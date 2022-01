7 nejlepších masožravých rostlin, které si zamilujete

Masožravé rostliny patří mezi celebrity mezi rostlinami. Nejen svojí krásou, ale rovněž schopností ulovit hmyz. Je mnoho rostlin, jejichž nádhera je vyzdvihována, masožravky, jak se jim ale také jinak lidově říká, mezi ně však nepatří. To je ale velká chyba, protože nám rozhodně mají co nabídnout.

Láčkovka

Přirozené prostředí Láčkovky najdete v tropických pralesech na Borneu, Sumatře a v Malajsii. Této rostlině se také přezdívá opičí pohár, neboť prý bylo viděno mnoho opic, kteří z ní v pralese pily vodu. Její listy totiž dovedou pojmout více než litr vody, který se koncentruje právě v laloku. Jejich pohárky jsou běžně otevřené. Hmyz, který do něj dosedne, se již ven nedostane, neboť ho Láčkovka uzavře. Tyto rostliny již můžete pěstovat i doma.

Rosnatka

Rosnatek existuje něco málo přes dvě stě druhů. Liší se od sebe tvarem, ale i barvou, velikostí a nároky na růst. Většina výhonků je pokryta drobnými chapadly, které mají špičky pokryté lepkavou tekutinou. Tato chapadélka se mohou také volně pohybovat, což Rosnatce umožňuje rychle udusit a strávit hmyz, který na ní uvízl.

Mucholapka podivná

Mucholapka podivná je jednou z nejznámějších masožravých rostlin vůbec. Stala se také velmi oblíbenou součástí domácností, neboť mnoho lidí baví pozorovat, jak tráví hmyz či pavouky, které pozře. Z krátkého stonku vyrůstá asi sedm stopek zakončených ozubenými laloky. Laloky jsou otevřené a jakmile si do nich nějaký hmyz či pavouk sedne ihned se uzavřou. Tato rostlina je údajně až tak dokonalá, že dovede rozeznat rozdíl mezi živým a mrtvým podnětem.

Tučnice

Tučnice jsou buď aktivní, nebo pasivní. Ve své úspěšnosti, co se lovení hmyzu týká, spoléhají na lepkavý sliz, který pokrývá celý povrch listů. Tato masožravka je výjimečná svými nádhernými květy podobající se květům orchidejí, které zaručeně potěší vaše oči. Tučnice si obzvlášť pochutnává na komárech. Kdo by to byl řekl, že tato něžná kráska je takových zabijákem?

Bublinatka

Bublinatka, která se vyskytuje ve volné přírodě, chytá hmyz do malého měchýře, který je něco jako sací cibulka. Byť působí nenápadně, jako taková zvláštní větvička, drobná chlupatá tykadla na otvoru těchto měchýřků dovedou rozpoznat, o jaký hmyz se jedná. Umí pohltit i tak drobný hmyz, jakým je třeba blecha. Jakmile dosedne na rostlinu, měchýř se náhle nafoukne, napustí se tekutinou, zaklapne víčko a hmyz sežere.

Darlingtonie kalifornská

Darlingtonie je pojmenovaná po speciálních nádobách, které rybáři používají k odchytu humrů v Americe. Jakmile se kořist dostane do blízkosti této rostliny, nemá šanci uniknout. Jakmile se hmyz dostane do spárů Darlingtonie, ztratí se v pasti překrývajících se chloupků této rostliny a je nucen lézt dolů, kde jej čeká smrt. Tato masožravka je tak velmi důmyslným zabijákem.

Rosnatka bedrníková

Tento masožravý druh má schopnost, jak aktivně chytat, tak hmyz pasivně lapit. Rosnatku bedrníkovou najdeme převážně v Austrálii, kde chytá svoji kořist pomocí lepkavých chapadel. Jakmile se kořist začne bránit, rostlinné buňky se pod ní zlomí a katapultují ji přímo do středu rostliny, kde je strávena.

Nezapomeňte, že jakmile je masožravá rostlina nakrmena, nepotřebuje další kořist. S krmením vyčkejte kupříkladu tři týdny, tedy pakliže si rostlina sama něco neuloví.