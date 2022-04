6 nejchytřejších kočičích plemen na světě

Kočky jsou úžasná stvoření. Je vědecky prokázáno, že jsou velmi chytré a učenlivé. Mimo jiné jsou úžasnými průzkumníky, které zajímá všechno. Není nic zvláštního na tom, že kočky například více zajímají obaly než samotné hračky, které se pod nimi skrývají. Nyní vám představíme 6 kočičích plemen, která jsou považována za nejchytřejší na světě.

Habešská kočka

Pokud si hodláte vybrat plemeno, které se bude rádo a snadno učit, habešanky jsou jedněmi z nejlepších studentů vůbec. Jsou jedním z plemen, které se skutečně může naučit aportovat s malými předměty. Budou to dokonce dělat rády. Navíc umí skvěle skákat a šplhat. Pokud nemáte kočičí strom vysoký po strop, Habešské kočky si ho vyrobí z vaší knihovny, závěsu nebo čehokoli jiného, ​​co jim umožní vyšplhat až do nebes. Jsou také velmi zvědavé a pokud něco upoutá jejich pozornost, mohou to zkusit vzít a prozkoumat. Milují být středem pozornosti, nehodí se proto pro ty z vás, kteří většinu času tráví v práci a mimo domov.

Turecká Van kočka

Tyto kočky také moc rády šplhají, ale nejsou příliš půvabné. Na kočičí standardy jsou velké a nemotorné a mají tendenci věci převracet, někdy záměrně, jen aby viděli, co se stane. Mohou se naučit aportovat a dělat triky, když s nimi budete mít trpělivost. Milují vodu. Jsou dost chytré na to, aby zapnuly kohoutky a pily nebo si hrály ve vodě. Rády přicházejí na věci sami a často nemají rádi, když je někdo drží.

Skotská fold kočka

Sklopené uši, které dávají tomuto plemenu jméno, nejsou jediné, díky čemu je tato kočka snadno rozpoznatelná. Pravděpodobně jste také na internetu viděli spoustu obrázků skotských foldských koček s rozkošně výraznými tvářemi a jejich zvláštní tendencí sedět v podivných pozicích, někdy velmi podobných lidem. Možná je to proto, že chtějí splynout s lidmi, protože milují mezi nimi být a dělat s nimi věci. Rády věnují také pozornost tomu, co je na obrazovce. Tyto kočky se rády učí triky a budou očekávat, že si s nimi budete dlouho hrát.

Siamská kočka

Siamské kočky jsou hlasité a jsou nejšťastnější, když si s nimi povídáte. Mohou vás sledovat a zkoumavým pohledem provázet při vašich činnostech, a přitom být společenské a upovídané. Jelikož jsou siamské kočky chytré, nudí se, pokud jejich mozek není stimulován. Vždy by jim tedy mělo zůstat něco, co je zabaví. Siamské kočky vám dají vědět, když se budou nudit nebo nebudou šťastné, a pokud si chcete zachovat zdravý rozum, raději jim věnujte pozornost, po které touží.

Barmská kočka

Siamské kočky jsou předchůdci těch barmských. Sdělili po nich oblibu v komunikaci, ale nejsou tak hlasité, jako Siamky. Jsou k lidem připoutané, takže je nejlepší nenechávat je samotné. Budou mít ale radost z jiné kočky nebo psa. Barmské kočky se mohou naučit sedět, převalovat se, aportovat nebo dokonce chodit na vodítku. Mají tendenci žít poměrně dlouho, a tak byly oblíbenými mazlíčky mnichů a králů.

Bengálská kočka

Tyto krásky jsou velmi žádané. Učí se jednoduše triky s tlapkami, což může vést k potížím, protože bengálské kočky mají sklony vypínat vypínače a hrát si s elektronikou. Milují vodu a pokud je necháte, budou vás následovat do vany nebo sprchy. Jejich láska k vodě a obratné tlapky z nich dělají noční můru pro ryby v akváriích nebo zahradních jezírkách. Bengálky rády šplhají jako jejich leopardí předci, takže pokud nechcete mít záclony plné děr, určitě budou potřebovat kočičí strom.