkový koš.

Co budete potřebovat:

¼ šálku celých pražených kávových zrn

3-4 skořicové tyčinky

1 polévková lžíce kardamomových semen

4 lusky badyánu

1 čajová lžička nového koření, celé

Postup:

Všechny ingredience vložte do menšího kastrůlku a zalijte je vodou. Nechte vařit na mírném ohni, dokud se neprovoní váš domov. Potpourri můžete používat opakovaně.

Skořicovo-borovicové potpourri

Znáte tu nádhernou vůni borovic, která provoní váš domov o Vánocích, když strojíte stromeček? Nyní už nemusíte čekat na to, až opět nadejde tato slavnostní chvíle. Vyrobte si skořicovo-borovicovou vůni už nyní pomocí DIY potpourri. Je to velmi snadné!

Co budete potřebovat:

skořicové tyčinky

muškátové oříšky, celé

hřebíček

rozmarýn

borovicové větvičky (nebo jen borovicové jehličí)

olej (jojobový, kokosový..)

Postup:

Do hrnce vložte všechny přísady a zalijte vodou. Do vody nalijte trochu oleje, přiveďte k varu. Poté přikryjte prodyšnou pokrývkou (utěrka, hadřík..).

Jednoduché sváteční potpourri

Tento recept na potpourri je velmi oblíbený, protože je snadný a nemusíte nic vařit. Stačí pouze, abyste si nasbírali různé plody přírody a poté už jen vytvořili libovolný mix z esenciálních olejů a tou postříkali připravenou směs.

Co budete potřebovat:

hřebíček

sušené vlašské ořechy

větvičky

šišky

lískové ořechy

badyán

sušené šípky

kaštany

bukvice

kůru z citrusových plodů

sušené květiny

muškátový oříšek

sušené ovoce

různé esenciální oleje

Postup:

Vytvořte si libovolnou kombinaci potpourri (plody můžete různě kombinovat a tvořit podle aktuálního ročního období). Poté si vezměte esenciální oleje a vytvořte si mix, který vám bude příjemně vonět (můžete zkoušet různé kombinace). Tuto směs nalijte do lahvičky s rozprašovačem a připravené plody jí postříkejte pokaždé, když vůně vyprchá.

Tip: Pokud budete tvořit potpourri z plodů, které jste našli (kaštany, bukvice, ořechy), smíchejte například 10 kapek skořicového esenciálního oleje s 5 kapkami hřebíčkového oleje.

Jestliže se zaměříte na citrusové potpourri, pak smíchejte 10 kapek pomerančového esenciálního oleje spolu s 5 kapkami citronového oleje.

A pokud máte rádi vůni lesa, tak vám udělá radost kombinace 10 kapek borovicového oleje s 5 kapkami cedrového oleje.