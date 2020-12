10 pokojovek, které přinesou zdraví, lásku a štěstí

Víte, že správnou volbou interiérových květin si můžete do domu přilákat zdraví, lásku a štěstí? Ne? Pak je tento článek přesně určen přesně pro vás. Podívejte se s námi na top 10 květin, které vám pomohou.

Tlustice nebo-li Strom peněz

Jedna z nejvíce populárních rostlin podle Feng Shui praktik, která má zajistit blahobyt, je tlustice, nebo také jinak zvaná rostlina – Strom peněz. Zvyšuje, zajistí a uzamkne štěstí, což symbolizuje i opletený kmen stromu. Za správných podmínek, tedy za patřičné vlhkosti, kterou vyžaduje, plodí jedlé ořechy. Můžete si tedy být jisti tím, že pokud by vám rostlina nezajistila peníze, minimálně při správné péči sklidíte jeho plody.

Dracéna nebo-li Bambus štěstí

Dracéna je květinou s historií. Podle Feng Shui praktik se užívala již před 5 000 lety. Říká se, že do domácnosti přináší velký klid a moudrost. Bambus štěstí by neměl chybět ani v kanceláři, protože do prostoru přinese zdraví, lásku a samozřejmě štěstí. Kromě příslibu prosperity tato rostlina svojí zelení zcela rozzáří prostor.

Spathiphyllum nebo-li Lilie míru

Tato lilie se zářivě bílými květy pomáhá lidem v domácnosti především tím, že velice zkvalitňuje ovzduší. Lidé si ji do prostoru dávají ale také proto, že zlepšuje astma, pomáhá při bolestech hlavy, předchází chronickým onemocněním a rakovině. Máte-li problém se spánkem, nezapomeňte si Lilii dát do ložnice.

Svlačec

Rozkošný Svlačec potěší svými nádhernými barvami nejedno oko. Přináší klid a štěstí. Jeho semínka pod polštářem přináší hluboký a klidný spánek. Působí velmi pozitivně na psychiku.

Nefritová rostlina

Zejména v Asii je tato rostlina v domácnostech a kancelářích velmi oblíbená, neboť se traduje, že přitahuje finance. Tento nádherný sukulent má silné listy připomínající mince symbolizující růst, bohatství a prosperitu. Vhodné je umístit rostlinku ke vchodu nebo nebo na jihovýchod.

Citrónovník

Kdo by doma nechtěl mít citroník? Nejen pro citrony, které plodí, když se o něj dobře staráte, ale i pro jeho krásu a symboliku, kterou je očista prostoru a upevnění přátelství.

Zakrslá růže

Říká se, že růže má nejvyšší energetické vibrace vůbec, a proto není divu, že ji ženy (nejen pro její krásu) rády pěstují. Přitahuje lásku, uzdravení, štěstí, ochranu a uzdravení. Ještě záleží také na barvě. Bílá očišťuje, broskvová upevňuje přátelství a zajišťuje mír, růžová přitahuje lásku.

Orchidej

Tato exotická kráska dnes již nechybí skoro v žádné domácnosti. Není divu. Přitahuje lásku, klid na duši a upevňuje hluboké přátelské vztahy. Staří Řekové spojovali orchideje s plodností a mužností, což z nich dělá báječný dárek pro novopečené rodiče.

Jasmín

Jen málokdo ví, že se jasmín dá pěstovat i v květináči doma. Jeho jemná vůně pozitivně působí na naše smysly. Snižuje stres, úzkost a zlepšuje kvalitu spánku. Jasmín je obzvláště užitečný pro ty, kteří se cítí často unavení, protože podporuje hluboký spánek.

Levandule

Uvolňující a uklidňující vůni levandule si oblíbil snad každý. Jste-li ve stresu a trpíte-li nespavostí (velice vhodné i pro maminky s dětmi), potom je levandule v květináči to pravé pro vás. Aby patřičně působila, umístěte ji do ložnice.