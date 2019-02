Anketa Kynolog roku 2018 zná své vítěze

Anketa Kynolog roku 2018, jejíž slavnostní vyhlášení proběhlo v sobotu 23. února v pražském klubu MeetFactory, zná své vítěze. Ocenění byla rozdána v celkem jedenácti soutěžních kategoriích. Absolutním vítězem se stal mistr světa německých ovčáků Václav Ouška, který získal prvenství také v disciplíně sportovní kynologie.

Slavnostním galavečerem, který se odehrál v pražském klubu MeetFactory, provázel moderátor Jonáš Novotný spolu s šéfredaktorem časopisu Psí sporty Jakubem Štýbrem. Z nominovaných kynologů vybírala odborná porota vítěze v kategoriích agility, dogdancing, dogfrisbee, flyball, mondioring, mushing – spřežení, mushing – individuální disciplíny, obedience, pasení, sportovní kynologie a záchranařina. V šesti soutěžních disciplínách soutěžili také junioři, jejichž absolutní vítězkou a nositelkou titulu Junior roku 2018 se stala Lucie Dostálová, vítězka v kategorii mushing – individuální disciplíny.

Titul Kynolog roku 2018 udělila porota Václavu Ouškovi, pro něhož byla sezóna 2018 velice úspěšná. Spolu se svým psem Qvidem Vepeden absolvoval závody na mezinárodním mistrovství českého klubu německých ovčáků, kde získali druhé místo, na WUSV 2018 se zase stali mistry světa německých ovčáků. Ocenění Nejsympatičtější kynolog, o jehož udělení rozhodovala svým hlasováním veřejnost, získala Naděžda Kramolišová, nominovaná v kategorii záchranařina. Figurantem roku se stal David Hanel.

I letos uděloval časopis Psí sporty, partner ankety, ocenění Kynologický počin roku 2018. Letošní vítězný počin byl ovšem specifický tím, že cena neputovala nikomu konkrétnímu, ale celé kynologické komunitě. Redakce tak ocenila vlnu solidarity, kterou vyvolal koncem loňského roku řetězec několika tragických událostí. Novinkou tohoto roku byla Síň slávy, do níž byl in memoriam uveden Tomáš Procházka, který dosáhl na poli kynologie mnoha úspěchů. Psi však prostupovali také do jeho profesního života – byl vojákem působícím v Centru vojenské kynologie Chotyně a spolu se psy se zúčastnil i několika zahraničních misí. Ta poslední v Afganistánu se mu bohužel stala osudnou.

Anketu Kynolog roku pořádá už čtyři roky společnost VAFO Praha, přední český výrobce superprémiových krmiv pro domácí mazlíčky značky Brit. Jedná se o originální anketu, která jako jediná svého druhu představuje a oceňuje především lidi, kteří stojí za sportovními výkony svých psů. Současně se také jedná o ohlédnutí za uplynulou sezónou a oslavu největších úspěchů na poli české kynologie. Mezi kategorie, v nichž odborná porota volí jednotlivé vítěze, patří: agility, dogdancing, dogfrisbee, flyball, mondioring, mushing – spřežení, mushing – individuální disciplíny, obedience, pasení, sportovní kynologie a záchranařina. V kategoriích agility, dogdancing, dogfrisbee, mushing – individuální disciplíny, obedience a sportovní kynologie jsou bohatě zastoupeni také junioři.

Vítězové jednotlivých kategorií

Agility – Martina Magnoli Klimešová

Dogdancing – Alena Smolíková

Dogfrisbee – Michaela Andrová

Flyball – tým Lavina Alfa

Mondioring – Robert Šašek

Mushing (individuální disciplíny) – Martina Štěpánková

Mushing (spřežení) – Roman Habásko

Obedience – Ivana Šimůnková

Pasení – Roman Holeček

Sportovní kynologie – Václav Ouška

Záchranáři – Regina Samlíková

První místa v kategoriích juniorů

Agility – Klára Kokešová

Dogdancing – Viktorie Kuncková

Dogfrisbee – Martina Bolehovská

Mushing (individuální disciplíny) – Lucie Dostálová

Obedience – Michaela Míčová

Sportovní Kynologie – Lucie Appelová