7 znaků, že potřebujete novou střechu

Většina lidí o střeše nad hlavou nepřemýšlí, dokud do ní nezatéká! Nečekejte, až se voda dostane skrz strop a vy budete muset vytáhnout kbelíky, abyste věnovali pozornost své střeše. Podle Asociace pokrývačů by majitelé domů měli provádět pravidelnou kontrolu střechy dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Stejně tak by měli odstranit nečistoty ze střech, okapů, žlabů a svodů a zároveň zkontrolovat, zda se neobjevují známky poškození. Zde je několik věcí, na které je třeba se zaměřit a které mohou naznačovat, že je čas na novou střechu.

Začněte uvnitř

Pokud si myslíte, že byste mohli potřebovat novou střechu, nejprve se podívejte na exteriér domu – je to vaše podkroví. Vyzbrojte se proto baterkou a vylezte pod okap. Hledejte paprsky světla procházející horní částí domu nebo skvrny a šmouhy, které signalizují netěsnou střechu.

Papírová stopa

Projděte si záznamy o úpravách domu a zjistěte, před jak dlouhou dobou byla střecha vyměněna nebo přezděna. Pokud víte, kdy byla střecha instalována (a z čeho je vyrobena), můžete zjistit, jak dlouhou životnost ještě má. Například typická střecha z asfaltových šindelů vydrží 20 až 25 let, zatímco střecha instalovaná na stávající vrstvu šindelů by měla být vyměněna po 20 letech.

Zkontrolujte šindele

Sledujte střechu a ujistěte se, že je v pořádku, zejména po silných bouřkách. Šindele by měly ležet rovně na střeše; pokud najdete místa, která jsou popraskaná, poškozená nebo se prohýbají, je na místě oprava. Když už jste u toho, zkontrolujte žlaby a svody, zda neobsahují šindelová zrnka – střecha, která ztrácí hodně zrnek, může být na konci své životnosti.

Bleskový posun

Oplechování kolem větracích otvorů, střešních oken a komínů utěsňuje spoje střechy před deštěm a povětrnostními vlivy. Zkontrolujte, zda v těchto místech nejsou trhliny nebo praskliny, které by mohly vést k zatékání. Ve starších domech je oplechování často vyrobeno ze střešního cementu nebo dehtu, ale pro větší odolnost je dobré přejít na kovový oplechovací systém.

Záchrana před hnilobou

Propadající se střecha je střecha, kterou je jistě třeba vyměnit dříve, než dojde k dalším škodám na vašem domě. Zkontrolujte, zda povrch střechy nevykazuje známky zachycené vlhkosti, hnijících prken nebo prověšených míst – zejména v nejnižších místech střechy.

Nevítané „pokojové“ rostliny

Mech může vypadat skvěle ve stinném koutě zahrady, ale na střeše znamená problém. Mech (a podobně i plísně a houby) naznačují, že se na střeše může držet vlhkost, která ji může zničit. Chcete-li se zbavit mechu, který se hromadí ve stinných koutech střechy, použijte tuhý kartáč, ale buďte opatrní a řešte všechny základní problémy.

Nepropadejte panice

Jen proto, že máte několik poškozených šindelů nebo trochu zatéká, nepředpokládejte automaticky, že potřebujete celou novou střechu. Pokud byla vaše střecha řádně instalována a je mladší než 15 nebo 20 let, může se obejít spíše s opravami než s kompletní výměnou. V případě pochybností se obraťte na licencovaného pokrývače, který vám poskytne odborný posudek.