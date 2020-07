3 způsoby, jak využít rýmovník jako repelet

Je tu léto a s ním i jeho odvrácená strana v podobě nepříjemného hmyzu. Mouchy, komáři, mšice, moli nám mohou pěkně znepříjemnit život. Stejně jako mnohé repelentní přípravky na chemické bázi, které u mnohých vyvolávají nepříjemné alergické reakce. Hmyz přitom můžete úspěšně odpudit i zcela přírodní cestou.

Jsou měsíce v roce, kdy nepřichází v úvahu spánek při otevřeném okně. Leda, že by vám tedy nevadilo neustálé bzučení a tu a tam nějaký ten štípanec. Přitom to je tak jednoduché. Postavte si do ložnice rýmovník a budete spát jako nemluvně. A nebojte se, že vám rostlinka v ložnici bude zapáchat – naopak, voní přímo rajsky. Někomu po eukalyptu, jinému po meduňce s nádechem mentolu. Je to právě tato kombinace silic, která nejenže odpudí nezvaný hmyz, ale celkově zlepší vzduch ve vaší ložnici. Při spánku se vám tedy bude i lépe dýchat. Kousek rostlinky si můžete dát také pod polštář. Když jdete do přírody, postříkejte sebe, děti i zvířata přírodním repelentem z rýmovníku. Budete mít pokoj od komárů i klíšťat.

Jak využít rýmovník jako repelet?

1. zasaďte ho mezi balkonovky

Urputný hmyz se k nám dostává samozřejmě otevřenými okny. POkud máte na parapetu muškáty, není nic jednoduššího, než mezi ně vysadit rýmovkíky. Jsou krásně ozdobné listem a při pravidelném zaštipování kompaktní. Přirozeně odpuzují nejen komáry, ale také třeba mouchy.

2. odvar z rýmovníku nalijte do aromalampy

Příjemné posezení s přáteli se může mnohdy zvrhnout v boj o holý život. Komáři jsou totiž všudypřítomní. Zkuste odvar z rýmovníku nalít do aromalamoy. Je to romantické a navíc se zbavíte vlezlého hmyzu.

Budete potřebovat

1/2 l vody

hrnek rýmovníku (lístky i stonky)

Postup:

Do vroucí vody vhoďte rýmovník a nechte na mírném plameni vařit asi 3 minuty. Pak vypněte hořák, přiklopte a nechte zcela vychladnout. I se snítkami rostlinky přelijte do vhodné nádoby (například PET lahev od mléka se širokým hrdlem) a skladujte v lednici. V případě potřeby nalijte do nádobky aromalampy (pouze tekutinu bez stonků a lístků), pod kterou zapalte čajovou svíčku a nechte odvar odpařovat.

3. připravte si nevařený repelent z rýmovníku

Připravte si výbornýho pomocníka při toulkách přírodou. Děti nastříkejte při každém pobytu venku. Klíšťata mohou být i v kulturních zahradách a posečené trávě.

Budete potřebovat

1 l vody

1 hrnek rýmovníku

1/4 hrnku tymiánu

1/4 hrnku levandule

1 lžíce octa

Postup:

Vodu svařte v malém rendlíku a nechte téměř vychladnout (tento krok můžete klidně vynechat a použít balenou vodu o pokojové teplotě). Přidejte bylinky a přiklopte. Nechte louhovat o pokojové teplotě alespoň 2 dny. Následně zceďte, přidejte lžíci octa, přelijte do sprejovací nádoby a používejte denně jako přírodní přípravek proti klíšťatům, který odpuzuje i komáry a další bodavý hmyz.

Rýmovník místo nosních kapek

Na prvním místě jsou nemoci horních cest dýchacích. Skvěle vám tak nahradí například nosní kapky. Užívání rýmovníku je přitom velmi jednoduché. Natrhejte si pár lístků, rozemněte je v dlaních a pak se oddávejte jejich slastné vůni – tedy inhalujte. Velmi účinný je i čaj z rýmovníku, který tiší bolesti hlavy, ale i trávicí systém. Rýmovník také snižuje vysoký tlak, cholesterol, a dokonce pomáhá odstraňovat ledvinové a žlučové kameny.

Pozor na průvan a přelití

Není to hodně důvodů proč mít svůj rýmovnik doma? Dobrou zprávou je, že rostlinku si můžete sami vypěstovat. Ideálním místem pro ni je okenní parapet směřující na východ či západ. Na jižní straně bude vyžadovat ochranu před přímým sluncem. Obecně si rýmovník libuje v teplém a sušším prostředí. Pozor si naopak dejte na průvan a přelívání. Permanentní vlhkost mu škodí více než delší sucho. Prospívá mu i zaštipování, po kterém krásně nabývá na objemu, až máte pocit, že vám roste přímo před očima.