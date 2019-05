Zatočte s roztoči, kterým se daří ve vaší posteli

Myslíte si, že tyto broučky doma rozhodně nemáte? Nebo dokonce máte za to, že když doma pravidelně uklízíte, tato problematika se vás netýká? Pokud máte toto přesvědčení, dnes vás asi trochu zklameme. Roztoči jsou brouci, které okem rozhodně neuvidíte. Jsou podobní pavoukům, či klíšťatům, ale jsou značně menší. Roztoč v dospělosti neměří více než 420 µm. Délka života samce se pohybuje kolem 20 až 30 dnů. Samice žije o trochu déle, přibližně 10 týdnů. Po dobu svého života zvládne naklást až 100 vajíček.

Proč si roztoči libují v našich postelích

Bohužel nejen nám se tak moc líbí v teplých peřinách. Roztoči totiž přímo milují vyšší vlhkost a teplotu a právě to jim naše peřiny poskytují. Mimo to se také živí malými částečkami, které nám odpadávají z povrchu naší kůže. A teď trochu čísel. Věděli jste, že v jednom gramu prachu, který jsme sebrali právě z matrace, se může nacházet až 15 tisíc roztočů? To není příliš hezká statistika že? Nejhorší je, že o těchto nezvaných hostech většinou nevíme až do té chvíle, než se nám objeví alergie. Ta se může projevit téměř kdykoli v našem životě. Dostupné statistiky také uvádí, že alergií na roztoče trpí dokonce až každý pátý člověk.

Jak poznáme alergii?

Většina z nás má nějakou alergii, takže moc dobře víte, jak se taková alergie projeví. Pokud ale patříte mezi ty šťastlivce, kteří se s žádnou alergií nemusí potýkat, pojďme si říci, jak se taková alergie projevuje. Nejčastěji se jedná o svědění očí, rýmu, dušnost, nebo vyrážku. S takovou reakcí si ještě dokážeme poradit, ale alergie také může vyústit ve velmi vážný anafylaktický šok.

Stlaní postele

Každý z nás si jistě pamatuje, jak nám rodiče kladli na srdce, že si hned po probuzení musíme hezky ustlat postel. Je sice pravda, že ustlaná postel vypadá hezky, ale bohužel se v ní také roztočům bude moc dobře dařit. Právě v takto krásně ustlané posteli totiž vznikají ideální podmínky, jako je vlhko a teplo. Pokud tedy chcete roztočům trochu znepříjemnit jejich život, nechte peřiny alespoň chvíli dýchat. Poté, co vstanete, otevřete okno a nechte peřiny pořádně vyvětrat a až pak ustelte.

Roztočů není lehké se zbavit

Jak už to bohužel většinou bývá, není zrovna lehké se těchto broučků zbavit. Pokud vás napadlo, že preventivně půjdete a svou postel vysajete, není to úplně špatný nápad, ale bohužel nemusí být úplně účinný. Tělo roztoče je totiž vybaveno výrůstky, díky kterým se dokáží na prostěradle, nebo na povlečení udržet i když se je budete snažit vyluxovat. Pokud se jich tedy chcete opravdu účinně zbavit, bude nutné lůžkoviny pravidelně jednou týdně prát. Spolehlivě je zahubí teplota nad 60°C. Dejte tedy pozor na to, abyste vaše ložní prádlo mohli prát na tuto teplotu, aniž byste je zničili. S pracím práškem to také nemusíte přehánět. Postačí ho jen trocha. Jste zvyklí používat aviváž? Zkuste jí příště při praní vynechat a místo ní použít trochu octa, do kterého přidejte pár kapek eukalyptové silice. Díky tomu roztočům opravdu velmi znepříjemníte život. Samozřejmostí pak také je nechat ložní prádlo velmi důkladně uschnout.

Protiroztočové povlaky

Roztoči se bohužel také drží i v matraci a tu je nemožné vyprat. Jediné řešení tedy je vystavovat jí pravidelně mrazu a slunci a poté jí ještě vysát speciálním vysavačem. Tento proces však může být velmi zdlouhavý a někdy až otravný. Proto jsou na trhu právě protiroztočové povlaky. Jde sice o něco nákladnější investici, ale nebojte, mnohonásobně se vám to vrátí.