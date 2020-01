Vypěstujte si papriky od semínka – jejich čas je tady

Ano, nepleteme se. Čas paprik přichází již v lednu. Vzhledem k delší vegetační době papriky seté (Capsicum annuum), nazývané též paprika roční, je nutné vysévat semínka už nyní, v lednu.

Kdo si chce vypěstovat papriky z vlastních semínek, ten se musí ze zahrádkářského spánku probudit už teď, v průběhu ledna. Právě leden je ten pravý čas zasadit si doma semínka paprik. Jak ale na to? Pěstování papriky vyžaduje přece jen pár zásad, které se hodí dodržet, abychom z pěstování nebyli zklamáni.

Kde vzít semena papriky?

Pokud nechcete, aby výsledek vašeho snažení byl, jak se říká, zajíc v pytli, potřebujete kvalitní semena. Prodává je SEMO, Dobrá semena, Nohel Garden, Moravia Seed a narazíte i na další výrobce. Laik může papriky rozdělit na sladké kapie, velkoplodé pálivé papriky např. PCR) a chilli papričky. Vysadit si semínka z v obchodě koupených plodů paprik není dobrý nápad. Mohou, ale nemusí vám vyrůst stejné. Přesně tak na tom budete ve chvíli, kdy si vysadíte semínka paprik z loňské vlastní odrůdy. Určitě nikdy opakovaně nevysazujte papriky, které jste loni vysazovali ze semen označených jako F1. V další generaci tyto papriky budou mít zaručeně odlišné vlastnosti. A nejen to. Mohou trpět různými nemocemi. Naopak ale, semínka označená jako F1 z profi semen, vám zaručí v daný rok zdařilou úrodu.

Předpěstování paprik

Semena paprik namočte na 24 hodin do vlažné vody. Pak je nechte naklíčit na vlhké vatě (vatové tampony pro odličování). Jakmile začnou semínka jemně klíčit, poznáte to podle drobného ocásku u semínka, je čas je vysadit. Výsevné misky naplňte substrátem pro výsev a dobře jej zvlhčete. Na povrch položte semínka a poprašte je jemně substrátem. Opět zvlhčete. Substrát udržujte v teple 25 až 30 °C, mírně vlhký. Jakmile semínka vyklíčí, potřebují dostatek světla a teplo kolem 25 °C. Optimální je jižní okno. Vlhčete substrát rozprašovačem. Vhodné je vyklíčené rostlinky ošetřit přípravkem proti padání klíčních rostlin. Rostlinky s prvními pravými listy kupírujte, tedy rozsazujte samostatně do nádob. Jde je rozsazovat třeba do kelímků od jogurtů (s dírkou pro odtok), ale spíše se doporučuje truhlík a rostlinky vysazovat do sponu 5×5 cm. Podle odborníků vytvoří takto mnohem silnější a zdravější kořeny. Po týdnu začínáme hnojit hnojivem na papriky. S růstem zvažte, jestli už rostlinky nepotřebují oporu. Začít lze již špejlí, postupně přidejte vyšší oporu. Do volné půdu ve skleníku či v záhonu vysazujte papriky v druhé polovině května, po jarních mrazících.

Pěstování rychlených paprik

Papriky lze vysadit do skleníku, foliovníku, nebo na záhon. Krytá výsadba je vhodnější, protože papriky jsou extrémně teplomilné. Paprikám zajistěte oporu pomocí tyčky. Jiným řešením je vysazovat dohromady dvě rostlinky, které se vzájemně podpírají. To bychom měli dělat už ve chvíli, kdy sázíme semínka do substrátu. Zálivka paprik by měla být pravidelná, na půdu, ta však nesmí být přemočená. Na jedné rostlině kapie vypěstujeme 6 až 8 paprik. Rostliny pravidelně hnojíme. Doporučuje se hnojivo ve složení NPK 12-7-24 + 7 CaO + 2 MgO + mikroprvky (bór, měď, železo, mangan, molybden a zinek). Papriky sklízíme postupně po dosažení zralosti. Pozor na slimáky. Kdo chce dosáhnout plné zralosti paprik, musí uhlídat plody před ožerem slimáky.

Doporučené odrůdy sladkých kapií

Meika

Kaskada

Cetina

Bendigo

Zlata

Anka

Rubinova

Ozarowska

Yellow California Wonder

Paradise F1

Povedená úroda láká k odložení si vlastních semen

I když jsme si již na začátku řekli, že se to spíš nedoporučuje, mnozí neodoláme. Určitě si neodkládejte semena z rostlin, které vyrostly se zmiňovaných semen označených jako F1. Z ostatních to lze zkusit. Vždy si na semena vyberte ten nejkrásnější plod (geneticky se kvalita promítá do semen). Nechte papriku co nejdéle na rostlině. Až do zcela plné zralosti. Semínka pak vyjměte a vysušte rozložené na podložce. Uskladněte je v suchu až do ledna, kdy opět přijde čas paprik.