Vytvořte si obývací pokoj s charakterem – moderní trendy v dekoraci obývacího pokoje

Obývací pokoj je zvláštní místo v našem domě. Je to místo, kde relaxujeme, trávíme čas společně s rodinou a přáteli, proto by mělo být krásné, módní, pohodlné a optimálně přizpůsobené našim potřebám. Jaké jsou současné trendy v interiérovém designu? Módní obývací pokoj je především o funkčnosti a minimalismu.

Jaké závěsy do moderního obývacího pokoje? Obývací pokoj plný světla

Moderní obývací pokoj je místem plným přirozeného světla. Pohledově prostorný prostor získáme díky velkým proskleným oknům. Jak taková okna ozdobit? Hladké, jemné a vzdušné závěsy jsou velmi módní v moderních a minimalistických salonech. Dlouhý voál nebo tylové látky fungují nejlépe. Taková dekorace oken vizuálně rozšíří prostor, dodá svěžest a útulnost.

V módním obývacím pokoji budou fungovat i závěsy s jemnými dekoracemi. Mohou to být závěsy s drobnými tečkami, s geometrickým potiskem, nebo ozdoby ze zirkonů či se stříbrnou nití. Bílé závěsy vypadají nejlépe v moderním interiéru. Může to být odstín: sněhově bílá, ecru, slonová kost, perla nebo alabastr. Je vhodné se zaměřuit na jednoduchost a eleganci. Takto vybrané závěsy skvěle doplní celé aranžmá.

Jaké dekorace do moderního obývacího pokoje?

Uspořádání obývacího pokoje, klíčového místa v každém domě a bytě, by mělo být správně naplánováno. Inspiraci pro jeho zařízení lze najít téměř všude. Je důležité, aby zvolený styl nejen dokonale odpovídal podmínkám v místnosti, ale především kladl důraz na životní styl členů domácnosti. Jen tak se obývací pokoj může proměnit z obyčejného pokoje v dokonalý prostor k bydlení.

Vybrat si vhodné dekorace do obývacího pokoje není v dnešní nepřeberné nabídce jednoduché. Výběr barev, nábytku, ale i správného osvětlení jsou bezesporu velmi důležité aspekty uspořádání obývacího pokoje. Za specifickou atmosférou však stojí především dokonale sladěné dekorativní doplňky. Právě doplňky obývacího pokoje zdůrazňují především styl, ve kterém je prostor uspořádán, osvěžují interiér a dělají jej osobitým a jedinečným. Vybírat můžete různé koberce a koberečky, závěsy, přehozy a polštáře, dekorativní svíčky a svícny, plakáty či hrnkové rostliny v ozdobných květináčích.

Módní doplňky a dekorace

Při zařizování moderního obývacího pokoje se často využívá princip minimalismu. To neznamená, že byste se měli vzdát doplňků a dekorací. Právě doplňky dodávají celému aranžmá chuť, jsou dokonalou tečkou. Může to být designová lampa stojící v rohu místnosti, která ve večerních hodinách dodá interiéru jedinečnou atmosféru. Na podlahu blízko rohu můžete dát koberec v jednoduchém moderním vzoru. V poslední době jsou velmi módní koberce inspirované přírodou – v barvách země, kamenů nebo skal. Jaký styl doplňků zvolíte by se pak mělo odvíjet od celkového uspořádání daného pokoje, potažmo bytu.