Vyrobte si z včelího vosku vlastní vonnou svíčku

Taková jedna svíčka vám dokáže krásně provonět celý byt. Perfektně se při jejím svitu sedí a povídá, svíčka vytváří příjemnou atmosféru. Ještě větší radost z ní však můžete mít, když si ji sami vyrobíte. Získáte tak jedinečnou DIY dekoraci. A věřte, že to není tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Vosk je pro výrobu svíčky nejlepší možný materiál

Jako první je důležité si určit, z čeho vlastně svíčku vyrobíte. Nejpřirozenějším a nejsnazším řešením je použít včelí vosk. Přírodní svíčky z včelího vosku hoří mnohem déle než svíčky parafínové, neodkapávají, a navíc krásně voní po celou dobu hoření. Předně jsou však zdravotně nezávadné, což o parafínu tvrdit nelze. Při jeho spalování a také hoření syntetických barev a vůní, které se k němu ve velkém přidávají, mohou vznikat karcinogenní látky. Za bezpečné a příjemné lze považovat také sójový vosk, řepkový vosk nebo svíčky z rostlinných olejů.

Kde tedy správný vosk na výrobu svíčky sehnat? Ať už se poohlížíte po plátech, nebo vosku na roztavení, jistotou pro vás budou včelařské potřeby. Seženete je také přímo u včelaře. V dnešní době existuje množství e-shopů i kamenných obchodů s včelařskou tematikou nebo výtvarnými potřebami, obstarat si včelí vosk tak nepředstavuje žádný velký problém.

Svíčky ze včelích plátů

Ještě předtím, než se do nakupování pustíte, je nutné si ujasnit, jaký druh svíčky vlastně chcete vytvářet. Jednou z možností je použít plátky z vosku, respektive voskové mezistěny. Ty před použitím nahřejte. Buď fénem nebo je na pár minut vložte na nízkou teplotu do trouby. Pláty změknou a bude se vám s nimi lépe pracovat. Pak už jen umístěte knot (o pár centimetrů delší než požadovaná výška svíčky) na kraj jednoho plátu a ten rolujte. Po každém pootočení vždy řádné utáhněte. Rolujte do té doby, než získáte takovou tloušťku svíčky, jakou si představujete. Na závěr můžete svíčku ozdobit mašličkou či do ní obtisknout nějaké ozdoby.

Lité svíčky do různých forem

Druhou možností, jak si vyrobit vlastní domácí svíčku, je použití roztaveného vosku. Vosk nejlépe rozpustíte ve vodní lázni. V jednom hrnci nechte vařit vodu a vložte na něj druhý, menší hrnec s voskem. Při postupném rozpouštění nezapomínejte vosk míchat.

Až bude zcela rozpuštěný, nalijte ho do předem připravené skleněné nádoby, ve které ztuhne. Nádoba určí výsledný tvar svíčky. Může to být jakákoliv sklenice, například od jogurtu, okurek apod. Doprostřed prázdné sklenice vložte knot. Aby zůstal při nalévání ve středu, zajistěte jej nad sklenicí například pomocí kolíčku.

Po nalití už jen stačí zastřihnout knot, aby netrčel příliš nad svíčku, a nechat vosk ztuhnout. Ideálně přes noc a na mírně chladném místě.

Namísto obyčejné sklenice můžete vosk vlévat do různých forem. Prodávají se speciální formy v různých tvarech, jako forma vám však poslouží takřka cokoliv, co splní následující dvě podmínky: materiál musí snést teplotu zahřátého vosku a svíčka z formy musí jít po ztuhnutí vyjmout.

Další chytrá využití včelího vosku

Pokud by vám po výrobě svíčky nějaký vosk zbyl, vězte, že má i mnoho dalších využití. Můžete jej použít jako vonidlo do aromalampy, vyrobit si z něj domácí mastičku nebo s ním vyleštit starý zašlý nábytek.