6 tipů, jak kreativně zabalit dárky a udělat je tak ještě krásnější

Balení dárků patří k činnosti, u níž se mnoho lidí rozčiluje, jiní to raději přenechají odborníkům a další si v ní naopak libují, protože vědí, že krásně zabalený dárek opravdu uchvátí. Zkuste letos zabalit dárky atypicky. Vaši milovaní si tak velmi dobře zapamatují, kdo pro ně přichystal tak krásné překvapení. Podívejte se, co budete potřebovat pro efektivní balení dárků?

Design balicího papíru

Prvním základním prvkem proto, aby vaše dárky byly zabaleny opravdu nádherně, je balicí papír. Vyrábí se různé vzory i gramáže. Na výběr máte z lesklých, matných, s proužky, zvířátky a různými jinými vzory. Dražší i levnější. Můžete zvolit zcela klasický okrový balicí papír, který obyčejně vypadá úplně nejlépe, výborně se kombinuje s ostatními doplňky a také se velmi dobře ohýbá.

Stuhy, mašle, visačky

Oblíbenými doplňky jsou především stuhy, mašle a visačky. Na dárky můžete volit ze silnějších stuh nebo naopak slabých, plastových, semišových nebo papírových. Některé jsou i zlacené či vykrajované. Ty bývají velmi efektivní. Mějte jen na paměti, že na dárky nepatří černé a volte vždy takové, které se hodí k balicímu papíru. Mašličky si můžete vybrat také v různých velikostech. Visačky nejsou nezbytnou součástí, avšak nechcete-li balicí papír znehodnotit popsáním, budete je potřebovat. A teď už k tipům.

Rudolf s červeným nosem

Máte-li málo času a pakliže nechcete vymýšlet nic složitého, inspirujte se soby. Zabalte svůj dárek do obyčejného kraftového papíru, chopte se černého fixu, nakreslete fixem parohy a oči, a nakonec nalepte červenou bambulku jako nosík, nebo třeba mašličku.

Se sladkou tečkou

K vesele zabaleným dárkům se perfektně hodí i pestré balení bonbonů. Do levého rohu nalepte bonbony a přidejte krásnou mašličku. Ještě více originální bude, pakliže upečete cukroví a darujte k dárku vlastní cukroví. Není nikdo, kdo by to neocenil.

Otisk vánočního osvětlení

Velkou radost uděláte především svým ratolestem, ale pokud vás samotné baví tvořit, klidně se tohoto úkolu zhostěte vy sami. Na kraftový balicí papír nakreslete řetěz vánočního osvětlení. Pomocí prstů namočených do barviček na papíře zanechte otisky. Tato světélka můžete ještě posypat třpytkami, aby se krásně leskla.

Roztomilé balení

Toto je jeden z nejjednodušších způsobů, jak efektivně ozdobit vánoční dárky. A přitom je to tak jednoduché. Stuhou jednoduše připojte vykrajovátko na cukroví k dárku. Vypadá to velmi pěkně, a navíc je to originální.

Omalovánky

Omalovánky jsou fantastickým nápadem pro každého, kdo má dost času a chce jej nějak vyplnit. Proměňte dárek v umělecké dílo. Buď můžete koupit přímo balicí papír ve formě omalovánek, nebo na dárek nalepit omalovánky. Sami je můžete vymalovat nebo to nechat na obdarovaném, ovšem nezaručujeme, že se tak stane. Tento tip se báječně hodí zejména na menší dárky.

Látkový uzlíček

Papír vynechte úplně a zabalte svůj dárek do kousku látky. Jedná se o velice ekologickou metodu. Stačí přitom využít kousků látek, které doma již nevyužijete. Dárek jednoduše zabalte do látky a zavažte. Chcete-li si opravdu vyhrát, můžete udělat dírku a na druhou stranu přišít knoflík, pro praktické otevírání.

Na balicí papír můžete také nalepit různé dřevěné ozdoby nebo samolepky. I to vypadá velmi dobře a nezabere to příliš mnoho času.