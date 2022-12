10 nejlepších potravin pro posílení imunity, které pomáhají v boji proti nachlazení, chřipce a dalším nemocem

Všichni víme, že v období chřipek a nachlazení je mytí rukou obzvlášť důležité. Stejně tak je ale důležité, co si dáváte na talíř. To, co jíte, může posílit vaši imunitu a pomoci vám bojovat s bacily a zůstat zdraví. Imunitní systém není jeden celek. Je to nádherně složitý, vzájemně propojený systém. Naše každodenní návyky (včetně stravy, cvičení, spánku a zvládání stresu) na něj mají mnohem větší vliv než jakýkoli jednotlivý zásah.

Jinými slovy, mít zdravé návyky a postupy pro zvládání stresu bude vaší nejlepší sázkou na posílení imunity. Imunitu můžeme skutečně posílit pouze prostřednictvím stravy. Důsledný příjem mikroživin, které pomáhají našemu tělu bojovat s nemocemi, je přirozeným řešením prevence infekcí. Mikronutrienty neboli vitaminy a minerály jsou životně důležité pro prevenci nemocí a rozvoj zdraví.

Tělo potřebuje jen malé množství těchto živin (proto „mikro“ v názvu), ale protože si je tělo samo nevytváří, musíme je do stravy zahrnout.

Nejlepší potraviny pro imunitní systém jsou často plné:

Vitamínu C

Vitamínu E

Vitamínu B6

Vitamínu A

Vitamínu D3

Zinku

Hořčíku

Probiotik

10 nejlepších potravin posilujících imunitu

Bez odpovídající výživy je imunitní systém ochuzen o základní složky, které vytvářejí účinnou imunitní reakci a odolnost vůči infekcím. Naplňte si proto košík těmito potravinami, které posilují imunitní systém (uvedeny bez udání pořadí).

Citrusové plody

Citrony, limetky, pomeranče a grapefruity, které jsou jedním z nejsilnějších zdrojů vitaminu C, mohou podpořit přirozenou obranyschopnost organismu. Chcete-li získat bonusovou dávku nejlepších potravin pro imunitní systém s vysokým obsahem vitaminu C, tak nezapomeňte přidat na svůj nákupní seznam také jahody a avokádo.

Kvašené potraviny

Kimči, tempeh, miso a dokonce i kombucha jsou zabijáci, pokud jde o boj proti bakteriím. Kvašené potraviny a probiotika, která obsahují, jsou pro střevní ekosystém prospěšné. Většina (asi 80 % ) imunitních buněk sídlí ve střevech, což odráží význam naší stravy pro udržení správného fungování.

Kuřecí polévka

Je dobrá pro duši a posiluje imunitní systém. Existuje důvod, proč se kuřecí polévka často objevuje v období nachlazení a chřipky. Drůbež, například kuřecí maso, má vysoký obsah vitamínu B6, který pomáhá při tvorbě nových červených krvinek. A pokud do ní můžete zamíchat hrst kapusty nebo mangoldu, je to ještě lepší. Tmavá listová zelenina má vysoký obsah hořčíku a vitaminu E, který je silným antioxidantem.

Jogurt

Probiotika jsou prospěšná pro vaše střeva a imunitní systém. Jogurt [s živými aktivními kulturami] zvýší váš příjem probiotik a podpoří tak silný mikrobiom, a tím i silný imunitní systém.

Houby

Houby patří k nejrozmanitějším a nejuniverzálnějším druhům potravin (jen se podívejte na všechny druhy, které můžete nakupovat, krájet a vychutnávat!) a jsou jednou z deseti nejlepších potravin posilujících imunitu. Nabízejí beta-glukany, což jsou rozpustné vlákniny, které podle výzkumu mohou snižovat hladinu cholesterolu, zlepšovat kontrolu hladiny cukru v krvi a posilovat imunitu. Reishi, shiitake a maitake jsou na beta-glukany obzvláště bohaté.

Matcha Tea

Imunitnímu systému nepomáhají jen potraviny, ale i nápoje. Antioxidant EGCG, který se nachází v zelených čajích (včetně čaje matcha), inhibuje produkci prozánětlivých molekul a prokazatelně působí na funkci imunitních buněk.

Slunečnicová semínka

Ať už použijete tuto potravinu, která pomáhá imunitnímu systému, jakkoli (ať už ji přidáte do směsi nebo si s ní posypete ranní misku ovesných vloček či jogurt), získáte silnou dávku vitaminu E. Pokud nemáte náladu na semínka, tento silný antioxidant najdete také v arašídovém másle a mandlích.

Sladké brambory

Pečené, opečené (dokonce existují toasty ze sladkých brambor, doporučujeme!) nebo rozmačkané – existují desítky lahodných způsobů, jak si dopřát tuto imunitu posilující potravinu. Sladké brambory jsou dobrým zdrojem vitaminu B61, který prokazatelně hraje roli ve vývoji zdravé funkce imunitního systému.

Mikrozelenina

Mikrozelenina v malém množství přináší velké výhody pro imunitní systém. Hustota živin v mikrozelenině je mnohem vyšší než v jejich zralých protějšcích a poskytuje vyšší koncentrace mikroživin, jako je vitamin C. Vitamin C mimo jiné plní důležité úkoly v oblasti wellness, neboť stimuluje tvorbu a funkci bílých krvinek, které chrání tělo před cizími vetřelci a infekcemi.

Losos

Zařaďte do svého jídelníčku lososa, který obsahuje velké množství polynenasycených mastných kyselin (PUFA). Zejména dvě PUFA (DHA a EPA) jsou známé tím, že udržují správné fungování buněk a podporují normální zánětlivé reakce. Díky vysokému obsahu DHA a EPA (dvě ze tří hlavních omega 3 kyselin) patří losos mezi potraviny, které nejlépe posilují imunitní systém.

Bonusové tipy pro imunitu: Potraviny, které je vhodné vynechat

Je také důležité vyhýbat se potravinám, které oslabují imunitu.

Dietologové doporučují omezit zánětlivé potraviny, včetně:

Přidaných cukrů

Vysoce zpracovaných potravin, včetně zpracovaného masa a rafinovaných sacharidů.

Nadměrného množství alkoholu

Tyto potraviny a nápoje mohou způsobit, že se tělo chová, jako by bojovalo s bakteriální infekcí, což zvyšuje uvolňování zánětlivých buněk a následně způsobuje chronický, zbytečný zánět, který vystavuje celý váš systém riziku napadení bakteriemi a viry.