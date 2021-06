Zajímavé nápady, jak si můžete vyzdobit předsíň

Ať už je vaše předsíň malá či velká, můžete udělat několik jednoduchých věcí, které ji dokáží zpříjemnit, zútulnit a zfunkčnit. Jelikož je právě předsíň první místo, které vidí každý, kdo vstoupí do vašeho domu či bytu, tak není na škodu, aby udělala dobrý první dojem. Zde vám přinášíme nápady na výzdobu, díky nimž bude váš vstupní prostor působit ještě lépe a příjemněji.

Zavěste zrcadlo

Zrcadlo je skvělým doplňkem každého vchodu. Nejen, že rozjasní prostor, ale také dokáže malý prostor opticky zvětšit. Navíc se v něm budete moci zkontrolovat před odchodem ven. Říká se, že pokud si pověsíte zrcadlo přímo naproti vstupním dveřím a měl by k vám na návštěvu přijít někdo, kdo má negativní energii, zrcadlo odrazí energii proti němu a vám se tak neusadí v domě.

Použijte věšáky na zeď

Pokud máte v předsíni málo místa a nemáte kam dát stojan na kabáty, věšák na zeď se stane vaším nejlepším přítelem. Můžete na něj zavěsit bundy, tašky, klíče, vodítka pro psy, batohy a další potřeby, které byste jinak neměli kam dát. Věšáky jsou vyrobeny z různých materiálů a mají různé stupně odolnosti. Až si je budete pořizovat, zamyslete se nad tím, co na ně budete věšet a podle toho zvolte materiál. Pokud víte, že ho použijete na lehčí věci, jako jsou klíče, tašky či vodítka, pak vám bude stačit lehčí provedení. Jestliže ho budete potřebovat na těžší věci, jako jsou zimní kabáty, bundy, batohy, tak zvolte masivnější provedení – například dřevěné háčky z ořechového dřeva jsou to pravé.

Máte-li vstupní halu posetou botami, bundami, peněženkami a papírovými taškami z nákupů potravin či knih, pořiďte si malou lavičku a spolu s tím polici ve stejné barvě. Pokud navíc zvolíte věšáky, lavičku a polici v dřevěném provedení z právě zmiňovaného ořechového dřeva, bude vaše předsíň působit velmi hřejivým a teplým dojmem.

Zakomponujte lampu

Ujistěte se, že vaše předsíň obsahuje nějaký zdroj světla. Pěkná lampa nabídne příjemnou záři, kterou lze snadno zapnout, jakmile vejdete do dveří. Pokud máte ve vchodu závěsné světlo, bylo by dobré, aby bylo svítidlo dostatečně vysoké pro případ, že vás navštíví vysocí hosté. Nové svítidlo dokáže povznést a zcela změnit vzhled místnosti.

Využijte koberce

Koberec se hodí nejen jako místo, kde si mohou hosté očistit špinavé boty, ale dokáže také definovat prostor. Ať už je vaše předsíň malá či velká, koberec ji oddělí od zbytku domu. Pořiďte si hlavně takový, který se dá snadno očistit, jelikož bude mít značný provoz. Na trhu je již velký výběr koberců včetně těch, které se dají vyprat v pračce.

Přidejte dotek osobitosti

Vchod je skvělým místem, kde můžete předvést svou osobnost a ukázat hostům představu o vašem jedinečném stylu. Zavěste nějaká oblíbená umělecká díla nebo fotografie, umístěte oblíbenou pokojovou rostlinu nebo připravte uvítací ceduli v zářivé barvě, které si hned každý všimne. Zkrátka záleží pouze na vás, čím budete chtít tento prosto vyzdobit, aby to vypovídalo o tom, jací jste a co máte rádi. Pamatujte, že je to vaše volba a tak to může být doslova cokoli. Jen dejte pozor, aby se netříštily barvy a dekorace byly – pokud možno- sladěny.