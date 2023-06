15 špatných úklidových návyků, které možná děláte a kterých se musíte ihned zbavit

Všichni hledáme způsoby, jak si lze úklid zrychlit a usnadnit. Vy a vaše rodina jste si jistě vytvořili nějaké špatné návyky, které brání vaší schopnosti vykonávat práci efektivněji (můžete dokonce poškodit svůj domov!) Nyní je však čas začít tyto návyky opouštět, abyste dosáhli čistého domova v co nejkratším čase. Pokud začnete tím, že si vyberete jeden nebo dva špatné úklidové návyky, které každý týden změníte, brzy budete na cestě do čistšího domova – díky čemuž vám zbude více volného času na věci, které vás skutečně baví.

Hromadění papírového nepořádku

I přes online fakturaci a bankovnictví stále existuje hora papíru, která končí v našich domovech. Časopisy, noviny, letáky a projekty; mají tendenci se hromadit. Nedopusťte, aby se to stalo. Vyhraďte si místo poblíž vchodu, kde budete skladovat veškerou poštu, časopisy a papírové formuláře a mějte poblíž skartovačku nebo odpadkový koš. Alespoň jednou týdně tyto věci protřiďte a vyhoďte.

Založte důležité dokumenty, jako jsou daňové doklady. Pořiďte digitální fotografie speciálních dětských uměleckých děl nebo je zarámujte. Časopisy odneste do domovů důchodců, čekáren, škol nebo si jednoduše čtěte články online.

Mokré ručníky a sprchový závěs necháváte sbalené

Nechcete trávit hodiny v koupelně drhnutím plísně z povrchů koupelny či nekonečným praním prádla? Tak nenechávejte mokré sprchové závěsy shrnuté a mokré ručníky poházené v hromadě na podlaze.

Ujistěte se, že po obou stranách sprchového závěsu ponecháte několik centimetrů místa, aby vzduch mohl cirkulovat a to umožňovalo závěsu uschnout. Tím se sníží plíseň a vlhkost. Pokud jde o vlhké ručníky na podlaze, dodají vaší koupelně zápach plísně a také mají tendenci přitahovat škůdce, jako mravence a rybenky. To je jeden z nejjednodušších zlozvyků, kterých se lze zbavit. Zatažením sprchového závěsu po každém použití závěs rychleji uschne a zabrání tak růstu plísní. Stejně tak po každém sprchování pověste mokré ručníky, aby měly prostor vyschnout.

Používáte příliš velké množství čistícího prostředku

Možná, že si říkáte, že pokud trocha čistícího prostředku funguje tak dobře, pak hodně čistícího prostředku bude fungovat ještě lépe a rychleji, že ano? Tak to bohužel nefunguje. Videa o čištění, která jste mohli vidět například na sociální síti TikTok se vší tou pěnou a rychlým čištěním je sice uspokojivé sledovat, avšak tolik prostředku může zanechat film, který ještě více přitahuje špínu. Pokud použijete příliš mnoho produktu, existuje riziko, že zbytek zůstane aktivní, takže bude v konfliktu s jinými čisticími prostředky a může vytvořit nebezpečné výpary.

Proto se doporučuje používat vždy jeden produkt najednou, v množství doporučeném výrobcem, a nevynechávat oplachování, pokud je to doporučeno na etiketě. Proto byste si měli přečíst pokyny a vždy používat doporučené množství nebo dokonce o něco méně. Jinak zbytečně ztrácíte čas a peníze.

Čištění špinavým náčiním

Jak můžete očekávat čisté výsledky, když používáte špinavé čisticí nástroje? Pokud vaše pračka zapáchá z nahromaděných bakterií ve zbytcích pracího prostředku, vaše oblečení bude zapáchat také. Pokud je váš vysavačový sáček nebo filtr naplněný prachem, už nebude dobře vysávat. Špinavý mop nebo houba jednoduše roztlačí více bakterií. Udělejte si čas na důkladné vyčištění nářadí po každém použití úplným vyprázdněním nebo umytím v horké vodě a přidáním dezinfekčního prostředku. Pravidelně vyměňujte nástroje za nové.

Použití jednoho dezinfekčního ubrousku k čištění celé koupelny

Jednorázové dezinfekční ubrousky jsou skvělé pro rychlé setření umyvadla v koupelně. Avšak tento malý čtvereček sotva obsahuje dost dezinfekčního prostředku na vyčištění celé koupelny. Než se dostanete k záchodovému prkénku a madlům, dezinfekční vlastnosti jsou pryč a vy jednoduše šíříte bakterie z jednoho povrchu na druhý.

Aby byl ubrousek účinný, měl by obsahovat dostatek dezinfekční vlhkosti, aby povrch zůstal vlhký po dobu alespoň čtyř minut. Pro důkladné čištění použijte více ubrousků nebo čistý hadřík a dostatečné množství dezinfekčního a vodního roztoku.

Ponechání špinavého nádobí ve dřezu

Jak dlouho by trvalo dát to špinavé nádobí do myčky místo dřezu? Ponechání špinavého nádobí ve dřezu je perfektní živnou půdou pro bakterie a jackpot pro hladový hmyz. Naučte proto všechny v domácnosti, aby nádobí buď dávali do myčky, nebo ho hned umyli.

Nošení venkovní obuvi v domě

Pokaždé, když přijdete zvenčí, měli byste si ihned sundat boty. To vám ušetří hodiny vysávání. Nemluvě o bakteriích a choroboplodných zárodcích, které zůstanou mimo obytné prostory. Usnadněte tento zvyk každému tím, že poskytnete lavici nebo židli pro snazší vyzouvání. Mějte poblíž plastový podnos na mokré nebo zablácené boty a přezuvky pro každého člena rodiny.

Nesprávné skladování čistících prostředků

Trávíte polovinu svého určeného času úklidu hledáním správných čističů a nástrojů? Jde o zlozvyk, který lze snadno změnit.

Lahve z čirého skla sice mohou na poličce vypadat hezky, ale nejsou vhodné pro čištění všech produktů. Některé, jako peroxid vodíku nebo chlorové bělidlo, ztrácejí svou účinnost, když jsou vystaveny slunečnímu záření. Jiné, včetně rozpouštědel, jako je líh nebo aceton, jsou hořlavé, takže je třeba je uchovávat v těsně uzavřených nádobách mimo dosah tepla a světla.

Shromážděte čisticí prostředky, které potřebujete pro každou oblast domova, a uložte je v blízkosti této oblasti. Koupelnové čističe lze umístit do malé plastové tašky a schovat na polici nebo pod umyvadlo. Vytvořte si dva koše zásob, pokud máte koupelny v patře a v přízemí. Udržujte čisticí prostředky na nábytek a nástroje pro to určené pohromadě pro případ rychlých oprav. A samozřejmě všechny prací prostředky by měly být bezpečně uloženy v prádelně daleko od dosahu dětí.

Hromadění potravin v lednici

Pokud víte, že vaše rodina nesnáší zbytky, tak proč je schovávat do lednice? Pokud se nechystáte jídlo okamžitě spotřebovat a bojíte se, že na něj v lednici zapomenete, prostě ho raději vyhoďte. Nesprávně skladované potraviny podporují růst plísní a bakterií. Navíc čištění lednice je mnohem větší úkol, než je nutné.

Opuštění neustlané postele

I když je zbytek ložnice uklizený a čistý, neustlaná postel působí nepořádně. Pouhé ustlaní postele každé ráno je zvyk, který pomůže udržet zbytek místnosti (a možná i celý dům) uspořádaný. Usnadněte si úkol výběrem lůžkovin, které lze snadno a úhledně rozložit. Postel s jednoduchou přikrývkou a polštáři je mnohem jednodušší a elegantnější než postel se spoustou polštářů.

Nečtete pokyny

Už jste někdy museli opakovat úkol, jako je čištění nečistot z dlaždic, protože čistič zkrátka nefungoval? Možná jste nečetli pokyny. Většina čisticích prostředků nefunguje okamžitě a potřebuje trochu času, aby přísady mohly rozložit špínu a nadzvednout ji, aby se dala snadno setřít nebo opláchnout. Věnujte 30 sekund čtení pokynů, abyste se vyhnuli 30 minutám dalšího zbytečného čištění.

Použití drsných čističů

Stejně jako použití příliš velkého množství čisticího prostředku může být špatným zvykem, je také špatné používat čisticí prostředek, který je pro danou práci příliš drsný. Můžete nadělat více škody než užitku, pokud čistič odstraňuje povrchové úpravy nebo vytváří nebezpečí pro vaše domácí mazlíčky a rodinu.

Dobrým příkladem je chlorové bělidlo. I když je to dobrý dezinfekční prostředek, není to dobrý odstraňovač špíny a výpary z něj mohou být toxické. Vždy používejte nejjemnější čisticí prostředky potřebné k dosažení konkrétních výsledků.

Prach při čištění jako poslední

Ušetřete si námahu tím, že před vysáváním utřete prach. Místnost by měla být čištěna shora dolů, aby prach přistál na podlaze a mohl být zameten nebo vysát.

To býval způsob, který se dělal, když vysavače neměly HEPA filtry, které bránily jejich výfuku chrlit prach do vzduchu. Stále je to dobrý přístup, pokud k čištění podlah používáte pouze smeták, a ze stejného důvodu – rozvíříte prach, který se usadí zpět na váš nábytek. Pro ty, kteří používají moderní vysavač, je však nejlepší vše nejprve oprášit, aby se nečistoty přesunuly z povrchů na podlahu, a až poté je vysát.

A pamatujete si, jak jsme psali, že ten jeden dezinfekční ubrousek nedokáže efektivně vyčistit celou koupelnu? Totéž platí pro prachovku na jedno použití. Pokud je to už nějaký čas, co jste utírali prach, vezměte čistou prachovku, když ta, kterou používáte, zešedne. Prach už totiž nezachytáváte, jen ho rozháníte špinavou prachovkou dál.

Nedokončování úkolů

Všichni máme hodně práce, avšak pokud začnete s nějakým úkolem, tak se ho pokuste dokončit, jakmile s ním začnete. Pokud vytáhnete žehlicí prkno, nezastavujte se na přestávku na sociálních sítích, dokud není vše vyžehleno. Pokud máte na úklid jen 15 minut, začněte tím, že odstraníte nepořádek a dáte věci na správné místo.

Čekání, až bude úklid zdrcující

Odkládání úklidu a čekání, až se úkol stane velkým a namáhavým, je jedním z nejtěžších zlozvyků, kterých se lze zbavit. Předejděte této katastrofě. Pokud si vy a vaše rodina každý den trochu uklidíte, například naplníte a vyprázdníte myčku, dokončíte nálož prádla a vysajte jednu nebo dvě místnosti, pak úklid celého domu nebude tak zdrcující.

Zdroj