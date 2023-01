Vyplatí se v této době přejít k jinému dodavateli elektřiny?

Přelom roku býval v minulosti vrcholem největšího přesunu zákazníků mezi jednotlivými dodavateli energií. Ten letošní je ale tak specifický, že došlo k výraznému útlumu. Dává smysl vůbec přemýšlet o změně dodavatele i během zastropování cen?

Energetický trh si s námi letos zahrává – astronomické ceny, nejistoty dodávek, krachy nespolehlivých dodavatelů a mnoho dalšího. Je to zkrátka jeden z těch roků, který si budeme dlouho pamatovat. Obezřetní ale musíte být pořád. Změna čísla na kalendáři totiž opravdu neznamená konec podobných peripetií.

Krize, ať už ekonomická, nebo energetická, s koncem kalendářního roku nepolevuje. I proto je třeba myslet dlouhodobě. A to platí také při výběru dodavatele elektřiny. Zastropování cen bude pouze dočasné opatření, které má zabránit tomu nejhoršímu. I to ale jednou skončí. Nejlépe na tom pak budou ti, kteří si zajistí skutečně spolehlivého partnera.

Mrkněte, kdy vám končí smlouva

Nový rok se každopádně blíží, a to může znamenat i konec vaší smlouvy. Pokud jste u současného dodavatele elektřiny nespokojení a obáváte se, co bude příští rok, přišel čas na změnu.

Ti, co se v českém rybníku dodavatelů zrovna dvakrát nevyznají, se změny často obávají. Vždy však mějte na paměti, že jde pouze o administrativní záležitost. Skutečně spolehlivý dodavatel elektřiny za vás navíc veškeré kroky převezme. V případě, že si kvalitního partnera najdete už nyní, můžete mít v dalším období klid. A taky znatelně ušetřit.

Komu se vyplatí měnit dodavatele elektřiny

Jestliže svému dodavateli energií platíte také za doprovodné služby a různá pojištění, už nejspíš víte, kde bude zakopaný pes. Nedůvěryhodné společnosti tyto klientské služby zakomoponují do smlouvy a vy za ně platíte, aniž byste je vůbec potřebovali. A platba za podobné úkony opravdu neznamená lepší energie. Zpravidla se jedná o nevýhodné produkty, u kterých ani netušíte, že za ně platíte.

Změna společnosti je pak nezbytná zejména pro ty, kterým dodavatel odmítá změnit výši záloh. V případě, že u současného dodavatele elektřiny platíte i různé administrativní poplatky, není o čem přemýšlet.

Seznam dodavatelů elektřiny se tenčí, kde hledat?

Když už se zákazníci odváží učinit změnu, výběr dodavatelů elektřiny není příliš oslnivý. Ti nekvalitní z trhu nejspíš nadobro odešli a velcí hráči už nové klienty nenabírají. A pokud ano, výběr produktů není většinou moc výhodný.

První tip, na který narazíte snad v každém návodu, spočívá ve srovnání dodavatelů elektřiny. Celá řada internetových srovnávačů ale nemá k dispozici aktuální informace, a tak by jejich výběr nemusel být zrovna vypovídající. Pokud ale najdete nového favorita, určitě si spočítejte výši případných záloh i přímo u něj. Online kalkulačku najdete třeba u společnosti SPP, která vedle elektřiny nabízí také plyn. A mít všechnu energii pod jednou střechou nemusí být vůbec špatný nápad.

Nejlevnější dodavatel elektřiny nemusí být nejlepší

Většina zákazníků se orientuje podle ceny. To je pochopitelné. Nikdy by to ale nemělo být jediné měřítko, kterým se řídit. Mimo platby se vyplatí dát si pozor také na aktuální počet zákazníků, poplatky spojené s přechodem, možnost vyřídit vše online, získání nabídky šité na míru a hlavně délku smlouvy.

Smlouva na dobu neurčitou je obecně považována za výhodnější. Nikdy se však nenechte do ničeho natlačit – konečné slovo máte mít vy. Pokud se dlouhodobějšího kontraktu obáváte, není nic jednoduššího než uzavřít smlouvu krátkodobou, třeba na rok. Spolehliví dodavatelé elektřiny by vám navíc měli dát dostatek prostoru na případné odstoupení. U zmiňovaného SPP můžete odstoupit od smlouvy i 15 dní po zahájení dodávek.

Toho nejlepšího dodavatele elektřiny poznáte už podle jednání, srozumitelnosti podmínek a doprovodných služeb, které jsou zdarma a opravdu je někdy využijete. Transparentnost je často opomíjený faktor, dle kterého by se měl řídit každý zákazník.

Nezávazná poptávka vás může zachránit

Nezávazná poptávka u potenciálního dodavatele elektřiny představuje tak jednoduchý krok. A přitom vám může ve finále zachránit tolik peněz. Za zeptání nic nedáte. Zkrátka si srovnejte výši záloh, v klidu si přečtěte všechny podmínky a pak se rozhodněte. Jestliže se v nich nevyznáte, je to první signál, že daný dodavatel energií nebude to pravé ořechové. A nezapomeňte, že klíč k úspěchu spočívá i v dlouhodobosti.