Vyrábíme s dětmi: Sádrové odlitky

Letos jsme kooperovali jako vedoucí dětských tvořivých dílen na příměstských táborech a musím uznat, že se jednalo o studnici nápadů. Rozhodně by mě nenapadlo, že jsou ještě moderní bužírky a jejich pletení do mnoha tvarů a sádrové odlitky. Právě na ty se zaměříme v dnešním článku, protože třebaže si myslíte, že se sádrou umí pracovat snad každý, není tomu tak. Pokud chcete hezky hladké, bílé výrobky bez bublin a prasklin, pak je dnešní článek plný rad a tipů právě pro vás.

Vhodné formičky

Sádru můžete odlévat klidně do obalů od bonboniéry. Ovšem koupíte také speciální formy, které jsou pro odlévání jako dělané. Ty levnější jsou z klasického plastu. Pro první tvoření jsou určitě dostačující, ale rády praskají a při nevhodném skladování poněkud nedrží tvar. Forma je pak nahnutá na jednu stranu a výrobky nejsou úplně rovné.

Dražší (cca 200 Kč) jsou silikonové formičky Ceramofix, ze kterých se sádrové odlitky perfektně dostávají. Drží tvar a jsou nesmrtelné. Využijete je nejen na sádrové odlitky, ale také na modurit a jiné samotvrdnoucí hmoty (zkuste domácí, návod najdete ZDE). My jsme zkusili i čokoládové figurky, glycerinová mýdla a svíčky. Šablona je opravdu nesmrtelná.

V žádném případě nepoužívejte keramiku a podobné materiály. Sádra během tuhnutí zvětšuje svůj objem a takovéto formy vždy prasknou.

Jakou použít sádru na odlitky?

Určitě koupíte spoustu druhů prášků, které do formy nalijete po rozdělání s vodou. Jsou nezřídka až o 300% dražší než klasická bílá sádra. Tu navíc koupíte v každé větší drogerii, hobby marketu i stavebninách. Tady ale také pozor. Sáder je mnoho druhů. Pro naše účely (malovaný sádrový odlitek) kupte štukatérskou bílou sádru druhé třídy.

Odlitky z klasické sádry

Sádru jednoduše rozděláte s vodou větší plastové misce. Na 60 ml vody budete potřebovat asi 100 g sádry. Konzistence by měla být jako mírně vyšlehaná smetana nebo řidší jogurtové mléko. Další pomůcka, jak rozdělat sádry tak akorát (aby jí nebylo málo a nebo jsme naopak neměli přebytky) a navíc v dobré konzistenci je ta, že o trochu méně vody než by vyplnila formu nalijeme do plastové misky a přisypáváme sádru bez míchání, dokud nad hladinou nebude viditelný kopeček.

Když máte nachystanou sádru, formu vypláchněte mýdlovou vodou. Rozdělanou sádru ihned (sádra začíná tuhnout velmi rychle) opatrně vlévejte do forem. Pomoci si můžete třeba starou lžící. Sádra při tvrdnutí trochu zvětší objem, proto formu naplňte asi 1 milimetr pod okraj. To je výhodné i při mírném poklepávání s formou ze strany na stranu, které nejen že pomůže sádru rozlít do všech koutků, ale navíc se díky domu zbavíte také bublin. Nám se osvědčilo dát formu na tvrdou podložku a klepat pak i s ní nebo se samostatnou formou jen hýbat sem tam.

Během tvrdnutí se vytváří teplo. To je velmi zajímavé. Nezapomeňte si s dětmi opatrně sáhnout na spodek formy.

Pozor! Sádra tuhne i pod vodou!

Přesně to je důvod, proč bychom měli sádru rozmíchávat v misce, kterou následně vyhodíme. Pokud žádnou takovou nemáte, musíte sádru dostatečně zředit a odpad opravdu hodně prolít. Pokud nalijete zbytek sádry do odpadu jen tak a ona tam zatuhne, tak si s tím neporadí ani hydroxid sodný a podobné chemikálie.

Čím nabarvit sádrové odlitky?

Pro malé děti doporučujeme temperové barvy, které po zaschnutí přelakujete bezbarvým lakem ve spreji. Už jsme ale zkusili také lihové dekorační fixy, zlatý lak ve spreji a glitrová lepidla. Efektní je vše, co děti vyrobí s láskou.