Výhody a nevýhody podlahového topení

V zimě si jen těžko lze představit něco příjemnějšího než je teplo, které sálá z podlahy. Věděli jste, že při topení klasickým topením nebo krbovými kamny, může být rozdíl teploty vzduchu a podlahy až 8°C. U podlahového topení je tomu jinak. Teplo se šíří hezky od země rovnoměrně po celém bytě. Proto se není čemu divit, že se podlahové topení v posledních letech těší čím dál větší oblibě. Tento typ topení se dá nainstalovat do každé místnosti, téměř pod jakoukoliv podlahu. Překážkou tedy není vinyl, laminát, keramická dlažba ani dřevo. Jen je důležité držet se při instalaci přesného postupu. Podlahové topení však můžeme mít i nějaké nevýhody. Pojďme se tedy podívat na jeho hlavní klady a zápory.

Vlhkost vzduchu

Podlahové topení řadíme mezi velkoplošné vytápění. To znamená, že se jedná o formu topení, od kterého se ohřívají hlavně stěny a teplo z nich se pak přenáší dále po místnosti. Teplonosným médiem je v tomto případě buď voda, teplý vzduch, nebo elektrický proud. Podlahové topení se instaluje nejvíce do novostaveb nebo se často do podlah dává při velkých rekonstrukcích domů či bytů. Při klasickém vytápění pomocí radiátorů bývá v místnosti mnohem sušší vzduch, což velmi podporuje také víření prachu. A proč tomu tak je? Na rozdíl od podlahového topení, radiátory nejprve ohřívají okolní vzduch, od kterého se následně začnou prohřívat i stěny. Tento fakt má na svědomí to, že teplota vzduchu je mnohem vyšší, než je teplota okolních stěn. Na rozdíl od radiátorů, podlahové topení místnost vytopí hezky rovnoměrně a tak se zmenší i proudění vzduchu a ten se tolik nevysušuje.

Velká úspora pro peněženku

Uspořit energie, to je to, o co se v dnešní době snaží téměř každý. S podlahovým topením to půjde v podstatě samo. U klasického topení je totiž třeba mít topnou vodu ohřátou alespoň na 70°C, ale u podlahového topení bude stačit pouhých 38°C. A to už je velmi znatelný rozdíl. Díky tomuto faktu se podlahové topení řadí jako ten nejvhodnější způsob pro vytápění dnes populárních nízkoenergetických domů.

Vzhled místnosti

Další výhodou, kterou je třeba zmínit je celkový dojem z místnosti. V případě podlahového topení se nebudete muset dívat na poměrně nevzhledné radiátory. Navíc díky němu také ušetříte poměrně dost prostoru na stěnách a můžete si tak na ní pověsit třeba skříňku.

Podlahové topení již v projektu

Pokud se pro tento typ vytápění rozhodnete, je nutné to udělat, co nejdříve. U podlahového topení je totiž nejlepší, pokud bude co největší část podlahy prázdná a proto si musíte velmi rozmyslet rozestavění nábytku. Teplo z podlahy by pak mohlo zůstávat právě v nábytku, ale proudilo do místnosti. Mimo to se podlahové topení také příliš nehodí ve spojitosti s koberci.

Kdy bude doma teplo?

Jeden z nejdůležitějších faktů, na který u výběru topení koukáme, je rychlost vytápění. Bohužel ani podlahové topení nemá jen výhody. Podlahové topení potřebuje o něco delší čas na zahřátí systému a tak tedy i na vytopení místnosti než klasické radiátory. Právě proto se podlahové topení nehodí například na chatu, kde chcete mít hned po vašem příjezdu příjemné teplo.

Vyšší náklady na pořízení

Instalace podlahového topení je poměrně náročná jak na stavbu, tak i na finance. Je důležité vybrat kvalitního dodavatele, protože při správné instalaci jde prakticky o neporuchový systém, takže se investice určitě nebojte. I když je tedy instalace podlahového topení nákladnější, časem se vám určitě vyplatí.