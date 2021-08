12 zbytků z kuchyně, které můžete využít na zahradě

Věděli jste, že na zahradě lze využít mnoho kuchyňských zbytků a odpadu, který byste jinak vyhodili? Ať už máte velkou zahradu u vašeho domku či mini zahrádku na balkoně, zkuste na nich využít těchto 12 kuchyňských věcí, které podpoří zdravý růst vašich rostlinek. Budete překvapeni, jak díky tomu bude zahrádka prosperovat a poděkuje vám. Pojďme se na ně nyní společně podívat.

Použitá kávová sedlina

Kávová sedlina je už taková osvědčená věc, co se zahrady týká. Až tedy příště dopijete svou ranní kávu, tak si rozmyslete, než vyhodíte kávovou sedlinu do odpadků. Ve vaší zahradě totiž dokáže hotové divy. Neposkytuje sice nadměrné množství dusíku a nijak extrémně nesnižuje pH v půdě, dokáže ale obohatit váš kompost, zeminu o určité minerály a pomoci ještě mnoha dalšími skvělými způsoby.

Vaječné skořápky

Co děláte se svými vaječnými skořápkami poté, co jejich obsah skončí na talíři? Vyhodíte je? Proč ale? Vždyť je můžete využít na své zahradě. Skořápky jsou složeny z více než 95% minerálů. Hlavním podílem je uhličitan vápenatý (37%), který je základním prvkem potřebným pro růst rostlin. Dále vaječné skořápky obsahují hořčík, draslík, železo a v adekvátním množství i fosfor. K tomu všemu je přidáno 3,3% bílkovin a stopový prvek mangan.

Plastová nádobka od mléka/džusu

Samozřejmě máme na mysli ty nádobky (kanystry), které mají držátko na ruku a ne ty běžné oválné. Tento super jednoduchý trik je ideální pro lidi, kteří si nestihli zakoupit novou zahradní konev. Stačí, abyste nahřáli jehlu a do platového víčka udělali několik dírek. Pak už jen stačí naplnit nádobku vodou, zavíčkovat a jít zalévat.

Citrusová kůra

Až si příště dáte své oblíbené citrusové plody, rozřízněte je napůl a snažte se, aby půlka kůry zůstala celá (dužinu opatrně vykrojte či vydlábněte lžící). Poté už jen stačí, abyste do dna udělali několik otvorů pro odvodnění, naplnili jí zeminou, zasadili semínko a pokropili trochou vody. Když je sazenice připravená k přesazení, zasaďte ji přímo do zahrady nebo do květináče spolu se slupkou. Kůra se rozloží a zároveň vyživuje mladou rostlinku, jak roste.

Použitý kávový filtr

Při přesazování rostlinek udržíte zeminu tam, kam patří, pomocí kávového filtru. Vyložení květináče chrání drenážní otvory ve dně před ucpáním a po zalití se nestane, že by zemina vyklouzla (vyplavala) ven.

Voda na vaření

Když na sporáku v hrnci paříte zeleninu, nelijte poté vodu z vaření do odtoku. Jakmile je zeleninová voda studená, zalijte (pohnojte) jí vaše rostlinky. Totéž můžete udělat s vodou, ve které jste vařili vajíčka.

Pomerančové a banánové slupky

Před vyhozením banánové či pomerančové slupky do koše přemýšlejte nad tím, jaké úžasné benefity byste vlastně mohli vyhodit. Stejně jako u ostatních věcí z kuchyně, tak i slupky lze přidat do kompostu nebo použít v zahradě jako náhradu za chemická hnojiva či insekticidy.

Ořechové skořápky

Ořechové skořápky jsou dobrým doplňkem do vaší hromady kompostu, jelikož se nerozkládají tak rychle jako jiné předměty. Ořechové skořápky také dobře fungují jako mulčování, důvod je stejný – nerozkládají se rychle. V kompostu pomáhají měnit jeho tloušťku, což později pomáhá při provzdušňování půdy.

Varování: Nepoužívejte skořápky z černého ořešáku, protože mají vysokou koncentraci juglonu, který je toxický pro mnoho rostlin.

Ruličky od toaletního papíru

Místo vyhazování ruliček od toaletního papíru je raději použijte na zahradě. Nakrájejte je na kousky a vtlačte do půdy kolem vašich nově zasazených sazenic. To jim poskytne dokonalou ochranu před slimáky a jinými škůdci žijícími v zemi.

Zbytky paprik

Použijte zbytky paprik, jako jsou semena a vršky, abyste odradili škůdce. Smíchejte zbytky s vodou, důkladně promixujte, přeceďte a následně nalijte do láhve s rozprašovačem. Nastříkejte po zahradě a na rostliny a problém se škůdci se pro vás stane minulostí.

Zbytky zeleniny a papriky

Ačkoli můžete zbytky zeleniny a ovoce jednoduše kompostovat na hromádce kompostu, můžete je také vložit do kuchyňského robotu a následně je nasypat okolo svých paprik, rajčat a dalších věcí a díky tomu je nakrmit. Papriky a rajčata to přímo milují, takže můžete očekávat nadúrodnou sklizeň.

Znovupěstování ze zbytků

Přiznejme si to, jíst kvalitně je finančně náročné. Naštěstí můžeme ušetřit nějakou tu korunu z účtu za jídlo tím, že si znovuvypěstujeme několik základních potravin ze zbytků. Nejlepší na tom je, že je to mnohem jednodušší, než si myslíte. Nepotřebujete k tomu semínka ani nic extrémního. Jednoduše použijete kuchyňské zbytky z jiného jídla. Tím máme na myslí zbytky ze zeleniny a ovoce, které se dají vypěstovat z odřezků.