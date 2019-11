ZNAMENÍ Štíra a co nám svědčí

Od poloviny října do půlky listopadu jsme pod znamením Štíra. Čas, kdy nejen příroda ulehá k odpočinku v temné části roku, mlhy jen ponurost dokreslují, ale na lidské duše také dopadá stín vlastních stínů, ale i spojení s našimi předky, v čase Dušiček. Či Samhainu.

Princip této doby je o přeměně a hloubce. Síla stromů se stahuje do hloubky, aby v sobě nalezla sílu pro jaro a nové začátky. I lidé se mohou cítit tlačeni a utiskováni kamsi dolů – to všechno proto, abychom se spojili se svými kořeny, smyslem života a možná ve svém životě mnohé zcela změnili.

Změnili svůj přístup k budoucnosti.

ROSTLINY SPOJENÉ SE ZNAMENÍM ŠTÍRA

V tomto čase vládne planeta Pluto, která podle astrologie vyzařuje intenzivní tlak ke změnám až agresivitu, s jakou jsme tlačeni do tématu zmaru, smrti, bídy, ale také na druhé straně do energie vášnivosti, sexuality, živého tvoření a uzdravení. Znovuzrození.

Je to také čas, kdy nejsilněji působí černá magie, takže není divu, že s obdobím Štíra jsou často spojovány jedovaté byliny.

OCÚN JESENNÍ – Nenápadné něžné fialové kvítky se objevují v posledních podzimních dnech. Stejně jako na jaře je ocún (sličný) symbolem jara, nyní je ocún (jesenní) připomínkou houževnatosti, s jakou se staví prvním mrazům a sněhu. I on je jedovatý, ale symbolicky je spojován s uzdravením, jež bereme zodpovědně do vlastních rukou.

BLÍN ČERNÝ – Mráz tuto rostlinu spálí také mezi posledními. Je zajímavé, že ač jedovatý, používal se kdysi jako protijed proti hadímu ušktnutí. Zatuchle páchnoucí rostlina většího vzrůstu je symbolem síly a světla v temných dobách. Jedem blínu proti jedu hada?

VILÍN – Keř vilínu vypadá celý rok jako líska. S podzimem však začíná kvést žlutými květy a používá se pro svůj stahující účinek, podobně jako dubová kůra. Podporuje hojení kůže, hemeroidů, zvyšuje srážlivost krve. Symbolicky v něm můžeme vidět intenzivní stahující sílu, která léčí tím, že nás navádí ke změnám, jež uzdravují.

Čas Štíra, čas temných myšlenek

Tento dušičkový čas bývá dobou, kdy se nám v životě více objevují témata, která jsme zahrnuli pod koberec. Čas odtruchlit to, co jsme neměli čas odžít během roku. Uvědomujeme si více své chyby. Útočí na nás strachy a obavy, které jsme potlačovali. Stavy, které nejsou ale varováním, ale spíše vyvřelým duševním odpadem. Vidíme, čím sami sobě škodíme, kde nám strach klade do života překážky.

Někdy to je hodně náročný čas a určitě stojí i za tou legendární podzimní depresí, špatným spánkem a vyčerpaností, se kterou pak vstupujeme do adventu. Pomůže nám uvědomění si síly toho transformačního procesu, symboliky všeho, co s tímto časem souvisí. Jde o to podívat se do svého nitra, myšlenek, do temnoty – pokud tu máme něco pochopit, pochopíme. Často pomůže podívat se do minulosti, zkušenost předků, nebo se obrátit na sny, v čase Dušiček nám často naši blízcí mohou přijít ve snu říct, co máme dělat.

Otázka pro čas Štíra: Jak mě posilují krize?

Právě krize se nám mohou vracet, znovu je musíme prožít. Přichází také ale výsledky našich krizí, šťastná vyústění, která si skutečně zasloužíme po týdnech, měsících či letech tvrdé práce. Se stejnou silou, s jakou věci nyní zanikají, také vznikají.

Tak dejte pozornost i tomu, co vás v tento čas naplňuje nadšením, co je nové… jasné, vášnivé, co chcete změnit. A dejte se do toho. Na plánování a opatrnou realizaci máme celý ten temný zimní čas.

A nebojte, o adventu se nám už uleví…