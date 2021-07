22 tipů, jak vypít každý den dostatek vody!

Ne každý potřebuje za den vypít přesně 8 sklenic vody. Lékařský institut zjistil, že přiměřený příjem vody u můžu je zhruba 3 litry (asi 13 šálků) a u žen poté 2,2 litry (asi 9 šálků) denně. Pokud i vy patříte mezi lidi, kteří tuto hranici stěží dodržují či naopak se vám nedaří se jí alespoň přiblížit, nezoufejte. Máme pro vás hned 22 tipů, které vám pomohu dodržovat pravidelný pitný režim. Věřte, že to vaše tělo velmi ocení!

Není pochyb o tom, že pití vody je důležité pro naše celkové zdraví a pohodu. Voda pomáhá vyplavovat toxiny a odpadní produkty z našeho těla. Pomáhá našemu trávení a „udržuje nás aktivní“. Pitná voda zabraňuje dehydrataci a pomáhá nám vypadat lépe. Voda prokazatelně pomáhá při hubnutí a hydrataci pokožky, což snižuje známky stárnutí. Nelze popřít, že se vaše tělo cítí šťastnější a zdravější, když ji konzumujete dostatek.

Nyní se už pojďme společně podívat na typy, jak pít dostatek vody:

Zakažte si dát sodový nápoj (Coca Cola, Fanta, Sprite), pokud jste nevypili alespoň dvě až čtyři skleničky vody. Nakonec sami zjistíte, že po sodovém nápoji vlastně ani tolik netoužíte.

Dejte si velkou sklenici vody při každém větším bodu během dne. Když poprvé vstanete, těsně před odchodem z domu, když dorazíte do práce atd..

Vytvořte si pohodlný picí návyk. Mějte poblíž sebe (na pracovním stole, u postele, při vaření) neustále velkou uzavírací láhev plnou vody. Kdykoli během dne po ní tak budete moci sáhnout a hydratovat se.

Doplňujte sklenici několikrát v průběhu dne a ihned ji vypijte, žádné posrkávání vody po troškách. Zkrátka běžte do kuchyně, naplňte skleničku vodou a na místě ji vypijte!

Zapisujte si to! Vytvořte si graf, kam si budete každý den zapisovat či si odškrtávat pokaždé, když vypijete sklenici vody. Vytvořte si 30 denní výzvu a díky tomu zakomponujte pití vody do své každodenní rutiny.

Dejte si jednu sklenici vody každou hodinu v práci či ve škole. Po skončení pracovní/školní doby bude vaše vodní kvóta úspěšně splněna!

Zamrazte oloupané kousky citronů, limetek, pomerančů a použijte je namísto kostek ledu. Je to osvěžující, nápoji to dodá vynikající chuť a navíc budete mít po rozmražení něco zdravého k zakousnutí.

Po každé cestě na toaletu vypijte 250 ml vody, abyste doplnili vodu do těla.

Stanovte si cíl, kdy chcete vypít určité množství vody denně, poté si k tomu napište důvody, proč to tak chcete (chci zhubnout, chci, aby má pleť byla jasnější a zářivější, chci být hydratován)! Vzpomínky na vaší motivaci vám pomohu ve chvílích, kdy zmizí vaše nadšení pro věc.

Pokaždé, když půjdete okolo vodní fontány, tak si jednou nebo dvakrát lokněte vody. (Toto je vynikající rada od doktora, který se zabýval těžkými problémy s ledvinovými kameny!)

Zbublinkujte! Kupte si domácí vychytávku na výrobu vody (jako je Soda Stream) a vytvořte si své vlastní, šumivé H2O! Přidejte trochu citronu či lahodného sirupu a vznikne vynikající, osvěžující nápoj.

Naplňte velký šálek drceným ledem či kostkami ledu a v průběhu dne je cucejte jako bonbon. Je to velmi osvěžující tip, který se hodí i do letních dnů.

Vsaďte se se svým spolupracovníkem, kolegou, kamarádem či sourozencem, kdo za den dokáže vypít více vody.

Při pití džusu (jablečného, pomerančového či jahodového) naplňte polovinu sklenice vodou nebo ledem a nezapomeňte ji celou vypít.

Přineste si do práce dvoulitrovou láhev s vodou a snažte se ji celou vypít, než skončí vaše pracovní doba. Pokud jste ji za tu dobu vypít nestihli, snažte se o to v průběhu vaší cesty domů – je to jako závod!

Položte si na stůl velký šálek plný ledu a neustále ho doplňujte vodou. Klíčem je pít brčkem! Díky brčku budete nuceni pít větší doušky a tak vypijete více vody najednou.

Vypijte dvě sklenice vody při každém jídle – jednu před a jednu po. Až si budete chtít dát nějaké dobré občerstvení, tak také vypijte sklenici vody, díky tomu toho tolik nesníte.

Nastavte si v telefonu připomenutí (můžete si stáhnout i šikovnou aplikaci), nebo si ho zapište do kalendáře abyste pravidelně pili. To překvapivě hodně pomáhá! Víme, že to zní třeba zvláštně, ale divili byste se, kolik lidí zapomíná pít – i když má kolikrát žízeň.

Noste sebou vždy malou plnící láhev s vodou a pijte kdykoli během pauz – čekání v bance, jízdy vlakem atd..

Ne všechna voda, kterou budete konzumovat, musí být nutně studená. Pijte i teplé/horké nápoje. Udělejte si šálek dobrého čaje. Ale vždy se ujistěte, že každý nápoj, který konzumujete je bez kofeinu. Kofein, jak je známo, dehydratuje.

Při sledování televize, praní prádla či vaření mějte po ruce vždy láhev s vodou.

Zařaďte do svého každodenního režimu péče o pleť dvě sklenice vody. Pijte, očistěte se, hydratujte se a znovu pijte!