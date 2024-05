8 mýtů o psech z útulku, kterým je třeba přestat věřit

O psech z útulků koluje mnoho nepodložených mýtů, od představy, že všichni mají problémy s chováním, až po přesvědčení, že nikdy nebudou plně důvěřovat lidem. Tyto mýty vytvářejí nezaslouženě negativní obraz těchto psů a brání tomu, aby některá skutečně úžasná zvířata byla přijata do nových domovů.

Tyto mylné představy také vedou k vyššímu počtu eutanazií, protože útulky, které jsou neustále napjaté, se potýkají s přeplněností. Tragickým důsledkem je zkrácení života mnoha zdravých a adoptivních psů.

Všichni mají problémy s chováním

Pravda: V útulcích pro zvířata se nezřídka setkáváme s chováním, jako je hlasité štěkání nebo občasné nehody v interiéru. Toto chování však nemusí vždy znamenat, že psi mají chronické problémy s chováním.

Takové chování často pramení ze stresu z neznámého prostředí. Psi mohou štěkat například proto, aby vyjádřili své potřeby, snažili se získat pozornost nebo si obhájit své území. Při interakci se psem mimo jeho boudu nebo v domácnosti se často projevuje výrazně odlišné, uvolněnější chování.

Kromě toho útulky obvykle provádějí hodnocení chování psů a pracují na rehabilitaci psů s menšími nebo středně závažnými problémy.

Všechno jsou to psi smíšených plemen

Pravda: I když mnoho psů v útulcích jsou skutečně míšenci, značný počet z nich jsou čistokrevní psi. Kvůli okolnostem, jako je stěhování rodiny, finanční problémy nebo odchod majitele, mohou čistokrevní psi někdy skončit v útulcích.

Pokud tedy chcete adoptovat například zlatého retrívra, vydejte se do místního útulku nebo si vyhledejte místní záchranné stanice ve vašem okolí. Je pravděpodobné, že tam možná nějaký čeká na svůj domov navždy – nebo se můžete zamilovat do úplně jiného psa.

Jsou příliš staří

Pravda: V útulcích jsou psi všech věkových kategorií, od štěňat po seniory. Je sice pravda, že starší psi nemusí mít před sebou tolik let jako jejich mladší kolegové, ale starší psi mají obvykle tu výhodu, že jsou klidnější, vyrovnanější a často mají za sebou už nějaký výcvik.

Mohou být ideálními společníky pro ty, kteří hledají klidnějšího domácího mazlíčka, nebo pro rodiny, které se chtějí vyhnout intenzivnímu výcviku a socializaci spojené se štěňaty.

Adopce staršího psa navíc nabízí hřejivou příležitost poskytnout těmto psům milující domov během jejich zlatých let.

Všichni jsou agresivní

Pravda: Někteří psi z útulků se mohou chovat agresivně, ale v mnoha případech se jedná o projev jejich strachu nebo úzkosti z neznámého prostředí. Prostředí útulku plné nových zvuků, pachů a pohledů může být pro mnoho zvířat zdrcující. Když se pes cítí ohrožený nebo vyděšený, může štěkat, vrčet nebo se projevovat jako obranný mechanismus.

Obvykle to však neznamená vrozenou agresivní povahu. Díky trpělivosti, pochopení a stabilnímu prostředí se mnozí z těchto psů mohou zbavit svého obranného chování a odhalit svou skutečnou, často láskyplnou a jemnou povahu.

Útulky navíc obvykle posuzují chování psů a zajišťují, aby byli bezpečně umístěni do domácnosti.

Všichni zažili zneužívání nebo zanedbávání

Pravda: I když někteří psi z útulků mohou mít za sebou nešťastnou minulost, značná část psů z útulků je odevzdána kvůli změně životní situace majitele, například kvůli stěhování, finančním problémům nebo neschopnosti uspokojit potřeby psa. Většina psů z útulků zažila život plný lásky a zbožňování od své předchozí rodiny. Samotný útulek je pravděpodobně to nejtěžší, co pes kdy zažil.

U psů, kteří čelili týrání nebo zanedbávání, je nutné si uvědomit odolnost a přizpůsobivost, která je těmto zvířatům vlastní. Díky správnému prostředí, trpělivosti a péči se mnozí z nich mohou zotavit, naučit se znovu důvěřovat a v nových domovech prospívat.

Jsou příliš vystrašení nebo plaší

Pravda: Neznámé prostředí útulku může být pro některé psy zdrcující, a proto se zdají být uzavřenější. Jakmile se dostanou do láskyplného domova, mnozí z těchto psů vystoupí ze své ulity a projeví se jako hravá a milující osobnost.

Nedají se vycvičit

Pravda: Mnoho psů z útulků bylo před příchodem do útulku členy domácnosti. Proto mají pravděpodobně základní výcvik, včetně výcviku na toaletu, od svých předchozích majitelů.

Ale i když vašemu novému psovi chybí nějaký výcvik, většina z nich se může naučit, pokud se důsledně věnuje výcviku založenému na pozitivním posilování. Mnoho psů z útulků se ve skutečnosti učí rychle, protože touží po struktuře, rutině a možnosti potěšit svou novou rodinu.

Všichni mají zdravotní problémy

Pravda: Ačkoli někteří psi přicházejí se zdravotními problémy, útulky odvádějí dobrou práci a nedávají k adopci výrazně zraněné nebo nemocné psy. Každý pes, který přijde do útulku, projde zdravotním vyšetřením, dostane očkování (pokud je potřeba) a předtím, než je dán k adopci, je obvykle vykastrován. U všech psů se zjištěnými zdravotními problémy by měl být před jejich vydáním do nového domova zahájen léčebný plán, přičemž s novými osvojiteli je projednáno úplné zveřejnění a plán péče.

Vyvracením mýtů, které obklopují psy z útulků, odhalujeme pravdu o jejich odolnosti, lásce a potenciálu a připravujeme půdu pro hluboké vazby, které mají sílu proměnit jak psy, tak lidi.

Zdroj