Autochemie v domě? Jak ji skladovat bezpečně a bez nepříjemného zápachu

Srp 2522 Autor: Claudie Kornelová

Ne každý má k dispozici garáž nebo vlastní dílnu. Přesto většina z nás doma nějaké věci na auto má – ať už jde o motorový olej, kapalinu do ostřikovačů, sprej proti zamrzání nebo různé přípravky na údržbu interiéru. Kam s nimi, aby byly po ruce, ale zároveň nepřekážely a hlavně nepředstavovaly riziko?

skříň

Přípravky vždy skladujte v suchu a na místě, které je dobře větrané. Zdroj foto: Pixabay.com – EmanuelP

Oleje, kapaliny a další chemie: základní pravidlo je bezpečnost

Motorové oleje, brzdové kapaliny i směsi do chlazení patří mezi chemikálie, které není dobré mít jen tak po ruce vedle čisticích prostředků. Důvod je jasný – jsou hořlavé, někdy žíravé a při požití nebezpečné. Proto byste měli hledat doma místo, které je:

  • chladné a suché, bez velkých teplotních výkyvů,
  • dobře větrané, aby se případné výpary nehromadily,
  • mimo dosah dětí a domácích mazlíčků, protože právě oni bývají nejvíce ohroženi.

Dobře poslouží sklepní kóje, uzamykatelná skříňka v komoře nebo malá venkovní skříňka na balkoně – pokud je chráněná před přímým sluncem a mrazem.

Co nesmí na mráz a co nesnáší horko

Na etiketě většiny přípravků je uvedeno, zda snášejí mráz. Typicky jde o spreje (například na odmrazování skel) nebo autokosmetiku. Pokud vám zmrznou, mohou změnit své vlastnosti a stát se nepoužitelnými. Tyto věci je proto lepší mít v bytě, klidně ve spodní polici šatní skříně nebo v uzavřené plastové bedně v komoře.

Naopak oleje a chladicí kapaliny nesnášejí dlouhodobé vystavení slunci či vysokým teplotám. Neměly by stát u topení ani na půdě, kde se v létě snadno vytvoří „skleník“.

Spreje a jejich odér – jak si nezasmradit byt

Možná už se vám stalo, že jste použili silikonový sprej, mazivo nebo odmrazovač a během chvíle měl celý byt nezaměnitelný „chemický odér“. Tyto přípravky obsahují těkavé látky, které se rychle šíří vzduchem a v malém prostoru působí velmi nepříjemně.

Jak tomu předejít?

  • Spreje používejte venku, na balkoně nebo alespoň u otevřeného okna.
  • Po aplikaci vždy vyvětrejte, nejlépe udělejte krátký průvan.
  • Skladujte je v uzavřené plastové krabici nebo uzamykatelné skříňce, aby se výpary nerozlévaly po bytě.
  • Pokud máte sklepní kóji, je lepší mít spreje tam než uvnitř domácnosti.

Díky tomu si doma zachováte čistý vzduch a snížíte riziko vdechování chemických výparů.

sprej

Spreje na auto se snažte ukládat do uzavřené či uzamykatelné skříně. Zdroj foto: Pixabay.com – ZoraNowicki

Praktické tipy, kam s nimi

  • Uzamykatelná plastová bedna – seženete ji v hobbymarketu a můžete ji mít v komoře, předsíni nebo sklepě. Uvnitř budou všechny věci přehledně a bezpečně.
  • Skříňka na balkoně – pokud je balkon krytý, poslouží malá plastová nebo kovová skříňka. Důležité je, aby do ní nepražilo slunce a nedostával se déšť.
  • Technická místnost nebo sklep – ideální varianta, pokud tam není vlhko. Kapaliny a oleje se tak uchovají v dobrém stavu.
  • Oddělení od potravin – nikdy neskladujte autochemii ve stejné místnosti jako potraviny. Riziko záměny či kontaminace je příliš velké.

Přehlednost se vyplatí

Člověk snadno zapomene, co doma má. Jeden olej v komoře, druhý v šuplíku, k tomu ostřikovač a hadříky, a najednou se v tom těžko orientuje. Proto je lepší mít vše na jednom místě. Označte si krabici nebo polici nápisem „Auto“ a vždy budete vědět, kam sáhnout.

Co s prázdnými obaly?

Prázdné kanystry a lahve od olejů nebo kapalin nepatří do běžného plastového odpadu. Vždy je odneste do sběrného dvora, kde se o ně ekologicky postarají. Pokud zbyde jen malé množství, nikdy ho nelijte do odpadu nebo do přírody – hrozí znečištění vody i půdy.

Skladování věcí na auto není žádná věda, jen je potřeba myslet na bezpečnost a praktickou stránku. Najděte doma místo, kde bude chladno, sucho a kde nehrozí, že se k věcem dostanou děti. Používejte uzavřené boxy, myslete na to, že některé přípravky nesmí zmrznout ani stát na slunci, a spreje raději držte dál od obytných místností.

Tak si ušetříte nejen starosti, ale i nepříjemný zápach v bytě a hlavně zbytečné nehody.

