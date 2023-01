9 znaků, že je s vámi váš pes mimořádně propojen

Většinou je zcela zřejmé, že vás má pes rád. Olizování, vrtění, úsměvy! Ale stejně jako lidé, i někteří psi mají rezervovanou povahu. Pokud se obáváte, zda k vám má váš pes dobrý vztah, podívejte se na řeč jeho těla a pak si přečtěte níže uvedené příznaky, které vám napoví, jak na tom jste. Psům se nejvíce daří v lidské společnosti a pokud jsou milováni.

Očichávají vás

Psi zkoumají a interpretují své prostředí pomocí pachu (koneckonců se zdraví čicháním k zadku). Když si vás pes očichá, je to jasný signál, že vás rád vidí. Jelikož je váš pach jedinečný, nejenže vdechováním vaší esence zjistí, že jste to skutečně vy, ale také spustí centra potěšení v mozku vašeho psa. Výzkumníci z Emory University bezpečně aplikovali psům magnetickou rezonanci, aby zjistili, co se děje s jejich mozkem, když jim předkládají známé vůně. Výsledek? Spousta aktivity v kaudátovém jádru, oblasti mozku spojené s odměnami a potěšením. Ve skutečnosti nic nerozsvítilo mozek psů více než vůně člověka, kterého dobře znají (to jste vy!).

Uvítají vás u dveří

Může se to zdát samozřejmé, ale přesto je to silné znamení, že se s vámi váš pes cítí spojen. Jistě, pozdrav může být motivován příslibem přestávky na noční venčení nebo večeře, ale alternativou je pes, který ustupuje, což je špatné znamení. Když vás pes pozdraví u dveří, znamená to, že vás rád vidí – a to je pro pouto mezi člověkem a zvířetem velká výhra.

Spí vedle vás

Psi se i ve spánku chrání před potenciálními predátory. Ve volné přírodě obvykle spí v poloze, která se nazývá „obranná poloha“. Představte si psa s vystrčeným čenichem (aby ucítil cokoli neobvyklého) a celou smečku otočenou zády dovnitř, jak tvoří malý bezpečnostní kruh. Spánek je zranitelný! Pokud se váš pes rozhodne spát s vámi nebo vedle vaší postele, znamená to, že vám důvěřuje. Jste v podstatě členem smečky.

Dávají vám dárky

Stejně jako kočky i psi rádi dávají dárky lidem, které mají rádi. Na rozdíl od koček, které mají tendenci obdarovávat členy rodiny pouze mrtvými ptáky, dávají psi přednost hračkám. Samozřejmě je to také způsob, jak si o něco říct. Může to být volání o pozornost („Podívej se na mě!“) nebo nabídka na hraní („Hoď to, prosím!“). Na tomto chování je milý zájem vašeho psa o vás. Chtějí, abyste jim věnovali pozornost. Chtějí si s vámi hrát. Někdy se s vámi prostě dělí o své oblíbené věci jako dítě o přestávce! V podstatě jste kamarádi a váš pes vám píše, abyste si vyrazili.

Pronásledují vás

Pokud vás váš pes všude následuje, je to známka toho, že vám důvěřuje, má vás rád a cítí se s vámi bezpečně. Psi jako společenská zvířata jsou obvykle rádi ve společnosti ostatních (dokonce i psi, kteří jsou vůči ostatním psům zdrženlivější, mají tendenci užívat si společnosti lidí, s nimiž se cítí být spojeni). Stejně tak pokud vás váš pes následuje z místnosti do místnosti, podřimuje v těsné blízkosti, ale nemusí vám být nutně v patách, je to stále znamení, že vás má rád. Určitě existují psi, kteří trpí separační úzkostí, i když toto chování je častěji charakterizováno tím, co se děje, když nejste nablízku.

Někdy vás ignorují

Na druhou stranu psi, kteří důvěřují svým lidem, necítí potřebu být neustále ve střehu. Pokud se váš pes zdá být ve vaší blízkosti napjatý nebo si udržuje odstup, zatímco sleduje vaše pohyby, může to znamenat, že se ve vaší blízkosti necítí dobře. Psi, kteří dokáží odpočívat, spát a dokonce vás nechat na pokoji, když se věnujete svým záležitostem, se s vámi pravděpodobně cítí spojeni a věří, že je nepřepadnete nebo neopustíte.

Navazují s vámi oční kontakt

Podobně jako kočky s vámi psi naváží přímý a dlouhodobý oční kontakt, pokud se ve vaší blízkosti cítí bezpečně. Některé výzkumy ukazují, že silný oční kontakt je nejčastěji zvykem u malých štěňat a hravých psů, ale podle Amerického kynologického klubu všechny typy psů upírají oči, aby zjistily, co se s námi děje. Doslova se nám snaží číst myšlenky. Další studie zjistily, že psi (zejména feny) vnímají a zrcadlí lidské emoce a toto pouto se časem prohlubuje. Je dokonce známo, že psí mozky při očním kontaktu s oblíbenými lidmi uvolňují oxytocin, hormon částečně zodpovědný za empatii, důvěru a lásku.

Při vašem jménu se zvednou

Ano, psi vědí, že mají přijít, když slyší své jméno, ale co to vaše? Pokud vidíte, jak váš pes nastraží uši (nebo při troše štěstí zakroutí celou hlavou), když někdo vysloví vaše jméno, znamená to, že je s vámi natolik spojen, že se chce zapojit už při pouhé zmínce o vás. Ať už jste fyzicky přítomni, nebo se o vás mluví jen tak mimochodem, váš pes je samé ucho.

Snaží se vás hnát

Corgiové, dobytkářští psi a téměř všechna registrovaná belgická plemena psů patří do skupiny pasení. To znamená, že jejich instinkty pro svádění skupin do organizovaných tlup jsou silné. Ačkoli je pozorování tohoto chování poněkud legrační, může být ve skutečnosti projevem náklonnosti. Pastevecká plemena se o své svěřence starají a nechtějí, aby se někdo ztratil. Přinejmenším to znamená, že váš pes je všímavý a všímá si, kde se pohybujete vy (nebo vaše děti) – a chce vám pomoci s ochranou.