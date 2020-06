Vylamovat či nevylamovat květenství česneku?

Český domácí zahradník, který již do tajů pěstování česneku pronikl, obvykle vylamuje. Ale ani odborníci nejsou za jedno. Jak to tedy s vylamováním česneku je?

Český česnek je mezi Čechy pojmem. Mnozí z nás doslova s nadšením bojkotují tzv. čínský česnek, a jelikož je toho českého na pultech stále nedostatek, pouštíme se do vlastního pěstování, i když ne vždy s úspěchem. Dostupnost českého česneku se sice pomaloučku zlepšuje, proti roku 2009, kdy byla jenom jedna šestina produkce česneku na pultech českou, je stav lepší. Stále je však dominantním česnek z Číny. Nenechte se splést, pokud na něm čtete, že se dovezl ze Španělska, nebo třeba z Nizozemí. I ten je obvykle z Číny, pouze se k nám dostal přes další mezičlánek.

Paličák nebo nepaličák?

Co Čech, to zahradník, i když občas platí i rčení: Kozel zahradníkem. Takže jsme se vrhli na pěstování česneku sami. Méně znalí však narazí na neřešitelné rozhodnutí hned na začátku: paličák nebo nepaličák?

Česnek paličák

Klasický paličák je typický kulovitým květenstvím, které vytváří na vrcholu tzv. palici s pacibulkami. Podle tradičních rad se mají tyto pacibulky odstraňovat, aby se nesnižoval výnos česneku, i když… K jiným názorům se ještě vrátíme. Paličáky mají jinak orientovaný stroužek česneku – jako by směřoval dovnitř. Nevýhodou paličáku je jeho nižší skladovatelnost. Paličák rychle vysychá kvůli palici, kolem které proudí vzduch. Má však velké stroužky. Charakterizuje jej rovněž hezké fialové zbarvení. Jsme snad jediný národ na světě, který dává paličáku přednost před nepaličákem. V Evropě tedy určitě.

Česnek nepaličák

Tento typ česneku nevytváří květenství s pacibulkami. Není tedy třeba nic odstraňovat a česnek se nijak nevysiluje. Výhodou je i to, že nepaličáky mají mnohem více silic a jsou tedy výrazně aromatičtější. Výrazně lepší je skladovatelnost nepaličáku. Nevýhodou bývají o něco menší stroužky.

Vylamovat květenství česneku či nikoliv?

Tato hamletovská otázka nenechává mnohé z nás chladnými. Milovníci permakulturních zahrad tvrdí, že podle výzkumů snižuje ponechání květenství výnos česneku o pouhých 5 %, což je naprosto zanedbatelné. Existují dokonce odborné studie, kde vylamování květenství neprokázalo žádný přínos.

Neutrální specialisté tvrdí, že je nutné vylamovat květenství u těch odrůd česneku, které tvoří velké množství pacibulek. Pokud tvoří jen pár velkých, vylamování není zapotřebí.

Nakonec je tady skupina těch specialistů a často šlechtitelů paličáku, kteří jednoznačně tvrdí: Vylamovat, vylamovat, vylamovat! Ještě připomenu, že vylamování květenství se týká jenom paličáku.

Takže jaká je rada? Zkuste si, co vám bude vyhovovat. Obecně, pokud pěstujete paličák v malém, vylomením nic nezkazíte. Ve velkém se oplatí již zvažovat, jestli se vám do podobné polní práce chce, nebo ne. Pokud se vylamovat rozhodnete, právě červen je tou správnou dobou. Česnek zaštípnete pod pacibulkou a tento výhonek odstraníte.

Odřezané výhonky z pacibulek nevyhazujte

Výhonky z pacibulek i samotné pacibulky rozhodně nevyhazujte. Jsou plné vitaminů i minerálů, a rovněž velice chutné. Hodí se zasyrova nasekané do pomazánek, salátů, přidat se dají i do vaření. Úžasné je z nich pesto. Najemno se nasekají, osolí, prolijí olejem, přidat je možné nahrubo nasekané ořechy. V lednici i bez sterilizace toto pesto vydrží několik měsíců. Hodí se přímo na chleba a na topinky, do pomazánek (například s přírodním sýrem), nebo do těstovin.

Česnek se sklízí již v létě

Obvyklá doba sklizně česneku je již od začátku června do srpna. Záleží od odrůdy česneku, doby výsadby, či aktuálního počasí. Existují odrůdy, jež se sklízí již po 16 týdnech, ale i ty, kterým to trvá 36 týdnů. Česnek sklízejte vždy za sucha, vidlemi. Nikdy jej netahejte rukou, aby se vám neutrhla nať. Pozor na oděrky česneku, ty jsou příčinou zahnívaní při skladování.

Česnek se vždy suší dolu hlavou s kouskem natě. Nikdy však ne na přímém slunci. Ideální je též sušení a skladování v copech cca po 20 ks česneku. Česnek se suší pod střechou s dobrým prouděním vzduchu zhruba měsíc.

Skladovat česnek je nutné v bezmrazém suchém prostoru, který je dobře větraný. Česnek nechte zavěšený v copu, nebo nať sestřihněte na pět centimetrů. Odstřihněte též vousy z hlavičky. Uschovat jej lze ve vzdušné bedně, ale též v přírodním jutovém pytli. Pokud vám přesto česnek podléhá zkáze, třeba proto, že již při sběru není zcela ve formě, zmrazte jej, nebo pomačkaný naložte do soli v poměru 250 g soli na 1 kg česneku. Česnek se mrazí neloupaný v plastových krabičkách či pytlících. Celé stroužky se rovněž nakládají do oleje.

Jak si vypěstovat vlastní česnek?

Důležitá je vždy kvalitní sadba. Nikdy nezakládejte česnekovou zahrádku z běžného česneku z hypermarketu. V srpnu až v říjnu lze koupit sadbový česnek. Ten se pak do země dává až těsně před tím, než začíná trvale mrznout. Klidně to může být až v prosinci, nebo dokonce v lednu. Nechceme, aby nám vyrašil ještě na podzim. Vlastní česnek si pak můžeme množit právě ze zmiňovaných pacibulek, ale i z vlastních stroužků.