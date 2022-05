5 jednoduchých způsobů, jak si vypěstovat vlastní klíčky

Stejně jako ostatní produkty (včetně masa), mohou klíčky nabízet nutriční výhody, které dokonale doplňují dietní režim a hlavně jsou plné vitamínů. Navíc je lze pěstovat pomocí různých jednoduchých metod. My vám nyní přinášíme pět populárních způsobů, jak pěstovat klíčky ke konzumaci v misce, zemině, sklenici, konopném sáčku a papírových utěrkách.

Pěstování v misce/na podnosu

K dostání, ať už v obchodech či na internetu, jsou různé misky či podnosy, se kterými bude vaše první klíčení velmi snadné. Poté, co si seženete misku či podnos, vezměte semínka a přes noc je namočte ve sklenici či misce. Použijte třikrát více vody než semen. Protože má klíčící miska na dně otvory, můžete jednoduše nasypat namočená semínka na ni. Pokuste se semena rozmístit rovnoměrně po dně misky, ale mějte na vědomí, že se po propláchnutí stejně pohnou.

Po opláchnutí sestavte všechny další části vaší misky (kryt a odkapávací misku) a umístěte je na tmavé místo. Během této doby klíčení propláchněte semena 2-4x denně. Během jednoho nebo dvou dnů uvidíte první klíčky a během 5-8 dnů uvidíte větší klíčky. Jakmile budou mít klíčky menší lístky a optimální délku pro vaše potřeby, přesuňte tác na slunné místo. Za pár hodin klíčky zezelenají a budou připraveny ke konzumaci. Nespotřebované porce skladujte až jeden týden v lednici.

Pěstování pomocí zeminy

Klíčky lze pěstovat pomocí tradiční půdní metody. Někteří lidé se domnívají, že je to ta nejbezpečnější metoda kvůli nadměrné vlhkosti, která může podporovat bakterie nebo houby. Namočte klíčky přes noc do sklenice, aby vlažná voda pokryla všechna semínka. Naplňte mělkou misku nebo květináč lehkou zeminou, semínka nechte odkapat a umístěte vrstvu do vlhké půdy. Zasypte lehčí zeminou a celou nádobu zakryjte igelitem či plastem.

Umístěte nádobu na teplé a tmavé místo. Klíčky se začnou objevovat za 3-5 dní. Když jsou dostatečně dlouhé, můžete je zastřihnout nůžkami a ihned použít. Neřezané klíčky budou dále růst a lze je sklidit později.

Klíčení ve sklenici

Vyberte si čistou sklenici, jako je sklenice od okurek či velká skleněná nádoba. Naplňte nádobu dostatečným množstvím filtrované vody, aby pokryla samotná semínka. Uzavřete sklenici tenkou látkou či síťovanou bariérou (fungují nylonové punčochy nebo stará okenní síť). Pokud stále máte kovový kroužek, který byl dodán se zednickou nádobou (sklenicí), můžete kryt snadno udržet na místě. Nechte odpočinout přes noc, poté vodu slijte a dvakrát denně klíčky opláchněte, po každém opláchnutí vodu důkladně vypusťte.

Sledujte prostředí nádoby. Teplota by měla zůstat mezi 10-21°C a sklenice by měla být na tmavém místě. Když klíček doroste do požadované délky, měli byste jej sklidit a řádně očistit. Pokud nepoužijete ihned, nechte v lednici po dobu pěti dnů.

Pěstování v konopném sáčku

Ačkoli bude fungovat jakýkoli klíček, fazole a zrna jsou ideální pro klíčení v konopných sáčcích. Důvodem je to, že krok zezelenání na slunci používaný v jiných metodách klíčení není praktický přes konopný sáček. Konopný sáček si můžete buď koupit a nebo si ho sami vyrobit.

Nejprve namočte semena přes noc do sklenice nebo misky a ujistěte se, že voda zcela pokrývá semena. Před použitím budete chtít konopný sáček nejdříve připravit jeho povařením po dobu 5 minut. Tím se odstraní všechny stopy látek. Poté nasypte semena přímo ze sklenice do sáčku, protože přebytečná voda se bude filtrovat ven. Opláchněte klíčky 2-3x denně tak, že celý sáček ponoříte do vody a necháte okapat. Po každém opláchnutí sáček zavřete a nechte odležet (možná budete chtít použít odkapávací tácek nebo jej zavěsit nad umyvadlo).

Můžete se rozhodnout, kdy jsou klíčky připraveny ke konzumaci, podle jejich délky a doby růstu. Pokud skladujete v lednici, můžete tak učinit přímo v sáčku, ale ujistěte se, že sáček není promočený při máchání. Nejlepší ze všeho je, že je váš sáček opakovaně použitelný! Jednoduše ho opláchněte horkou vodou (bez mýdla) a osušte.

Pěstování mezi papírovými ručníky

Velmi jednoduchý způsob pěstování klíčků je mezi dvěma papírovými utěrkami/ručníky. Stejně jako u jiných metod by měly být klíčky namočené ve vodě přes noc, ve sklenici nebo misce. Po napučení rozložte semínka mezi dvě papírové utěrky. Utěrky by měly být navlhčeny, aby se zabránilo suchému prostředí. Jakmile začnou klíčit, jednoduše je nechte vyrůst do požadované délky a následně odstřihněte nůžkami. Použít je můžete do salátů, polévek či hlavních jídel. Dávejte pozor, aby nepřerostla, semena mohou nakonec zplesnivět nebo se přilepit na papírové ručníky.