7 netradičních tipů, kterými můžete oslavit konec roku!

Silvestr bývá časem bujarých oslav, hlasitých přípitků a hromady dobrého jídla, s množstvím přátel, které na vaší párty nesmí chybět. Ovšem konec roku a vstup do dalšího roku lze pojmout i velice netradičně. Představujeme vám nové způsoby, jak si užít poslední den v roce a rozloučit se s ním se vší grácií.

Virtuální shromáždění

Jste-li v karanténě, či nemocní, ale přesto přese všechno, pokud vám to zdraví dovolí, chcete být se svými přáteli nebo rodinou, můžete uspořádat virtuální shromáždění. Vytvořte si hromadnou událost, kde bude uvedeno datum a vše potřebné a spojte se pohodlně s těmi, které máte rádi, i když jsou na druhém konci země. Výhodou tohoto shromáždění je, že všichni účastníci ušetří náklady na cestu a občerstvení. Též, že nikdo nebude řídit opilí.

Nevýhodou je, že si nemáte s kým skutečně přiťuknout. Připít si ale můžete. Tento typ shledání zřejmě neocení ti, kteří jsou kontaktní a například rádi s někým tancují.

Jazzová oslava

Pakliže toužíte po něčem zatraceně originálním a klasické hudby z rádia se vám již omrzely, uspořádejte jazzovou oslavu. Ta však není jen o jazzové hudbě. Můžete to spojit klidně i s tématickým oblečením, aby bylo opravdu o zábavu postaráno. Máte-li někoho, kdo hraje na saxofon, klidně ho požádejte, ať vám pomůže váš večírek takto oživit. Návštěvníci to jistě ocení.

Filmový maraton nebo pyžamová párty

Ne každý má rád klasické silvestrovské oslavy. Pro takové se tu nabízí možnost netradičních oslav, třeba filmové noci. Nakupte si dobré jídlo, pořiďte si chutné alko i nealko nápoje, vyberte filmy, na které se podíváte a stravte poslední noc v roce jinak než většina lidí. Pakliže se vám nechce koukat na filmy, udělejte si pyžamovou párty, pří níž kupříkladu můžete propovídat celou noc nebo zavzpomínat na staré časy.

Uspořádejte venkovní grilovačku

Nemusíte mít zrovna zahradu, abyste si mohli užít venkovní grilovačky. V některých parcích již najdete venkovní prostor, kde si můžete ugrilovat něco dobrého. Třebaže je zima, napište svým přátelům, ať se teple obléknou, přibalte si kávu, čaj, grog, punč do termosek, samozřejmě naložené maso v marinádě, zeleninu, sýry a jiné pochutiny a vyrazte do terénu. Uvidíte, že grilovačka v zimě se vám bude líbit. Navíc u grilu jistě nezmrznete a kdyby vám přece jen byla zima, pořád je tu teplé pití. Kdyžtak můžete přibalit i deky.

Udělejte si spalující rituál

Poslední roky jsou náročné, o tom žádná. Proto je možné, že budete chtít poslední den v roce využít k retrospekci a ukončení některých záležitostí. Doporučujeme napsat si je na papír, každou na jeden a poté je vhodit do ohně. Oheň očišťuje od negativních emocí.

Uspořádejte sousedskou sešlost/průvod

Máte-li fajn sousedy, domluvte se s nimi a zakončete rok společně sešlostí nebo třeba průvodem s lampiony, lucernami a svíčkami, u něhož klidně může hrát hudba. Tento průvod si užijí zejména děti. Zakončit byste ho mohli kupříkladu u vánočního stromu nebo někde na kopci, odkud uvidíte ohňostroj. Záleží jen na vás. Dobrá nálada zaručena.

Napište dopisy od srdce

Pokud pro vás byl tento rok náročnější a chcete si raději odpočinout, možná ho rádi strávíte poklidnou činností. Buď si můžete číst, nebo vyjádřit své city těm, na nichž vám záleží, tou nejsrdečnější formou, a sice napsáním dopisu. Napište svým milovaným, co k nim cítíte, co pro vás znamenají a co vám přinesli do života. Vám se uleví a je potěšíte.