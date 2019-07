Zimostráz neboli buxus vám vytvoří na zahradě dokonalou zelenou zeď

Potřebujete oddělit hranice pozemku elegantním způsobem a nechce se vám využívat drátěné pletivo nebo stavět zděný plot či dokonce mohutné betonové bloky? Potom se přímo nabízí vytvořit živý plot ze zimostrázu, který spousta lidí zná také pod vžitým latinským názvem buxus.

Snadné tvarování

Proč právě zimostráz? Jde o ideální dřevinu, která vám na okraji vašeho pozemku, nebo i jinde v zahradě, kde potřebujete oddělit nějaký prostor, vytvoří neprůhlednou zelenou clonu, která působí velmi uklidňujícím dojmem. Výhodou je, že buxusy mají jemné lístky a keře se dají velice snadno tvarovat podle potřeby. Můžete je sestříhat do různé podoby a klidně tak popustit uzdu své fantazii. Díky tomu podobu živého plotu velice snadno sladíte s celou architekturou vašeho domu. Pozor ale na to, že hlubší řez nebo střih snese až poměrně vzrostlá rostlina.

S našimi klimatickými poměry si poradí

Pravlastí zimostrázu je Středozemí, ale i v našich zeměpisných šířkách našel velmi dobré uplatnění. Bez potíží u nás i přezimuje, takže nemusíte mít o něj obavy. Zvýšenou ochranu si v podstatě žádají pouze mladé keříky zhruba do dvou let od výsadby, potom si už zimostráz s našimi klimatickými poměry poradí sám. Jeho nespornou výhodou je skutečnost, že nemá žádné velké nároky na vláhu nebo na půdní podmínky. Staví ho to do role vděčné a skromné rostliny.

Sázejte na jaře nebo během pozdního léta

Jak postupovat, pokud vás buxus zaujal natolik, že jste rozhodli z něj živý plot vytvořit? Nejvhodnější čas k sázení keříků je na jaře, když je půda již rozmrzlá. Takto vysazené rostliny do sebe mohou v maximální míře nasát vláhu a nastartovat růst. Když ale jarní termíny nestihnete, nic se neděje. Vhodným časem je rovněž období pozdního léta, které brzy přijde, nebo také časný podzim. Důležité je, aby rostliny měly dost času zakořenit ještě, než přijdou první mrazy. Obecně platí, že rostliny není vhodné sázet za mrazu, ale ani za dlouhotrvajícího horkého počasí.

Jak vytvořit zelenou zeď?

Určitě chcete docílit, aby buxusy vytvořily opravdu mohutnou zelenou bariéru. V takovém případě si zvolte sázení do takzvaného trojsponu. Sázejte je do dvou řad, aby se keře střídaly. Pro sadbu udělejte v zemí rýhu o hloubce 40 cm a šířce zhruba 50-60 cm. Dno zasypte štěrkem, poslouží jako drenáž pro odtok nadbytečné vody. Přibližně do třetiny rýhu vyplňte substrátem a pak už sázejte. Aby rostliny byly v rovné řadě, vypomozte si kolíky, mezi které napnete provázky. Pak už můžete s klidem rozmisťovat rostliny, a to přibližně ve vzdálenosti 60 cm. Zasypte je substrátem. Nezapomeňte pak navrstvenou zeminu dostatečně upěchovat a přestříhat drát zachycující zemní bal. Pokud byste to neudělali, rostliny by se v růstu zaškrtily. Nakonec bude nově založený živý plot potřebovat důkladnou zálivku.

Péče není nijak náročná

Na další péči buxusové ploty nejsou příliš náročné. Vzhledem k tomu, že jde o stálezelenou dřevinu, žádá si pravidelnou zálivku i během zimy, pouze s výjimkou mrazivých dnů, kdy teplota klesne pod nulu. Budete-li keře pravidelně zastřihovat, odvděčí se vám hustým a svěžím porostem. První zástřih do tvaru, který si žádáte, je vhodný 2-3 roky po výsadbě. V dalších letech pak stačí větvičky zkracovat jednou do roka, nejlepším časem pro tento zahrádkářský úkon je srpen. Živý plot z buxusu může dorůst výšky až 3 metrů.