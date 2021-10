Zorganizujte si šatní skříň podle moderních trendů

Před příchodem zimy je dobré uklidit nejenom domácnost, ale také protřídit šatní skříň. Plavky a další letní oblečení totiž ještě několik měsíců nebudete potřebovat. Proč je tedy mít na očích, když budete po ránu hledat vhodný svetr? A jakých principů a doporučení se při třídění oblečení a úklidu šatníku řídit?

Praktická šatní skříň je základ

Při úklidu a třídění obleční určitě oceníte praktickou šatní skříň, do které se vám vejde vše potřebné a budete si moci jednotlivé položky přehledně urovnat. Základem každého šatníku je totiž skříň, do které se dá vše poskládat a vytvořit tak systém, který pro vás bude přehledný.

A právě více přehledným se pro vás může stát kapsulový šatník. Ten je postaven na tom, že vlastníte méně kousků, zato kvalitních. Díky němu již nebudete každé ráno dlouze postávat před skříní a dumat nad tím, co si na sebe oblečete. Všechny kousky vašeho oblečení k sobě totiž budou skvěle pasovat.

Základy kapsulového šatníku

Když víte, jaký kousek se hodí k jakému, můžete i z několika málo kusů oblečení vytvořit dokonalý outfit. Ve vašem šatníku by neměly chybět následující položky:

džíny,

bílá košile,

černé boty do společnosti,

kabát,

svetr,

bílé tričko,

černé tričko.

Pokud vlastníte veškeré výše zmíněné kousky, máte napůl vyhráno. Stačí je totiž pouze doplnit věcmi, jejichž nošení milujete. A nezáleží na tom, jaké věci to jsou. Každý z nás má svůj jedinečný styl, který jej odlišuje od zbytku společnosti.

Zasvěťte víkend úklidu

Úklid a třídění šatníku určitě nezvládnete během několika minut. Čím více času budete na úklid mít, tím více věcí vyřadíte, a tím lépe se vám bude každé ráno rozhodovat při výběru oblečení. Rozhodně není ostudou zasvětit úklidu celý víkend.

Během něj si budete moci rozmyslet, které kousky jsou pro vás důležité, a které jste na sobě neměli několik let. Vše, co nenosíte, nekompromisně vyhoďte. A nenechte se nijak omezovat časem. Během úklidu si dělejte pauzy a po nich se k úklidu opět vraťte a pokračujte v něm.

Přehledný systém

Jakmile protřídíte šatník podle kapsulového způsobu, je načase vrátit zbylé věci zpět tam, kde byly. Vytvořte si ve svém šatníku přehledný systém. A to tak, aby každá věc měla své jasně stanovené místo. Pro některé kousky svého oblečení si určitě můžete pořídit moderní komodu, do níž se dají přehledně naskládat trička, svetry i mikiny.

Zkuste se vyhnout kladení jednotlivých kousků oblečení do šuplíků na sebe. Naopak, snažte se jednotlivé položky ukládat vedle sebe, aby při otevření šuplíku i skříně bylo patrné, co kde je, a nemuseli jste se v jednotlivých kusech oděvů přehrabovat. Usnadní vám to výběr i hledání konkrétních položek.

Za úklid šatníku se odměňte

A až budete mít hotovo a všechno vaše oblečení bude vyrovnané ve skříni, to letní schované v krabicích či pytlích, a to nenošené vytříděné na charitu, odměňte se. A aby odměna fungovala jako vaše motivace při úklidu, stanovte si dopředu, co si po úklidu pořídíte.

Může se jednat o dortík a kávu, návštěvu vaší oblíbené restaurace, vychutnání si nového filmu na plátně kina nebo si třeba vyrazíte do obchodu a nakoupíte si zajímavé dekorace, které vašemu bytu dodají nový vzhled.

Úklid šatníku a třídění oblečení byste se měli věnovat pravidelně. A to vždy na jaře a na podzim.

Díky tomu, že v České republice máme všechna čtyři roční období, se totiž často může stát, že vám oblečení vypadává ze skříně. Protože kromě letních kousků musíte vlastnit také ty podzimní a zimní, co zabírají poměrně dost místa. Abyste vlastnili jen takové kousky oblečení, které opravdu nosíte, je pravidelný úklid šatníku nutností!