6 alternativ, jimiž můžete krmit svého hada

Majitelé a chovatelé hadu vám jistě sdělí, že nejlepším krmivem pro vašeho hada je dopřát mu hlodavce. Ať již laboratorní myšku, malého křečka morče či krysu. Pokud na to nemáte ale žaludek a chcete svému hadovi nabídnout pestřejší stravu, jsou zde k dispozici i jiné alternativy krmiv pro domácí mazlíčky. Jaké to jsou?

Žádný had nepřežije čistě na vegetariánské stravě. Všichni jsou regulérní masožravci. Většina hadů žije z požívání rejsků, myší a krys, někteří jsou ale schopni jíst i žáby a ropuchy.

Hadi se také často živí pouze jedním druhém potravy, např. hlodavci nebo obojživelníky. Nemusíte je krmit doplňky nebo různými potravinami. Vše to, co potřebují, získávají ze základní potravy a nepotřebují nic jiného. Nemusíte je tak krmit ničím jiným než tímto hlavním jídlem po celý život a oni budou šťastní, uvidíte.

Ryby

Téměř každý had může jíst ryby. Je to vcelku oblíbená potrava hadů. Nejvíce se samozřejmě v rybách vyžívají vodní hadi, ale nepohrdnou jimi ani užovky či krajty. Protože se jedná o rybí maso, had do těla dostane tak mnoho bílkovin a trochu tuku, takže se jedná o velmi přijatelnou potravu, která je pro hady i pochoutkou. U ryb jen pozor na jednu věc. Pokud na to váš had není zvyklí, může se stát, že se mu změní konzistence stolice. Zkuste tedy rybu podávat zpočátku jen výjimečně.

Červi a žížaly

Někteří hadi opravdu nepohrdnou žížalami a červy, i když tento druh potravy je pro hady považován spíše za svačinu než plnohodnotnou stravu. Červy a žížaly jsou ale velice užitečné pro krmení hadích mláďat, která často odmítají jíst hlodavce. Nedopřávejte jim ale jen toto. Červi a žížaly nejsou příliš vydatní, a tak by had strádal.

Vejce

Hadi nepohrdnou vejci, ovšem jejich tělesná konstrukce není uzpůsobena na krmení klasickými slepičími vejci. Místo toho jim dopřejte křepelčí vejce, ta jsou mnohem menší a pro hady tak dobře stravitelná. Počítejte s vyšší cenou než u klasických vajec.

Obojživelníci

Žáby a ropuchy patří k oblíbené potravě některých hadů. Byli bychom s tímhle ale velmi opatrní. Krmit žábami a ropuchami z volné přírody může být velmi nebezpečné, protože tito obojživelníci mohou být plní parazitů a váš had tak může onemocnět. Tomuto problému se můžete vyhnout chovem vlastních obojživelníků, avšak bude vás to stát mnoho času a úsilí. S tím je třeba počítat.

Hmyz

Hmyz bývá méně obvyklou pochoutkou. Žerou ho jen někteří hadi, ale ti, kteří to dělají, si jej vážně vychutnávají. Jen málokterý had má hmyz jako hlavní obživu. Má velmi nízký obsah tuku. Výhodou je, že jej můžete získat v kterémkoliv zverimexu. Je docela dobrou pochoutkou.

Kuřata a jiní ptáci

Pakliže doma chováte krajtu, jistě ji potěšíte, pokud k jídlu dostane kuře. Jediné, co jí může činit potíže je zobák kuřete, které jí může i ublížit. Co kuřatům chybí je vápník, který si had stejně bude muset obstarat nakonec z jiné potravy. Nedoporučujeme krmit hada kuřetem z obchodu. Když už tak z vlastního odchovu nebo od někoho ze vsi.