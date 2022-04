Výrobníky ledu – jak fungují a jak si vybrat ten správný?

Výrobníky ledu jsou stroje, které produkují led. Nejčastěji se s nimi setkáváme v barech či restauracích, ale existují i výrobníky ledu primárně určené do domácnosti. Pokud máte rádi párty a dobré drinky, výrobník ledu se vám bude jistě líbit.

Existují 2 technologie chlazení, které využívají výrobníky ledu

Domácí výrobníky ledu využívají nejčastěji principu chlazení vzduchem ze svého okolí. Výrobník ledu je třeba položit tak, aby kolem něj mohl volně proudit vzduch – tedy někde uprostřed kuchyňské linky. Třeba poznamenat, že právě kvůli cirkulaci vzduchu jde o hlučnější zařízení. Dále je třeba pečovat o větrák a kondenzátor. Bez údržby nemusí výrobník fungovat na plný výkon, výroba ledu může trvat déle a zařízení dokážou vyprodukovat menší množství ledu v porovnání s výrobníky, které využívají chlazenou vodu.

Druhou technologií chlazení je chlazení prostřednictvím vody. Jejich velkou výhodou oproti výrobníkům, které využívají chlazení vzduchem, je jejich nízká hlučnost a nenáročnost na údržbu. Tyto modely lze většinou napojit na vodovodní potrubí a odpad. Výrobník ledu chlazený vodou nemá větrák, který by se mohl bez dostatečné cirkulace vzduchu přehřát, díky čemuž jej můžete zabudovat do kuchyňské linky. Je vhodný také do baru či restaurace.

Jak vybrat výrobník ledu?

Na co se zaměřit při výběru výrobníku ledu, užitečné rady a základní otázky, které je třeba zodpovědět před koupí stroje na led.

Automatika či manuální doplnění vody?

Kde máte odpad na vodu? Pokud je v blízkosti výrobníku, můžete si vybrat výrobník bez čerpadla. V tom případě je třeba, abyste z výrobníku ledu vylévali odpadní vodu. Zvolíte-li si výrobník ledu s čerpadlem, jednoduše jej napojíte na odpadní hadici a o doplňování a odtékání vody se nemusíte starat. Avšak při výběru výrobníku ledu je třeba zkontrolovat, zda je možné připojit odpadní hadici, jelikož tuto možnost nemají všechny stroje na led.

Internet či kamenný provoz?

Zvažujete koupi výrobníku ledu? Pokud přemýšlíte nad tím, zda si pořídit výrobník ledu přes eshop, nebo přímo v provozu s elektrospotřebiči, doporučujeme vám využít první elektronickou možnost zejména kvůli jednoduchému porovnání, recenzím a širokému výběru. Prohlédněte si například výrobníky ledu od prodejce electronic star.

Jaký led vyrábějí výrobníky ledu?

V závislosti na stroji, dokáže výrobník ledu vyprodukovat 2 – 4 různé tvary ledu: malé a velké kostky ledu, ledová dřeň nebo kužely ledu. K rozličným nápojům se hodí různé tvary ledu, například malé kostky ledu skvěle doplňují smoothies, do mléčných koktejlů se více hodí drcený led, do alko drinků doporučujeme velké kostky ledu, díky kterým se jednotlivé ingredience dokonale promíchají v shakeru. Velké kostky ledu jsou ideální volbou například do whisky. Nápoj se vychladí a kostka roztaje pomalu, tedy neznehodnotí váš drink. Domácí výrobníky ledu běžně vyrábějí led ve tvaru kužele, které vznikají díky speciálně tvarovaným chladícím trubkám. Kužely ledu poměrně rychle tají.

Kolik ledu vyprodukuje výrobník ledu?

V závislosti na konkrétním výrobníku ledu dokáže stroj vyrobit něco mezi 9 a 15 kilogramy ledu za den. Pro lepší představu dodáváme, že průměrný výrobník dokáže vyrobit asi 9 kostek ledu za cca 9 minut. Čas a možnoství vyrobeného ledu závisí na příkonu výrobníku ledu, který se běžně pohybuje mezi 100 – 150 W. Jiným důležitým parametrem, který ovlivňuje rychlost výroby ledu je výkon stroje.

Které funkce výrobníků ledu jsou pro vás must haves?

Máte rádi technologie? Potom zajisté oceníte inteligentní funkce i u kuchyňských spotřebičů. Výrobníky ledu mohou disponovat 3 smart funkcemi. První vychytávkou je displej, kde můžete sledovat, kdy bude led hotov a jiné parametry. Druhou inteligentní funkcí je možnost upozornění pomocí světelné kontrolky nebo zvukového signálu, které vás informují o dokončeném procesu výroby ledu, potřebě doplnit vodu či vyprázdnit zásobník na led. Třetí funkcí je časovač. Moderní výrobníky ledu disponují časovačem, kde si můžete nastavit, kdy se má výrobník spustit i vypnout.