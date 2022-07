15 nejmenších psích plemen vhodných pro malinké byty, snadné cestování a mnoho dalšího

Je to trochu divoké, že německé dogy a čivavy jsou stejný druh, že? Ale je to tak. Můžeme být jen rádi za neuvěřitelnou rozmanitost malých psích plemen, která jsou milovníkům psů k dispozici. Nenechte se zmást vzrůstem štěňat na tomto seznamu. Mnozí se považují za stejně vysoké a mohutné jako velcí psi. Jiní jsou spokojení jako miniatury, které pozorují svět z nosítka. Pokud uvažujete o pořízení domácího mazlíčka, ale nejste si jisti, zda jsou malá plemena psů to pravé pro vás, zvažte některé z následujících druhů.

Biewer teriér

Průměrná výška: 22 cm

Průměrná hmotnost: 3 kg

Osobnost: Chytrý, milující

Očekávaná délka života: 16 let

Nepleťte si tyto drobné psíky s jorkšíry! Jejich zbarvení je totiž velice jedinečné. Bieweři jsou veselí a neuvěřitelně oddaní své rodině. Při venčení biewerů se připravte na spoustu sociálních interakcí.

Bruselský grifonek

Průměrná výška: 25 cm

Průměrná hmotnost: 4 kg

Osobnost: Citlivý, věrný

Očekávaná délka života: 12 až 15 let

Nenechávejte bruselské grifonky doma dlouho samotné – budou si to brát osobně a budete jim příliš chybět. Ačkoli nejsou ideální pro děti, jsou to skvělí společníci pro dospělé, kteří hledají „hloupé“ psí kamarády na cesty či dožití.

Čivava

Průměrná výška: 17 cm

Průměrná hmotnost: < 3 kg

Osobnost: Okouzlující, inteligentní

Očekávaná délka života: 14 až 16 let

Čivavy jsou tu s námi již po staletí a této moudrosti staré duše mohou využít k tomu, aby vás využily. Jsou chytré a rychle se učí, ale mohou být i pěkně tvrdohlavé a řídit se vlastními pravidly. Je však těžké si nezamilovat jejich oddanost a šarm.

Jezevčík trpasličí

Průměrná výška: 37 cm

Průměrná hmotnost: < 5 kg

Osobnost: Nezávislá, láskyplná

Očekávaná délka života: 13 až 15 let

Miniaturní jezevčíci jsou chytří a nezávislí, proto je výcvik a včasná socializace klíčem ke spokojenému psovi. Vždy jsou připraveni na dobrodružství a se svým oblíbeným člověkem se vydají kamkoli. Jezevčíci jsou tak nažhavení na aktivity, že je o nich známo, že při příliš rychlém chození po schodech zakopnou a poraní si záda nebo nohy.

Italský chrtík

Průměrná výška: 36 cm

Průměrná hmotnost: 3,6 – 5 kg

Osobnost: Hravá, milá

Očekávaná délka života: 14 až 15 let

Ačkoli je italský chrt vyšší než mnohá plemena na našem seznamu, rozhodně patří k těm nejštíhlejším. Tito hubení psi, kteří jsou miniaturní verzí chrtů standardní velikosti, se rádi tulí na gauči, aby se zahřáli, a závodí za hračkami. Pokud jste vždy chtěli svého psa oblékat pro zvláštní příležitosti, pak je to pro vás ten pravý. Když se ochladí, potřebují další vrstvy.

Japan-chin

Průměrná výška: 24 cm

Průměrná hmotnost: 4 kg

Osobnost: Hrdý, tichý

Očekávaná délka života: 10 až 12 let

Tito psi byli vyšlechtěni, aby si užívali luxusu, a proto si rádi užívají prostých radostí života. Jsou věrní svým majitelům, ale nedělají si starosti s plněním povelů. Japan-chini jsou ideální pro majitele malých bytů, kteří jim budou věnovat dostatek pozornosti.

Japonský teriér

Průměrná výška: 30,5 cm

Průměrná hmotnost: 2 – 4 kg

Osobnost: Nezávislá, atletická

Očekávaná délka života: 12 až 15 let

Tito malí teriéři jsou velmi chytří a dychtiví si hrát. Jsou však ostražití vůči cizím lidem. Japonští teriéři mají jedinečné zbarvení – jejich tělo je celé bílé a hlava černá, hnědá nebo pálená. Jediný pohled na jejich klopené uši a velké hnědé oči vás přivede do mdlob.

Maltézský psík

Průměrná výška: 20 cm

Průměrná hmotnost: < 3 kg

Osobnost: Přizpůsobivý, ostražitý

Očekávaná délka života: 12 až 15 let

Ano, nádherná sněhově bílá srst maltézského psíka může působit pompézně, ale je atletický a rád se nechá unášet proudem. Štěňata maltézského psíka mají tendenci štěkáním signalizovat vetřelce – nebo přátele -, ale v srdci jsou veselá, dychtivá po družnosti a hře.

Papillon

Průměrná výška: 24 cm

Průměrná hmotnost: 3 – 4,5 kg (záleží jestli se jedná o psa či fenku)

Osobnost: veselá, společenská

Očekávaná délka života: 14 až 16 let

Papillon znamená ve francouzštině „motýl“, což se k těmto malým psům dobře hodí, protože jejich uši připomínají křídla a jsou to skutečně společenští motýli, když jsou ve skupinách. Je to skvělý příklad malého plemene, které se považuje za jednoho z velkých psů, připraveného válet se a hrát si na aportování. Papilloni se také dobře přizpůsobí téměř každé domácnosti.

Pekingský palácový psík

Průměrná výška: 19 cm

Průměrná hmotnost: 4,5 kg

Osobnost: Hrdý, věrný

Očekávaná délka života: 12 až 14 let

Pekingský psík, který je již tak hrdým plemenem, se má ještě více čím chlubit poté, co byl v roce 2021 vyhlášen nejlepším psem Westminsterské výstavy. Kromě dlouhé huňaté srsti a krátkého čenichu poznáte pekinéze podle sebevědomí (štěkání na cizí lidi) a věrnosti (další štěkání na cizí lidi).

Pomeranian

Průměrná výška: 16,5 cm

Průměrná hmotnost: 2 kg

Osobnost: Živý, přizpůsobivý

Očekávaná délka života: 12 až 16 let

Mluvíme o malém tělíčku s obrovskou osobností. Pomeranianci jsou chundelaté koule radosti, ochotné dovádět s dětmi (jemně) nebo dovádět na dvoře s ostatními domácími zvířaty. Ať už bydlíte ve městě, nebo na venkově, poníci budou spokojení, pokud je včas vycvičíte v domácnosti.

Australský silky teriér

Průměrná výška: 16,5 cm

Průměrná hmotnost: 4,5 kg

Osobnost: Přátelská, divoká

Očekávaná délka života: 13 až 15 let

Silky teriéři jsou příbuzní jorkšírských teriérů a původně byli vyšlechtěni v Austrálii. Mají velkou osobnost a nemají rádi, když je někdo ignoruje (mohou se stát destruktivními, pokud jsou ponecháni o samotě příliš dlouho nebo bez dostatečné duševní stimulace).

Americký toy-foxteriér

Průměrná výška: 25,4 cm

Průměrná hmotnost: 2 kg

Osobnost: Sladká, energická

Očekávaná délka života: 13 až 15 let

Toy foxteriéři mají hedvábně hladkou, krátkou srst a vysoké, odstávající uši. Potřebují hodně pohybu; tuto energii často nejlépe tráví venku s lidmi. Obrovská výhoda pro každého, kdo nesnáší chození do domu: Toy foxteriéry lze vycvičit na používání podložek pro psy v interiéru.

Toy pudl

Průměrná výška: 25,5 cm

Průměrná hmotnost: 2 kg

Osobnost: Inteligentní, sebevědomá

Očekávaná délka života: 10 až 18 let

Pudlové všech velikostí jsou mimořádně inteligentní a velmi dobře cvičitelní. Z tohoto důvodu jsou vynikajícími rodinnými mazlíčky, nemluvě o jejich ochotě zapojit se do jakékoli činnosti. Péče o ně může být časově i finančně náročná, ale za to jsou hypoalergenní.

Jorkšírský teriér

Průměrná výška: 19 cm

Průměrná hmotnost: 3 kg

Osobnost: Láskyplný, živý

Očekávaná délka života: 11 až 15 let

Snad nejtypičtějším plemenem malých psů je jorkšírský teriér. Jsou to energické koule zábavy, které rády dovádějí se svými rodinami po městě. Navzdory své pověsti jorkšírů jsou to skrz naskrz dělníci. Připravte se na přátelského, i když trochu tvrdohlavého společníka.