Založte si slunnou bylinkovou zahrádku

Je čas na zajištění si vlastních bylinek. Ty ze semínek si dokážete právě nyní předpěstovat. V hobbymarketech zas koupíte neodolatelné variety, které často dovedou zpestřit i okrasnou zahrádku a zahradní suťoviště.

Bylinková zahrádka patří do každé domácnosti. Tím myslím i do té bez skutečné zahrady. Bylinky se totiž dají snadno pěstovat za oknem v květináči, pod umělým světlem klidně v tmavé kuchyni i v koupelně, na balkoně i na terase. Rozhodně však bylinky patří na zahradu a bylinková zahrádka je vlastně takovou zahrádkou v zahradě. Existuje mnoho možností, jak bylinkovou zahrádku připravit. Oblíbená je třeba bylinková spirála, a i běžný záhonek vyčleněný především, či pouze pro bylinky, je dokonalým řešením.

Pokud chcete bylinky pěstovat ve větším, předpěstujte si sazenice

Bylinky ze semínka zvládnete předpěstovat ještě nyní. Můžete si rozpěstovat šalvěj, levanduli, bazalku, dobromysl i typické léčivé bylinky, jež se nepoužívají v kuchyni. Například třezalku, kostival a mnoho dalších.

Semínka se vysévají do malých pařenišť, tedy tzv. pod sklo. Čtěte dobře návod, protože některá jsou světloklíčivá. Ta se nezahrnují substrátem. Pouze se do něj jemně zatlačí a následně se nezalévají, ale rosí. Po vzejíti a vytvoření prvních pravých lístků se bylinky pikýrují. Silnější sazeničky, poté co prokoření sadbovač, se vysazují na stanoviště. Při méně hustém vysévání lze risknout vynechat fázi pikýrování. Což se nám však může vymstít tím, že se pak rozsazená bylinka neujme. Některé bylinky vyséváme přímo na záhony – třeba kopr, majoránku, nebo bohatý zdroj vitaminu K, naťovou petržel.

Jak založit bylinkovou zahrádku?

Důležité je odlišovat bylinky podle jejich vztahu k množství zálivky, požadavkům na světelné podmínky, zdali jde o trvalky, nebo jednoleté bylinky. A rovněž je nutné striktně oddělit invazivní bylinky. Proto je tak oblíbenou bylinková spirála. Nahoře se pěstují suchomilné bylinky, protože voda substrátem po zálivce rychle protéká do spodních pater. Na jižní stranu se dávají teplomilné trvalky, na severní ty, jež mají raději chládek. Do bylinkové spirály rozhodně nepatří již zmiňované invazivní bylinky. Těm vyčleňte na zahradě speciální místo. Pokud chcete pěstovat třeba různé druhy máty, nedávejte je dohromady. Snadno se totiž vzájemně kříží.

Rovněž jednoletým bylinkám je lepší vyčlenit spíše speciální část v záhonu, kde se pěstuje zelenina. Určitě však dál od té, která bude během sezóny potřebovat chemické ošetření. Proto bylinky nepatří do blízkosti rajčat a okurek.

Nezapomeňte, že některé bylinky mají speciální nároky na složení půdy. Jde třeba o levanduli milující vápník. Levanduli je možné pěstovat i jako nádherný jednodruhový okrasný záhon. Kvete v podstatě celé léto. Stačí ostříhat první květenství a vykvete ještě jednou. Méně bohatě, pořád však nádherně. A neporazí ji ani sucho, které letos opět hrozí.

Pět typů na bylinky, které se oplatí pěstovat

Šalvěj (trvalka)

Šalvěj je úžasná léčivka na záněty v krku i na zlepšení hygieny ústní dutiny. Je lepší než jakákoliv ústní voda. Pouze pozor na tmavnutí zubů. Což však vyřeší dobrý kartáček, vhodná bělící pasta, nebo kus sody bikarbony na zuby jednou týdně. Málokdo ale ví, že jde i o úžasnou kuchyňskou bylinku. Noky se šalvějovým máslem jsou prostě lahůdka.

Majoránka (jednoletka)

Česká kuchyně je bez majoránky pouze kulhavé nedochůdče. Patří do bramborových placek, do bramboračky i kroupového jelítka (což je spíše slovenská specialita). Koupená majoránka nikdy nedá jídlu tak skvělé aroma, jako ta doma vypěstovaná. Vyčleňte jí větší plochu v záhonku.

Levandule (trvalka – pozor na výběr mrazuvzdorné odrůdy)

Tato fialová kráska do našich zahrad vnáší kouzlo středomoří. Současně umí rozvonět naše domovy a zaplašit nepříjemné moly, již si jinak rádi pochutnají jak na našich potravinách, tak na oblečení z vlny i z jiných přírodních materiálů.

Dobromysl (trvalka)

Víte, že jde vlastně o oblíbené oregano? Nemusíte jej dávat jenom na pizzu. Perfektně se hodí do masových karbanátků, též na dochucení zelených salátů. Nádherně kvete a na zahradu přiláká obrovské množství čmeláků. Současně se považuje za bylinku dobré nálady, takže ji zasaďte do okrasných záhonků a nechte ji libovolně šířit. Sluší ji to mezi okrasnými trávami, malými jehličnany i v suťovištích.

Rozmarýn (trvalka, obvykle nemrazuvzdorná)

Rozmarýn pěstujte v nádobách a v zimě přeneste domů do chladnější místnosti. Je to voňavá kráska, která umí prodloužit trvanlivost masa. A s masem i skvěle chutná. Pomáhá při nízkém tlaku, posiluje imunitu a doporučuje se i jako přírodní kondicionér na vlasy.

Bylinky nesmí v zahradě chybět

Můžete je pěstovat pro jejich léčivé účinky, z důvodu používání v kuchyni, nebo jen tak pro krásu. Mateřídouška, tymián, yzop, šanta kočičí… Tohle je jen pár bylinek, které jsme v článku neměli prostor zmínit. Bylinková zahrádka je pastvou pro včely, čmeláky i motýly. Nezapomeňte na zásadu, invazivním bylinkám vždy vyčlenit speciální prostor. Ať již jde o zmíněnou mátu, nebo kostival a křen. Ostatní bylinky by svojí urputností umořily.