11 způsobů, jak zůstat v bezpečí během vlny veder

Léto je tu v plné síle. Kromě dnů, kdy můžeme pracovat na našich zahrádkách a odpočívat u bazénu s lahodným studeným nápojem či porcí dobré zmrzliny jsou tu i dny takové, kdy přijde vlna tropických dní, které jsou zdraví nebezpečné. Zvlášť starší lidé, děti a osoby se zdravotními potížemi jsou v takových chvílích nejvíce ohroženi. My vám nyní poradíme 11 věcí, které vás v těchto dnech ochrání a udrží mimo nebezpečí.

Pijte dřív, než budete mít žízeň

Nemoci z horka se objevují, když se tělo nedokáže ochladit, a tělo se ochlazuje především potem. Když tělo nemá dostatek vody k produkci dostatečného množství potu, může se zdravotní stav náhle zhoršit. Zejména v horkém počasí je důležité udržovat dobrou hydrataci popíjením vody po celý den. I když může být lákavé pít ledovou vodu, tak to není nejlepší nápad, proto to může způsobit křeče, proto volte vodu chladnou, ale ne ledovou.

Zůstaňte uvnitř

V nejteplejších částech dne se zdržujte v klimatizovaných prostorách. Pokud doma klimatizaci nemáte, vydejte se do veřejných prostor, jako jsou knihovny nebo nákupní centra, ale mějte na paměti, že tyto prostory mohou být příliš přeplněné na to, abyste se v nich cítili pohodlně. V takovém případě zvažte zakoupení okenní nebo přenosné klimatizační jednotky, nebo dokonce zkuste před ventilátor postavit misku s ledem a vytvořit si tak malou domácí klimatizaci. V nouzi si můžete ulevit přiložením mokrého ručníku nebo žínky na zátylek nebo položením nohou do chladné vody.

Omezte fyzickou aktivitu během nejteplejší části dne

Vlna veder si žádá změnu režimu. Fyzická námaha v pozdních ranních, odpoledních a dokonce i podvečerních hodinách může způsobit zvýšení tělesné teploty na nezdravou úroveň. Místo toho naplánujte práci na zahradě, cvičení a další aktivní činnosti na brzké ranní nebo pozdější večerní hodiny, kdy rtuť teploměru začíná klesat. Pokud nemůžete cvičení přizpůsobit těmto hodinám, uvažujte o tom, že si pořídíte členství v posilovně, abyste mohli využívat výhod klimatizace.

Plánujte venkovní aktivity na začátek a konec dne

Během vlny veder buďte opatrní při pobytu venku. Při prudce rostoucích teplotách můžete utrpět vyčerpání z horka nebo úpal, i když neděláte nic zvlášť namáhavého – i když jen sedíte venku. Pokud jsou venkovní aktivity nevyhnutelné, naplánujte je na pozdější část dne, kdy teploty začnou klesat. Když hostíte hosty, nabídněte jim spoustu možností, jak zůstat hydratovaní a chránit se před sluncem. Vyberte místo se stinnými stromy nebo postavte přístřešky či vyskakovací stany, aby lidé mohli uniknout horku.

Oblečte se lehce a volně

Oblečení hraje klíčovou roli při regulaci tělesné teploty. Pomozte mu tím, že budete nosit světlé a volné oblečení. Světlé barvy odrážejí teplo a volné oblečení umožňuje přirozenému chladicímu systému těla zůstat účinný. Výběr správného oblečení také chrání pokožku před spálením. Volte dlouhé rukávy, klobouky a oblečení s ochranným faktorem SPF, abyste uchránili pokožku před bolestivým poškozením.

Jezte lehce

Protože tělo musí tvrdě pracovat, aby strávilo těžká a tučná jídla, není vlna veder vhodnou dobou, abyste si dopřáli velký, mastný hamburger. Místo toho jezte lehká, vyvážená jídla s dostatkem ovoce, zeleniny a libových bílkovin. A i když jsme to už říkali, stojí za to to zopakovat: Pijte hodně vody, i když nemáte pocit žízně.

Vyhněte se alkoholu

Ne všechny tekutiny mají během vlny veder stejnou hodnotu. Alkohol mění fungování těla, zejména ledvin, a blokuje antidiuretický hormon, který tělu říká, aby znovu vstřebávalo vodu. V důsledku toho má alkohol diuretický účinek, což způsobuje, že tělo vylučuje více moči, než je objem požitého alkoholu. Také konzumace velkého množství alkoholu může vést ke ztrátě tekutin zvracením.

Vyhněte se kofeinovým a sladkým nápojům

Alkohol není jediným nápojem, kterému byste se měli během vlny veder vyhnout. Je dobré vyhýbat se také nápojům s kofeinem a sladkým nápojům. Kofein dráždí močový měchýř, což může způsobit zvýšení frekvence močení, a na některé pijáky může mít diuretický účinek. Stejně tak sladké nápoje nejsou v horkém počasí vhodnou volbou, protože mohou bránit tělu ve vstřebávání vody. Takže i když pijete, vaše tělo nemůže tuto tekutinu využít tak, jak potřebuje. Ve vlně veder je voda nejlepší volbou pro hydrataci.

Nahrazení elektrolytů

Při pocení tělo ztrácí elektrolyty – důležité minerály, jako je sodík a draslík. Pokud vaše tělo dlouhodobě pracuje obzvlášť tvrdě, může potřebovat více než jen vodu. Sportovní nápoje s nízkým obsahem cukru obsahují sodík, draslík, hořčík a další živiny, které doplňují elektrolyty v těle. Ne všechny sportovní nápoje jsou však stejné. Vždy zkontrolujte informace o výživových hodnotách, abyste se ujistili, že výrobek, který jste si vybrali, není zatížen cukrem.

Poznejte příznaky úpalu a vyčerpání z horka

Chraňte sebe i svou rodinu tím, že budete znát příznaky vyčerpání z horka a úpalu. Jejich příznaky jsou podobné a vždy je třeba je brát vážně. Sledujte závratě, bolesti hlavy, nevolnost, ztrátu vědomí a zrychlený nebo slábnoucí puls. Při vyčerpání z horka je kůže studená a bledá a je lepkavá. Jakmile se dostaví úpal, tělesná teplota stoupne a kůže je horká, červená, suchá nebo vlhká, protože se přestává potit. Pokud se u vás nebo u kohokoli jiného objeví tyto příznaky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Chladná koupel nebo sprcha

Extrémní horko ztěžuje ochlazování organismu. Pokud nemáte klimatizaci a nepomáhá ani pokojový ventilátor, skočte si do chladné vany nebo sprchy. Ke snížení tělesné teploty použijte studenou vodu, protože ledová koupel by mohla způsobit třes, který tělo zahřívá.