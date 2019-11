Vybíráme zrcadlo

Nákup zrcadla do interiéru není pro mnohé z nás velkou prioritou. Jednoduše přijdeme do hobby marketu nebo nábytkového marketu typu Ikea a vybereme to, které se nám líbí a rozměrově se hodí do daného prostoru. Ale pozor, podle odborníků i výběr zrcadla podléhá určitým pravidlům a my si je v dnešním článku představíme. Vyhnete se tak tomu, že zrcadlo bude působit v místnosti nepatřičně, bude ji opticky zmenšovat nebo vůbec nebude plnit svou funkci. Otazníkem jsou také materiály, na které bychom se měli zaměřit zejména při výběru zrcadel do koupelny.

Nepřátelské prostředí v koupelně

Koupelna má specifické prostředí, kde je teplo a vlhko. Zrcadla jsou často zamlžená a co hůř, kovové komponenty podléhají korozi. To je problém zejména u koupelnových skříněk, kde dbáme na to, aby materiál skříňky nebyl z neošetřeného surového dřeva, které může podléhat hnilobě. I laminátové desky by měly být z kvalitních komponentů a hlavně s kvalitními lištami, které se vlivem vlhka nebudou ani po delší době z materiálu odlupovat. Lepidlo totiž nevydrží u levných materiálů nápor donekonečna.

U koupelnových zrcadel je požadavkem také osvětlení, odkládací plocha na zubní kartáčky či líčení. Zde pozor na to, abyste nedělali nic jiného, než danou plochu čistili stejně jako vypínač osvětlení. Vyhrává ten, který zvolí zrcadlo s dotykovým senzorem v úpravě proti zanechání otisků prstů.

Velikost zrcadla by měla být taková, abyste tam pohodlně viděli celou hlavu a dekolt. Zejména dámy při instalaci zrcadla ocení, pokud bude rovnou přiděláno i integrované osvětlené zvětšovací zrcátko.

Hlavní interiérové zrcadlo

Hlavní interiérové zrcadlo by mělo být v předsíni a mělo by mít takovou velikost, aby v něm byla zobrazena celá postava i toho největšího člena rodiny. Velmi vyhledávaná jsou zrcadla nalepená na dveře šatní skříně. Velmi efektně také působí, pokud jsou celá dvířka v podobě zrcadla. Je to sice náročnější n údržbu, ale je to praktičtější než samostatné zrcadlo – a to zejména, pokud v předsíni nemáte dostatek místa.

Čím menší zvolíte zrcadlo, tím větší musíte mít prostor odstoupit od něho tak, abyste viděli celou postavu. Velmi důležité je také osvětlení, které je nejlepší denní, čehož zejména v předsíni docílíme velmi těžko. Vhodné je bodové osvětlení místnosti a rámové osvětlení celého zrcadla.

Zrcadlo v ložnici? Podle feng-shui ne!

Hlavní zrcadlo samozřejmě můžete mít i v ložnici. Podle některých východních učení je ale odraz v ložnici poněkud problém a může rušit při spánku. Vhodné nejsou ani skříňky z dokonale lesklých materiálů, které také ve velké míře odrážejí.

Vyřešit to můžete nalepením zrcadla na vnitřní stranu dvířek skříní nebo menším kosmetickým stolkem s klasickým zrcátkem.

Náš tip: Nalepovací zrcadla Dots od největšího českého výrobce zrcadel, společnosti Amirro

Rozmístěte si zrcadla v místnosti podle sebe. S novou sadou kruhových zrcadlových dlaždic ve čtyřech velikostech, celkem po šesti kusech vyzdobíte dveře koupelny, stěnu v ložnici nebo chodbě během chvilky. Zrcadla jsou nalepovací, takže je nemusíte nijak složitě montovat. Pouze přilepíte přiloženou lepicí páskou ke stěně, dveřím nebo nábytku, jak potřebujete. K dostání za 249 Kč na zrcadla.cz.