Zazimujte správně rozmarýn – nadělí vám štěstí a lásku

Rozmarýn patří mezi základní byliny našich zahrad i kuchyní. Jeho nevýhodou je, že v našich klimatických podmínkách nepřežije zimu venku. Jak tedy rozmarýn zazimovat?

I když možná ve specializovaném zahradnictví narazíte na odrůdy rozmarýnu, které by měly být mrazuvzdorné, vždy je to s nějakým „ale“. Příslib odolnosti do -10 °C i do -15 °C je vždy spíše vabank než sázka na jistotu. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že mi takto nepřežil nikdy žádný. Běžný rozmarýn je tedy nutné zimovat mimo exteriér. Oplatí se tato práce navíc a pěstovat vůbec rozmarýn?

Rozmarýnu se nevzdávejte. Je okrasný, díky své kafrové chuti zajímavý v kuchyni a též léčivý. Zvyšuje tvorbu žaludečních šťáv, řeší nadýmání, snižuje tlak, prokrvuje končetiny, je antiseptický a pomáhá při kašli a rýmě. Přináší prý rovněž štěstí, lásku a věrnost do domu, kde se pěstuje. Už jen kvůli tomu stojí za námahu.

Jak tedy zazimovat rozmarýn?

Zazimování na zahradě

To jsem se vám sice pokusila hned na začátku vymluvit, pokud to ale chcete zkusit, prosím. Nesmí však být zasazen na přemokřeném místě a voda zpod něj by měla dobře odtékat. Pozor ale na vyschnutí. I když má rád spíše sucho, snadno rovněž vyschne. Rozhodně jej ven nezimujte v květináči a optimální je kolem něj nakopčit suché listí či jinou suchou hmotu až do poloviny výšky rostliny.

Zazimování v interiéru

Přesunout rozmarýn domů je lepší nápad. Nebude mu ale zcela svědčit přetopená místnost. Dá přednost alespoň chladnějšímu prostoru na okenním parapetu. Vyhovovat mu však bude i sklep či chodba s teplotou kolem 10 stupňů. V čím větším chladě rozmarýn zazimujete, tím méně zálivky mu dopřejte. Pro zjednodušení – v podstatě jej lze přezimovat jako muškáty. V předjaří pak můžete doma začít rovněž s řízkováním rozmarýnu, nebo si další rostlinky vypěstujte ze semen.

Kdy a jak přestěhovat rozmarýn domů?

Menší mrazíky obvykle hravě zvládne, takže ideální čas nastává různě, ale obvykle se stěhuje na konci října. Ideální je, když je rozmarýn již celoročně v nádobě a s ní jej též stěhujeme domů. Přesazení z volné půdy na podzim do květináče snáší o poznání hůře. Obvykle ve volné půdě hodně zakořenil, musíme zakrátit kořeny. Jestli přežije, či nikoliv, je tak 1:1. Raději si jej rovnou nařízkujte a zakořeňte.

Na závěr pár zásad k množení rozmarýnu

Rozmarýn lze množit semeny, řízkováním, kopčením, nebo dělením (též odkopky). Všechny metody jsou poměrně snadné, ze semen asi nejzdlouhavější. Dobré je vyzkoušet si, která z metod nám nejvíce vyhovuje. Rozmarýn často uhyne a je naprosto normální, že si jej rozpěstováváme pořád dokola. Netřeba kvůli tomu na něj zanevřít.