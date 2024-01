Zelená oáza v obývacím pokoji – jak vybrat rostliny, které se hodí k vašemu nábytku

Trend zeleně v obývacím pokoji si rychle získává nové příznivce. V současnosti módní hrnkové rostliny, které v obývacím pokoji vytvoří zelenou oázu, jsou skvělým způsobem, jak vytvořit jedinečné aranžmá. Můžete se rozhodnout pro rostliny různých tvarů, velikostí a odstínů zelené a mezi ně umístit bohatě kvetoucí druhy.

Inspiraci hledejte v přírodě nebo v trendech pro nadcházející rok. Skutečnou výhodou zelené oázy v obývacím pokoji je, že živé rostliny ionizují vzduch v místnosti, což výrazně zlepšuje kvalitu života.

Jaké rostliny se hodí k současnému stylu interiéru?

Fíkusy, monstery, sansevierie a dracény jsou v současné době oblíbené druhy hrnkových rostlin, které dosahují značných rozměrů a jsou výraznou ozdobou obývacího pokoje. Vybrané druhy rostlin si získaly širokou oblibu díky svým nízkým nárokům na denní světlo a péči. Olistění nejoblíbenějších hrnkových rostlin dokonale zapadá do současného stylu interiérového designu, který se vyznačuje jednoduchostí, minimalismem a funkčností. Jen do toho, na 4 zmíněné druhy se můžete spolehnout, že vytvoříte zelené zóny v obývacím pokoji, doplníte květináče, záhony a využijete módní dekorace.

Druhy rostlin doporučené pro moderní interiéry:

Fíkus se vyznačuje velkými srdčitými, lesklými a tuhými listy podlouhlého tvaru. Rostlina je nenáročná na pěstování, rychle roste a nevyžaduje příliš mnoho světla.

Monstera vytváří velmi velké listy, a proto potřebuje ke svému volnému růstu více prostoru. Rostlina je skutečnou ozdobou moderních interiérů a inspirativním motivem na textiliích a nástěnných dekoracích.

Sansevieria má nápadné úzké, tuhé listy, je velmi nenáročná na pěstování a snadno se množí.

Dracéně se daří v suchých oblastech a její úzké a dlouhé listy (barva listů závisí na druhu) tvoří nápadné chocholy na dřevnatých stoncích.

Květináče

Hrnkové rostliny se odvděčí za péči a slunné místo v obývacím pokoji rychlým růstem a mnoha čerstvými výhonky. Rychle se ukáže, že v domě je stále více květin. Přibývá také hrnků, nádob a obalů, stejně jako květináčů. Díky nim je interiér stále útulnější. Víceúrovňové květináče jsou vhodné pro sukulenty a kvetoucí rostliny. Na nejvyšší polici můžete umístit květinu s delšími visícími listy nebo monsteru, která potřebuje prostor. Vyplatí se zvolit záhon, který se dobře uplatní v interiéru i exteriéru. Na jaře, když teplota stoupne, můžete květiny spolu se záhonem přesunout na terasu nebo balkon, kde budou velmi nápaditým doplňkem. Stojan je vyroben z odolného kovu s práškovým nástřikem a bude se dobře vyjímat v obývacím pokoji i na balkoně, takže vydrží mnoho let.

Nábytek a rostliny v symbióze

Nábytek z přírodních materiálů, jako je dřevo nebo ratan, se skvěle hodí k živým rostlinám. To však není jediné řešení pro ty, kteří chtějí do svého obývacího pokoje vnést přírodní prvky. Nábytek z masivního dřeva vypadá krásně, je odolný a známky používání mu jen přidávají na půvabu. Je však těžký a masivní. Osoby, které mají rády dynamiku v interiérech a často mění uspořádání, by měli volit spíše světlejší, moderní světlé regály, stolky a police.

Z kompozice rostlin rozmístěných na policích, stolech a knihovnách po chvíli vzniknou zelené živé stěny. Pokud si vyberete rostliny, které rychle rostou (např. fíkusy), tento efekt urychlíte. Pokrytí jedné stěny v obývacím pokoji rostlinami vytváří dojem zelené oázy klidu a relaxace. Jedná se o stále oblíbenější řešení v moderním interiérovém designu. Všimněme si také, že zeleň v místnosti je nejen zajímavým dekorativním prvkem, ale také vnáší do interiéru přirozený filtr vzduchu, a má tak mnoho zdraví prospěšných účinků.

Nechcete mít v obývacím pokoji houšť květin?

Místo rostlin v květináčích můžete do obývacího pokoje umístit doplňky v zelených barvách. Existuje mnoho způsobů, jak využít uklidňujícího účinku zelené barvy na naše smysly, např. textilní dekorace a dekorativní akcenty.Místo houště květin můžete zvolit zelené polštáře, závěsy nebo koberce či nástěnné obrazy s rostlinami. Zajímavá řešení najdete také v sekci osvětlení. Žárovky v zelené barvě nebo žárovky imitující přirozené sluneční světlo pomohou vytvořit v obývacím pokoji příjemnou atmosféru a přiblížit se přírodnímu prostředí.