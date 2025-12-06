Babské elixíry místo prášků z lékárny: Tyhle recepty vás postaví na nohy raz dva
Podzim, zima i brzké jaro jsou období, kdy naše imunita dostává pořádně zabrat. V lékárnách na nás kouká spousta krabiček s vitamíny a doplňky, ale spousta z nás má raději přírodní cestu. Vždyť i naše babičky si uměly poradit s nachlazením nebo chřipkou bez složitých preparátů – stačilo sáhnout do spíže. Já sama mám tyhle jednoduché recepty moc ráda, protože nejenže chutnají, ale většinou i krásně voní a navíc jsou levné a rychlé. Připravila jsem pro vás pár tipů na domácí elixíry, které posílí imunitu a pomůžou vám cítit se zase fit.
Česnek v medu – antibakteriální bomba
Začnu klasikou, kterou asi znáte. Česnek je silné přírodní antibiotikum a v kombinaci s medem funguje skvěle na podporu imunity. Postup je jednoduchý: oloupejte několik stroužků česneku, dejte je do skleničky a zalijte kvalitním medem tak, aby byly ponořené. Nechte pár dní uležet a pak už můžete každý den sníst jeden stroužek, nebo si dát lžičku medu do čaje. Chuť je sice výrazná, ale účinek stojí za to.
Zázvor, med a citron – silná trojka proti nachlazení
Další evergreen, který u nás doma nikdy nechybí, je směs z čerstvého zázvoru, citronu a medu. Postup: nakrájejte citron na plátky, nastrouhejte kousek zázvoru a vše zalijte medem. Nechte uležet v lednici a při prvních příznacích nachlazení si dejte jednu lžičku, nebo přelijte horkou (ne vroucí) vodou a máte skvělý čaj. Tahle kombinace dodá tělu vitamin C, podpoří trávení a krásně prohřeje.
Zlatý med z kurkumy
Možná už jste slyšeli o takzvaném zlatém medu. Kurkuma je koření se silně protizánětlivými účinky a v kombinaci s medem se z ní stává přírodní posilovač imunity. Smíchejte jednu lžíci mleté kurkumy se třemi lžícemi medu a vzniklou pastu uchovávejte v lednici. Každý den si dejte půl až jednu lžičku. Dá se i zamíchat do teplého mléka – vznikne tak „zlaté mléko“, které je ideální na večer před spaním.
Cibulový sirup – lék našich babiček
Cibulový sirup si možná pamatujete z dětství. Je jednoduchý, levný a funguje skvěle na kašel a posílení imunity. Stačí jednu větší cibuli nakrájet na plátky, prosypat cukrem nebo zalít medem a nechat několik hodin stát. Vytvoří se sladký sirup, který můžete užívat po lžičkách několikrát denně. Je to klasika, která nikdy nezklame.
Jablečný ocet s medem
Možná trochu netradiční tip, ale funguje. Jablečný ocet je známý tím, že podporuje trávení a má antibakteriální účinky. Pokud ho zkombinujete s medem a vodou, získáte osvěžující nápoj, který nastartuje metabolismus a pomůže tělu lépe bojovat s bacily. Stačí do sklenice vody přidat lžičku jablečného octa a lžičku medu. Nejlépe funguje, když ho pijete ráno nalačno.
Zázvorovo-kurkumový shot
Pokud chcete opravdu koncentrovanou dávku zdraví, zkuste domácí shot. Vymačkejte šťávu z jednoho citronu, přidejte nastrouhaný kousek zázvoru, půl lžičky kurkumy a špetku černého pepře (ten zlepšuje vstřebávání kurkuminu). Všechno smíchejte a vypijte jako panáka. Je to silné, ale funguje.
Nálev ze šípků
Na závěr přidám něco jemnějšího. Šípky jsou skvělým zdrojem vitamínu C, a proto by rozhodně neměly chybět v domácí lékárničce. Stačí je přes noc namočit do studené vody a ráno ohřát, ale nevařit – tím se zachová co nejvíc vitamínů. Nálev můžete popíjet během dne, je příjemně nakyslý a osvěžující.
Malá rada na konec
Tyhle recepty nejsou žádné zázračné všeléky – nachlazení nebo chřipku za vás úplně nevyřeší. Ale dokážou tělu dát podporu, kterou v období bacilů potřebuje. Základem je vždy kvalitní spánek, dostatek pohybu a pestrá strava. Tyhle domácí elixíry berte jako příjemný bonus, který navíc často chutná líp než drahé tabletky z lékárny.
Tak, to je moje malá sbírka tipů na posílení imunity. Máte i vy nějaký svůj osvědčený recept? Budu ráda, když se podělíte v komentářích, protože právě tyhle babské rady mají pořád největší kouzlo.
