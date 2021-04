5 tipů, které se vám budou hodit při výběru zahradního grilu

Tak už je to tady! Grilovací sezóna, na kterou se určitě těšíte více než roky minulé. Vybíráte zrovna nový gril a nevíte, jestli bude lepší plynový nebo na dřevěné uhlí? Těchto 5 tipů vaše rozhodování vyřeší.

Tip 1. – Víte, co rádi jíte?

Ano, začít můžeme rovnou touto otázkou. Je totiž důležité si uvědomit, co budete chtít v grilu připravovat… Bude to grilovaný steak? Ale co třeba uzený losos? Pečený rebarborový koláč nebo i pomalu tažený hovězí guláš… Ano, to vše je možné připravit i v grilu. Pokud si tedy chcete užít kulinářských zážitků, tak se zaměřte na grily kamado – například značky Big Green Egg. Ty si poradí skutečně s každou delikatesou.

Tip 2. – Kolik hladových krků potřebujete nakrmit?

Protože co si budeme – i na velikosti záleží. Protože pokud hledáte gril pro přípravu jídla pro 2 – 3 osoby, tak si skutečně můžete vybírat. Ať už plynový gril v kompaktním řešení nebo gril na dřevěné uhlí v praktickém provedení. Pokud ale potřebujete zaplnit žaludky více lidem než 10, tak se inspirujte grilem Vulcanus – nejenže grilování na něm je díky plápolajícímu ohni skutečným zážitkem, navíc vám jeho plocha nabízí bezproblémovou přípravu jídla až pro 50 hladových strávníků.

Tip 3. – Omezuje vás prostor?

“Na to nebudu mít prostor,” vás možná napadne. Ale proto výrobci nabízí modely grilů hned v několika velikostech. Plynové grily Rösle můžete vybírat ze 4 velikostí – od praktických 114 cm až po nadstandardních 157 cm a grily na dřevěné uhlí Big Green Egg vám nabízí dokonce velikostí 7 – v průměru se grilovací plocha pohybuje od 25 cm po 73 cm. Jednoduše řečeno – velikosti se bát nemusíte, gril si určitě vyberete i na pidi balkonek.

Tip 4. – Chcete rychlou akci nebo si plánujete užívat skvělých zážitků?

Plynové grily jsou právě tolik oblíbené především díky rychlé akci – nečekáte na dlouhé rozehřívání a v podstatě hned můžete grilovat. I regulace je velmi snadná. Pokud ale milujete jídlo a vše okolo něj, tak se jednoznačně inspirujte u provedení grilů Vulcanus. Česká značka, kterou vynalezl pan Kovář (jménem i povoláním) s láskou jídlu. Uprostřed grilu plápolá oheň a na plotnách se maso griluje, prská, syčí a doslova hraje všemi barvami… To je potom panečku podívaná!

Tip 5. – A na závěr pragmaticky: kolik máte našetřeno v prasátku?

Cena grilů je poměrně rozsáhlá otázka. Záleží jaké vybavení od grilu požadujete – zda stačí základní – tedy mít rošt, zapálit a grilovat nebo si chcete z každého grilování udělat událost a pracovat s teplotou uvnitř masa pomocí bezdrátového teploměru, udit na speciálních třešňových štěpcích a tak dále. Pokud ale hledáte ekonomické řešení, tak jak v rámci plynových grilů tak i v těch na dřevěné uhlí vám jistě pomůže značka Rösle – a to přibližně od 10 000 Kč. Pokud si chcete užít americkou klasiku se zeleným vajíčkem Big Green Egg se vším všudy, tak si v kasičce nachystejte i čtyřnásobek předešlé ceny.

Jedním si ale můžete být jisti už teď! Ať už se rozhodnete pro jakýkoli z těchto 3 typů grilů, tak rozhodně nebudete zklamáni. Na showroomu DEHO – Design your Home je totiž už vyzkoušely za vás! Není proto nic jednoduššího než navštívit Centrum bydlení a designu Kaštanová v Brně, kde si tyto kulinářské majstrštyky můžete prohlédnout a vyzkoušet i vy.