11 neobvyklých způsobů, jak můžete použit zbylé víno

Kdo si občas rád nenalije sklenku vína, ať už se jedná o příjemné posezení s přáteli, či romantickou chvilku ve dvou. Problém nastává v okamžiku, že jakmile se láhev otevře, hodiny začnou tikat a kvalita vína začne pomalu ubývat. Nenechte však nespotřebované víno přijít nazmar. Existují desítky způsobů, jak jej dobře využít, jak v kuchyni, tak v domácnosti. Zde je jen několik neobvyklých využití pro zbytkové víno.

„Ledové“ kostky

Zbylo vám trochu vína na dně? Zmrazte ho ve formě na led. Tato varianta je ideální pro chvíle, kdy potřebujete malé množství vína na omáčky, polévky nebo dušená jídla. Stačí, když jednoduše vhodíte příslušný počet „kostek vína“, abyste pokrm obohatili a dodali extra punc chuti.

Marináda na maso

Věděli jste, že červené víno je zvláště účinná marináda pro všechny druhy masa, jelikož změkčuje tuhá vlákna a dodává komplexní chutě? Někteří lékaři tvrdí, že marinování masa ve víně po dobu nejméně šesti hodin před grilováním nebo smažením může dokonce snížit množství rakovinotvorných sloučenin, které se přirozeně v mase vyskytují. Použijte libovolnou kombinaci oblíbených bylinek a koření spolu se stejným dílem vína a oleje, abyste vytvořili chutnou a zdravou marinádu.

Přírodní zabiják bakterií

Kdo tohle věděl? Víno lze použít jako přírodní čistič k odstranění škodlivých bakterií z povrchu ovoce a zeleniny. Alkohol ve víně rozpouští nečistoty nacházející se na povrchu vašich produktů a podle jisté studie, antimikrobiální složky ve víně zabíjejí několik typů patogenů přenášených potravinami, včetně salmonely a E. Coli.

Dezinfekční prostředek na povrchy

Stejné vlastnosti, díky kterým je víno účinným čističem ovoce a zeleniny, je ideální pro dezinfekci kuchyňských desek. Bílé víno lze dokonce použít k odstranění odolných skvrn na laminátových pultech. Vyhněte se však použití vína na žulové povrchy, protože přírodní kyseliny ve víně mohou kámen poškodit.

Past na mušky

Ovocné mušky mají s lidmi společného více, než si myslíte: Ani ony neodolají vínu. Nalijte půl centimetru zbylého vína do sklenice a tu pevně zakryjte plastovým obalem. Propíchněte několik otvorů v plastu, abyste nalákali mouchy do sklenice, kde se zachytí a utopí. Pak už je jen, spolu se starým vínem, vylijte do kanalizace.

Odstraňovač skvrn od vína

Vyteklo vám červené víno? Nepanikařte: Na čerstvou skvrnu nalijte bílé víno, aby se červené víno důkladně rozředilo, a ihned osušte hadříkem. Opakujte tak často, dokud nezmizí všechny skvrny od vína, poté oblast nasyťte vodou a nasajte vlhkost.

Přírodní barvivo

Červené víno je silné barvivo (to už jste pravděpodobně zjistili díky svému koberci). Využijte barevné vlastnosti vína ve svůj prospěch tím, že vyrobíte přírodní barvivo na látky. Ve velkém nereaktivním hrnci zahřejte zbytky vína k varu a poté přidejte jakoukoli látku nebo oděv, který chcete barvit. Míchejte vařečkou asi 10 minut, poté nechte úplně vychladnout. Látku dobře vymáchejte. Výsledná barva se může pohybovat od světle růžové až po tmavě fialovou.

Přísada do kompostu

Trocha vína může pomoci proměnit vaši kompostovou hromadu na užitečné hnojivo. Vylijte na kompost zbytky vína a pomocí hrábě nebo lopaty ho vmíchejte do hromady. Víno pomáhá aktivovat prospěšné bakterie, které zase rozkládají organické materiály a zanechávají vám hromady hnojiva šetrného k rostlinám.

Lesk bez pruhů

Každý ví, že ocet a voda jsou skvělým čističem skla. Ukázalo se, že stejně dobře fungují zbytky bílého vína. Nalijte několik lžic vína do rozprašovače s vodou a nastříkejte na okna, zrcadla a skleněné desky. Otřete do sucha zmačkanými novinami, abyste dosáhli jasného a čistého lesku.

Pryč s mastnotou

Zbytky vína jsou skvělé pro odstraňování mastných a olejových skvrn na podlahách garáží, příjezdových cestách a chodnících. Alkohol a kyselost ve víně dokážou dokonale proříznout olej a mastnotu. Chcete-li využít tohoto kouzla na odstranění mastnoty, nalijte víno na skvrnu, nechte asi hodinu odstát a dobře opláchněte čistou vodou. V případě potřeby opakujte několikrát. V případě opravdu odolných skvrn vysypte na mastné místo trochu jedlé sody a poté přidejte tolik vína, aby vznikla hustá pasta. Vydrhněte starým zubním kartáčkem, dokud skvrna nezmizí.

DIY lázeňská léčba

Antioxidanty ve víně nejsou prospěšné jen pro vaše nitro, ale jsou skvělé i pro váš zevnějšek. Už nebudete muset platit za drahé lázeňské ošetření pleti, stačí, když si do vany nalijete šálek nebo dva červeného vína. O resveratrolu a kyselině vinné v červeném víně se říká, že tonizují a zjemňují pokožku a zanechávají ji hladší a jasnější.

