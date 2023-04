7 otravných zvuků auta, které byste nikdy neměli ignorovat

Je jasné, že při provozu vozu lze trochu hluku přirozeně očekávat. Pak jsou ale některé zvuky, které mohou být známkou toho, že s vaším autem něco není v pořádku. Při jízdě mějte proto vždy nastražené uši a nechte si auto raději prohlédnout zkušeným mechanikem, pokud vydává některý z následujících 7 zvuků. Jen tak se vyhnete nákladnějším a složitějším opravám.

Posluchači pozor!

Dnešní automobily jsou již o mnoho tišší než staré typy vozidel, určité skřípání, drnčení a hučení tak stále bývá součástí zážitku z jízdy. Někdy si však můžete všimnout podivného zvuku, který vychází zpod kapoty, z pneumatik nebo z nějakého těžko identifikovatelného místa a u kterého hned napoprvé poznáte, že to není dobře. Když se to stane, zpozorněte! Nezapínejte rádio a hluk neignorujte v naději, že sám zase zmizí. Místo toho vyhledejte dobrého mechanika, který na základě zvuků zjistí, co je špatně, a odstraní případné problémy dříve, než povedou ke katastrofálním a nákladným poruchám.

Ťukání, bouchání nebo klepání

Nejčastější příčinou klepání motoru je používání nízkooktanového benzinu ve vozidle, které vyžaduje vysokooktanový benzín, což vede k nesprávnému výkonu vozidla. Ťukání motoru může signalizovat hned několik problémů, včetně opotřebovaných nebo znečištěných zapalovacích svíček, zaneseného palivového filtru nebo znečištěného vzduchového filtru, špatných zapalovacích vodičů nebo problému s víčkem nebo rotorem rozdělovače. Praskání nebo hlasité zpětné rány mohou signalizovat problém s katalyzátorem.

Skřípání

Pokud při sešlápnutí plynového pedálu slyšíte pískání nebo cvrlikání, může se jednat o uvolněný nebo prokluzující řemen motoru nebo o problém s vodním čerpadlem. Pokud při sešlápnutí brzd slyšíte od kol vrzání či skřípání, může se jednat o vážný problém s brzdovými rotory, brzdovými destičkami nebo brzdovými čelistmi.

Cvaknutí nebo ťuknutí

Cvakavé zvuky, zejména při otáčení, mohou znamenat problém s homokinetickými klouby, které jsou umístěny na vnitřním a vnějším konci náprav. Ty umožňují účinný přenos výkonu na kola a zároveň umožňují volné otáčení a pohyb kol nahoru a dolů. Cvakavé zvuky mohou být také způsobeny selhávajícími univerzálními klouby, které jsou umístěny na hnacím hřídeli. Klikání, cvakání nebo klepání vycházející z motoru obvykle znamená, že je v motoru málo oleje nebo že je problém s tlakem oleje nebo ventily.

Vrčení nebo kvílení

Vrčivé a kvílivé zvuky se často liší podle toho, zda motor běží rychle nebo pomalu, a mohou signalizovat řadu různých problémů, včetně selhávajícího vodního čerpadla, špatného čerpadla posilovače řízení, nízké hladiny kapaliny v posilovači řízení, selhávajícího alternátoru nebo problémů s klimatizačním systémem. Kvílení může být také známkou opotřebení nebo problémů s převodovkou či diferenciálem.

Syčení

Syčivý zvuk vycházející zpod kapoty je obvykle známkou netěsnosti, obvykle v chladicím nebo podtlakovém systému. Pokud syčivý zvuk uslyšíte hned po vypnutí vozidla, je to často známka toho, že olej nebo chladicí kapalina uniká na výfukové potrubí nebo jinou zahřátou část motoru. Vysoké syčení za chodu vozu je často známkou netěsnosti vakuového vedení, hadice nebo šroubení.

Skřípání nebo hučení

Skřípání nebo tiché hučení může být známkou opotřebení a selhání dílů. Pokud při řazení manuální převodovky slyšíte skřípání převodových stupňů, může se jednat o problém se spojkou, převodovkou nebo synchronizátorem. Pokud se skřípavý zvuk ozývá při brzdění, obvykle to znamená, že potřebujete nové brzdové destičky a případně i rotory. Nízké hučení vycházející zespodu vozu může znamenat selhávající převodovku, opotřebované kardanové klouby, špatné ložisko kola nebo opotřebovaný diferenciál.

Chrastění

Pokud jste se právě neoženili a nemáte na nárazníku přivázanou spoustu plechovek, je chrastění obvykle známkou selhávajícího vybavení, poškození karoserie nebo uvolněných či chybějících šroubů. Nejčastější příčinou chrastění pod vozem je problém s výfukovým systémem, například uvolněný nebo poškozený tepelný štít, zkorodované výfukové potrubí nebo uvolněné šrouby na tlumiči výfuku nebo výfukovém potrubí, ale chrastění může být způsobeno také problémem s katalyzátorem. Rachot vycházející z motorového prostoru může znamenat selhávající vodní čerpadlo nebo špatné ložisko řemenice rozvodového řemene. Chrastění v interiéru může znamenat chybějící šrouby na částech vnitřního obložení, opotřebované okenní kanály nebo problémy s válečkovými dráhami na dveřích a oknech.